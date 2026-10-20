отчетноть мобилка
Купить подписку
Право
Читать 8 мин

Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 19 октября 2026

Вчера в систему поступило 526 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

378 просмотров10 открытий
Автор

Социальная поддержка, выплаты и льготы (13)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки

Постановление Правительства

ред. от 21.06.2024 · действует с 28.06.2024

Об утверждении примерных требований к организации деятельности реабилитационных организаций

Постановление Правительства

ред. от 29.06.2024 · действует с 01.03.2025

Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам федеральных территорий и бюджету г. Байконура для осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам и иным категориям граждан

Постановление Правительства

ред. от 01.07.2024 · действует с 10.07.2024

Об утверждении Правил организации сопровождаемого проживания инвалидов

Постановление Правительства

ред. от 03.07.2024 · действует с 01.03.2025

О стипендиях имени С.В.Рахманинова, имени Ф.И.Шаляпина и имени А.В.Неждановой

Постановление Правительства

ред. от 23.08.2024 · действует с 03.09.2024

О единовременных денежных вознаграждениях российским спортсменам - победителям и призерам летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт« 2023 года, летних Игр Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт« 2023 года, зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт« 2024 года, а также российским тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку таких спортсменов

Постановление Правительства

ред. от 05.09.2024 · действует с 15.09.2024

О единовременных денежных вознаграждениях российским спортсменам - победителям и призерам Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС« 2024 года в г. Казани, а также российским тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку таких спортсменов

Постановление Правительства

ред. от 13.07.2024 · действует с 23.07.2024

Об утверждении Правил выплаты выкупной суммы при возникновении особых жизненных ситуаций

Постановление Правительства

ред. от 13.07.2024 · действует с 16.07.2024

Об утверждении перечня отдельных основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, по которым разрабатываются стандарты оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандарты оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, перечня федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих разработку стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, а также Правил разработки стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, включая определение их структуры и содержания

Постановление Правительства

ред. от 31.07.2024 · действует с 01.03.2025

Об утверждении Правил направления средств материнского (семейного) капитала на получение единовременной выплаты и формы заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на получение единовременной выплаты

Постановление Правительства

ред. от 11.09.2024 · действует с 24.09.2024

Об индексации в 2024 году размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда, и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240

Постановление Правительства

ред. от 14.09.2024 · действует с 14.09.2024

Об учреждении стипендий имени А.С.Макаренко, имени В.А.Сухомлинского, имени К.Д.Ушинского, имени Л.С.Выготского и имени Н.М.Карамзина

Постановление Правительства

ред. от 04.10.2024 · действует с 12.10.2024

О единовременной выплате отдельным категориям лиц

Указ Президента

ред. от 13.11.2024 · действует с 13.11.2024

Об утверждении размеров единовременной выплаты лицу, которому в соответствии с указом Президента Российской Федерации установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии)

Постановление Правительства

ред. от 13.11.2024 · действует с 13.11.2024

Госорганы, структура власти и госслужба (8)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и состава президиума этого Совета

Указ Президента

ред. от 19.08.2024 · действует с 19.08.2024

Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

Указ Президента

ред. от 02.09.2024 · действует с 02.09.2024

Об индексации размера вознаграждения преподавателям юридических дисциплин образовательных организаций высшего образования и научным работникам, имеющим ученую степень по юридической специальности, представителям общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи

Постановление Правительства

ред. от 11.09.2024 · действует с 20.09.2024

О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту

Указ Президента

ред. от 20.09.2024 · действует с 20.09.2024

О Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов

Постановление Правительства

ред. от 18.10.2024 · действует с 26.10.2024

О Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по созданию передовых общеобразовательных организаций

Постановление Правительства

ред. от 24.10.2024 · действует с 02.11.2024

О научно-экспертном совете Совета Безопасности Российской Федерации

Указ Президента

ред. от 27.12.2024 · действует с 27.12.2024

Об утверждении перечня типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации

Указ Президента

ред. от 14.11.2024 · действует с 14.11.2024

Экономика, финансы и бюджет (14)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об авансировании в 2024 году государственных контрактов

Постановление Правительства

ред. от 22.06.2024 · действует с 30.06.2024

Об авансировании государственных контрактов

Постановление Правительства

ред. от 01.07.2024 · действует с 09.07.2024

Об авансировании контрактов на осуществление закупок федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт« по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт« в части создания комплекса испытаний макетов для отработки элементов и оптимизации параметров лабораторных образцов безэлектродных плазменных ракетных двигателей«

Постановление Правительства

ред. от 26.07.2024 · действует с 04.08.2024

Об утверждении Правил планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников

Постановление Правительства

ред. от 15.08.2024 · действует с 24.08.2024

Об утверждении Правил предоставления в 2024 году субсидии из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджету Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств Пермского края, возникающих при реализации мероприятия по приобретению высококачественных музыкальных инструментов в целях оснащения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермская краевая специальная музыкальная школа« к началу 2024/25 учебного года

Постановление Правительства

ред. от 02.09.2024 · действует с 02.09.2024

Об утверждении Правил взаимодействия автоматизированной информационной системы страхования и единой автоматизированной информационной системы технического осмотра

Постановление Правительства

ред. от 22.08.2024 · действует с 01.10.2024

Об утверждении Правил предоставления в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, возникающих при реализации уставной деятельности и увеличении уставного фонда государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Республиканская лизинговая компания«

Постановление Правительства

ред. от 26.08.2024 · действует с 04.09.2024

Об авансировании государственных контрактов

Постановление Правительства

ред. от 23.10.2024 · действует с 31.10.2024

Об утверждении Правил расчета, уплаты, формирования и аккумулирования средств на капитальный ремонт аэродромов гражданской авиации, установку светосигнального оборудования и размещение некапитальных сооружений на аэродромах гражданской авиации, являющихся составной частью сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, устанавливаемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 64 Воздушного кодекса Российской Федерации, а также расходования указанных средств

Постановление Правительства

ред. от 31.10.2024 · действует с 01.11.2024

Об индексации норматива финансовых затрат для определения размера субвенции на обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 06.11.2024 · действует с 01.01.2025

Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год

Федеральный закон

ред. от 19.10.2026 · вступает 30.10.2026

Об авансировании государственного контракта от 10 марта 2022 г. № РТМ-014/22 (реестровый номер 1770233194422000004)

Постановление Правительства

ред. от 08.11.2024 · действует с 16.11.2024

Об авансировании государственных контрактов

Постановление Правительства

ред. от 16.12.2024 · действует с 24.12.2024

Об авансировании государственного контракта на реконструкцию и реставрацию, в том числе проектирование, объекта «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова« - реконструкция и реставрация основного здания, г. Санкт-Петербург, в том числе проектирование«

Постановление Правительства

ред. от 21.12.2024 · действует с 29.12.2024

Внешняя торговля, экспорт и тарифные квоты (10)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О введении временного запрета на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 06.07.2024 · действует с 06.07.2024

Об установлении и особенностях распределения тарифных квот на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза

Постановление Правительства

ред. от 29.07.2024 · действует с 29.07.2024

Об отдельных вопросах исполнения уведомлений о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней и уточнений к указанным уведомлениям

Постановление Правительства

ред. от 13.08.2024 · действует с 14.08.2024

Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех«

Указ Президента

ред. от 30.09.2024 · действует с 30.09.2024

Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех«

Указ Президента

ред. от 25.10.2024 · действует с 25.10.2024

Об утверждении Правил лицензирования в сфере внешней торговли товарами

Постановление Правительства

ред. от 18.11.2024 · действует с 19.11.2024

О введении временного запрета на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов

Постановление Правительства

ред. от 22.11.2024 · действует с 25.11.2024

Об установлении и особенностях распределения тарифных квот на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов семян рапса в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза

Постановление Правительства

ред. от 30.11.2024 · действует с 09.12.2024

О распределении объема тарифной квоты в отношении молочной сыворотки в 2025 году

Постановление Правительства

ред. от 04.12.2024 · действует с 04.12.2024

О распределении объема тарифной квоты в отношении отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из Социалистической Республики Вьетнам, в 2025 году

Постановление Правительства

ред. от 05.12.2024 · действует с 06.12.2024

Цифровое развитие, связь и данные (10)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об определении организации, осуществляющей функции оператора единой биометрической системы

Постановление Правительства

ред. от 21.06.2024 · действует с 29.06.2024

О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной и иной пищевой продукции

Постановление Правительства

ред. от 26.06.2024 · действует с 06.07.2024

О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей

Постановление Правительства

ред. от 26.06.2024 · действует с 06.07.2024

Об утверждении Правил взаимодействия федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений и иных государственных информационных систем

Постановление Правительства

ред. от 02.07.2024 · действует с 01.09.2024

О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по партионному учету в отношении маркированной молочной продукции

Постановление Правительства

ред. от 31.08.2024 · действует с 09.09.2024

О проведении эксперимента по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами Российской Федерации за пределами Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 23.10.2024 · действует с 02.11.2024

Об обязанности лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), по предоставлению информации о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула

Постановление Правительства

ред. от 01.11.2024 · действует с 01.11.2024

Об утверждении Правил предоставления (открытия) адреса-идентификатора федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, органам дознания и органам предварительного следствия, органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность

Постановление Правительства

ред. от 01.11.2024 · действует с 01.11.2024

Об установлении лимита энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты (в том числе участии в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, физическими лицами - гражданами Российской Федерации, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178

Постановление Правительства

ред. от 01.11.2024 · действует с 01.11.2024

Об утверждении Правил взаимодействия федеральной государственной информационной системы в области карантина растений и иных государственных информационных систем

Постановление Правительства

ред. от 02.11.2024 · действует с 01.03.2025

Медицина, образование, наука и культура (9)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об особенностях оказания первичной медико-санитарной помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления

Постановление Правительства

ред. от 24.10.2024 · действует с 02.11.2024

Об увековечении памяти В.М.Лебедева

Указ Президента

ред. от 18.07.2024 · действует с 18.07.2024

О Всероссийском конкурсе «Столица финансовой культуры«

Постановление Правительства

ред. от 20.07.2024 · действует с 04.08.2024

О праздновании 125-летия со дня рождения М.А.Шолохова

Указ Президента

ред. от 09.09.2024 · действует с 09.09.2024

Об утверждении Положения об организации органами службы занятости прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами и иными категориями граждан

Постановление Правительства

ред. от 14.09.2024 · действует с 01.01.2025

О праздновании 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области

Указ Президента

ред. от 16.09.2024 · действует с 16.09.2024

О праздновании 400-летия основания г. Набережные Челны Республики Татарстан и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля КамАЗ

Указ Президента

ред. от 29.10.2024 · действует с 29.10.2024

Об учреждении премии Правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы

Постановление Правительства

ред. от 28.11.2024 · действует с 10.12.2024

Об утверждении Правил приведения договоров водопользования для использования акватории водных объектов для рекреационных целей в соответствие со статьей 50 Водного кодекса Российской Федерации, с правилами использования водных объектов для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления)

Постановление Правительства

ред. от 14.11.2024 · действует с 01.03.2025

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение от 16 октября 2026 г. № 305-ЭС26-10449(2) по делу № А40-241779/2022

Верховный Суд Российской Федерации

Решение от 8 июня 2026 г. по делу № А07-4905/2026

Арбитражный суд Республики Башкортостан

Решение от 25 мая 2026 г. по делу № А27-4402/2026

Арбитражный суд Кемеровской области

Решение от 18 мая 2026 г. по делу № А76-40795/2025

Арбитражный суд Челябинской области

Решение от 18 мая 2026 г. по делу № А81-7908/2025

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа

Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка