Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 19 октября 2026

Госорганы, структура власти и госслужба (8)
Экономика, финансы и бюджет (14)
Внешняя торговля, экспорт и тарифные квоты (10)
Цифровое развитие, связь и данные (10)
Медицина, образование, наука и культура (9)
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Определение от 16 октября 2026 г. № 305-ЭС26-10449(2) по делу № А40-241779/2022
Верховный Суд Российской Федерации
Арбитражный суд Республики Башкортостан
Арбитражный суд Кемеровской области
Арбитражный суд Челябинской области
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа
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