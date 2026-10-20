Нужно ли отражать в разделе 2 ЕФС-1 взносы по договорам ГПХ

Что отражать в разделе 2 ЕФС-1

В разделе 2 форму ЕФС-1 указывают сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В поле «Численность работающих застрахованных лиц по ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» указывают численность работающих у страхователя застрахованных лиц.

В том числе включают тех, кто работает по договорам ГПХ, и на вознаграждения которых начисляют взносы на травматизм (п. 160 Порядка заполнения, утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).