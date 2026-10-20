Нужно ли отражать в разделе 2 ЕФС-1 взносы по договорам ГПХ

Что отражать в разделе 2 ЕФС-1
В разделе 2 форму ЕФС-1 указывают сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В поле «Численность работающих застрахованных лиц по ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» указывают численность работающих у страхователя застрахованных лиц.
В том числе включают тех, кто работает по договорам ГПХ, и на вознаграждения которых начисляют взносы на травматизм (п. 160 Порядка заполнения, утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).
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Кто относится к застрахованным лицам
Застрахованные на случай травматизма — это работники по трудовым договорам и исполнители по договорам ГПХ, если по договору заказчики уплачивают страховые взносы на травматизм.
Даже если работодатель выплатит исполнителю пособие по временной нетрудоспособности, то исполнитель не станет застрахованным по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.
Если по условиям договора взносы на травматизм заказчик не уплачивает, то при оплате такому исполнителю больничного его статус не меняется.
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