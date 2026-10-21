Организация на АУСН неправильно рассчитала налог: как будут начисляться пени после корректировки

Как начисляются пени

Пени за ошибку в учете на АУСН начисляют по правилам НК. Ошибочные расходы занизили налог в прошлых периодах, а корректировка была позже. Сроки уплаты к тому времени прошли, поэтому пени должны начислиться.

Пени начисляются за каждый день просрочки: с дня, следующего за первоначальным сроком уплаты каждого месяца, и до дня фактического погашения недоимки включительно. Начисление происходит автоматически: налоговая добавит пени в сальдо ЕНС, отдельно их платить не нужно и резервировать заранее тоже не стоит.