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АУСН
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Организация на АУСН неправильно рассчитала налог: как будут начисляться пени после корректировки

Организация на АУСН неправильно рассчитала налог: как будут начисляться пени после корректировки

Организация на АУСН ошибочно учла в расходах платежи, сделала корректировку и уплатила налог. Как рассчитать пени?

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Как начисляются пени

Пени за ошибку в учете на АУСН начисляют по правилам НК. Ошибочные расходы занизили налог в прошлых периодах, а корректировка была позже. Сроки уплаты к тому времени прошли, поэтому пени должны начислиться.

Пени начисляются за каждый день просрочки: с дня, следующего за первоначальным сроком уплаты каждого месяца, и до дня фактического погашения недоимки включительно. Начисление происходит автоматически: налоговая добавит пени в сальдо ЕНС, отдельно их платить не нужно и резервировать заранее тоже не стоит.

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Какой размер пеней

Пени считают от суммы недоимки исходя из ключевой ставки ЦБ:

  1. Для ИП — 1/300 ставки за каждый день просрочки.

  2. Для организаций — 1/300 за первые 30 дней, потом 1/150 до 90-го дня и снова 1/300 с 91-го дня.

Пени не начисляют на недоимку в пределах положительного сальдо ЕНС на конкретный день. После отражения перерасчета необходимо проверить расчет в личном кабинете — лишние пени можно оспорить обращением через личный кабинет ФНС.

Что сделать после корректировки

Организации необходимо дождаться перерасчета за прошлые месяцы в личном кабинете, банки передают корректировку в ФНС не позднее 10-го числа следующего месяца.

Проверьте, что доначисленный налог закрыт полностью: пени капают до последнего рубля погашения, поэтому остаток лучше доплатить в один день.

Начисленные пени нужно сверить с правилом положительного сальдо и при завышении подать обращение на перерасчет.

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