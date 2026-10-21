Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 20 октября 2026
Вчера в систему добавили 2214 документов. Собрали самые важные поступления в одном дайджесте.
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Вчера в систему добавили 2214 документов. Собрали самые важные поступления в одном дайджесте.
Название документа
Вид документа
Редакция
Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
Ведомственный приказ
ред. от 22.10.2025 · действует с 05.12.2025
Об утверждении формы заявки на предоставление из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области субсидий на проведение работ по установлению административных границ, порядка и сроков ее подачи, а также перечня необходимых документов, подтверждающих соответствие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области критериям отбора для предоставления субсидий
Ведомственный приказ
ред. от 07.04.2025 · действует с 26.05.2025
Ведомственный приказ
ред. от 10.04.2025 · действует с 11.08.2025
Об утверждении Перечня документов, подготовка которых осуществляется педагогическими работниками при реализации основных профессиональных образовательных программ в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации
Ведомственный приказ
ред. от 06.10.2025 · действует с 22.11.2025
Об утверждении Перечня лечебно-оздоровительных местностей и курортов, которые не включены в перечни, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 469-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", и в отношении которых целесообразно проведение дополнительных исследований
Ведомственный приказ
ред. от 25.08.2025 · действует с 08.09.2025
Постановление Правительства
ред. от 08.12.2025 · действует с 23.12.2025
Название документа
Вид документа
Редакция
Об утверждении Правил выплат единовременных пособий, указанных в частях 2 и 4 статьи 12, и ежемесячной денежной компенсации, указанной в части 5 статьи 12 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении
Ведомственный приказ
ред. от 14.11.2025 · действует с 23.12.2025
О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу
Указ Президента
ред. от 12.07.2012 · действует с 13.07.2012
Указ Президента
ред. от 07.05.2012 · действует с 07.05.2012
О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации
Указ Президента
ред. от 07.05.2012 · действует с 07.05.2012
Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 08.06.2012 · действует с 09.06.2012
Название документа
Вид документа
Редакция
О форме и сроке представления заявки о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта "Поддержка семьи", входящего в состав национального проекта "Семья", посредством осуществления единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка
Ведомственный приказ
ред. от 17.01.2025 · действует с 13.04.2025
Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период, порядка представления субъектом Российской Федерации заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период
Ведомственный приказ
ред. от 24.02.2025 · действует с 13.07.2025
О регулировании цен на отдельные услуги в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
Постановление Правительства
ред. от 30.09.2013 · действует с 11.10.2013
О повышении размеров должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы
Постановление Правительства
ред. от 12.10.2013 · действует с 24.10.2013
Название документа
Вид документа
Редакция
Об установлении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственных услуг (работ), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, полномочия учредителя которых осуществляет Министерство обороны Российской Федерации
Ведомственный приказ
ред. от 23.09.2025 · действует с 09.11.2025
Об установлении перечней документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной государственной собственностью, заключении федеральной государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей и находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за исключением федеральной государственной образовательной организации
Ведомственный приказ
ред. от 28.07.2025 · действует с 12.09.2025
Об установлении ограничения промышленного рыболовства минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2025 году
Приказ Минсельхоза
ред. от 22.01.2025 · действует с 07.03.2025
О стандарте обеспечения помещениями федеральных государственных гражданских служащих, применяемом при подготовке задания на проектирование административных зданий для размещения центральных аппаратов федеральных государственных органов на территориях, включенных с 1 июля 2012 г. в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, и минимальных требованиях к материально-техническому оснащению служебных мест указанных гражданских служащих
Постановление Правительства
ред. от 25.05.2013 · действует с 07.06.2013