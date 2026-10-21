Зарубежные ЦОД для ПДн, обновленный список Роскомнадзора и рост малых дата-центров: российский IT-дайджест #62

Главные темы: Ассоциация больших данных предложила единые правила хранения персональных данных россиян в зарубежных ЦОД, Роскомнадзор обновил перечень стран с надлежащей защитой ПДн, рынок малых дата-центров вырастет втрое к 2030 году, а Яндекс 360 вернул большую часть функций после октябрьских сбоев.

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