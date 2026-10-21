Зарубежные ЦОД для ПДн, обновленный список Роскомнадзора и рост малых дата-центров: российский IT-дайджест #62

Главные темы: Ассоциация больших данных предложила единые правила хранения персональных данных россиян в зарубежных ЦОД, Роскомнадзор обновил перечень стран с надлежащей защитой ПДн, рынок малых дата-центров вырастет втрое к 2030 году, а Яндекс 360 вернул большую часть функций после октябрьских сбоев.
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Ассоциация больших данных хочет спрятать россиян в зарубежных ЦОД
АБД предложила разработать единые правила хранения персональных данных россиян в зарубежных дата-центрах. Инициатива должна помочь бизнесу пережить атаки на инфраструктуру, но потребует четко разграничить сбор/хранение (запрещенные за рубежом) и резервное копирование. Правила предполагаются временными.
Эксперты спорят: одни видят в этом признание провала локализации, другие — реалистичный способ повысить устойчивость.
Роскомнадзор обновил список стран с надлежащей защитой персональных данных
Ведомство опубликовало приказ № 253: в перечне теперь 88 государств (было 89). Украину исключили, США по-прежнему отсутствуют. Критерии — наличие комплексного закона о персональных данных, независимого регулятора и системы санкций.
Список нужен для трансграничной передачи данных без дополнительных разрешений.
Рынок малых ЦОД вырастет в три раза к 2030 году
По оценке J’son & Partners Consulting, доходы российского рынка малых центров обработки данных (менее 50 стоек) в 2025 году составили 4,4 млрд руб. К 2030-му они могут достичь 14,2 млрд руб. при среднегодовом росте 26,8 %. Около 40 % объема приходится на дополнительные профессиональные услуги.
Главные драйверы — edge-вычисления, IoT, цифровизация промышленности и госсектора.
ИИ заработал во всех МФЦ Подмосковья
В 212 офисах МФЦ Московской области внедрили нейросеть, которая автоматически распознает данные паспортов и свидетельств о рождении для оформления СНИЛС, внутренних и загранпаспортов, а также подтверждения гражданства детей. Технология исключает ручной ввод и снижает риск опечаток.
Финальное решение по-прежнему принимает сотрудник.
Селлеры просят ограничить комиссии и практики маркетплейсов
Союз продавцов маркетплейсов направил письма в администрацию президента, ФАС и Госдуму с предложением скорректировать закон о платформенной экономике. Среди требований — разделить плату за витрину и логистику, запретить пессимизацию выдачи за модель FBS и отказ работать в праздники, запретить принудительное участие в акциях и кнопки «Похожие товары» / «Найти дешевле» внутри карточки.
Яндекс 360 вернул большую часть функций после сбоя
После атак на дата-центры Яндекс восстановил отправку больших писем, пуш-уведомления, синхронизацию календарей, облачную запись встреч в Телемосте, предварительный просмотр документов и исправил ошибки скачивания на Диске.
Полный доступ ко всем файлам пока не обеспечен: в браузере нельзя скачать папки и несколько файлов сразу, не работают автозагрузка и отложенная отправка.
MEXC прекращает обслуживание пользователей из России и Беларуси
Криптобиржа MEXC объявила о прекращении сервисов для пользователей из России и Беларуси в рамках усиления комплаенса. Активы остаются в безопасности. Затронутым клиентам пришлют индивидуальные уведомления с процедурой закрытия позиций и вывода средств.
Если уведомления нет — аккаунт не затронут.
Минпромторг ищет партнеров в Индии для российских чипов и САПР
Минпромторг прорабатывает поставки российских систем автоматизированного проектирования (САПР) в Индию и размещение заказов на выпуск отечественной электронной компонентной базы на местных фабриках.
Цель — найти новые экспортные рынки для российских решений. Работу координирует подведомственное ФГАУ ЦИТ.
Сбер представил модель GreenWAM для управления роботами
Сбер представил модель GreenWAM, которая управляет роботами и предсказывает изменения окружающего мира. Решение относится к направлению мультиагентного и embodied-ИИ и позволяет системам ориентироваться в динамической среде.
Минпромторг определил виды телекомоборудования для техсбора
Минпромторг конкретизировал перечень телекоммуникационного оборудования, которое может попасть под технологический сбор. В список вошли базовые станции, коммутационные устройства, маршрутизаторы и аппаратура для приема, преобразования и передачи данных. Техсбор начнет действовать после эксперимента по маркировке; размер платежа будет зависеть от регистрации товара в системе «Честный знак» (скидка или надбавка 33 %).