Организация не оформила счет-фактуру при реализации: как исправить

Нужно ли выставлять счет-фактуру

По пп. 1 п. 3 ст. 169 НК физическим лицам счета-фактуры не нужны, так как они не платят НДС и не могут заявить налог к вычету. Отсутствие счета-фактуры — не ошибка.

В книгу продаж операции можно вносить на основании: