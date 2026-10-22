Организация не оформила счет-фактуру при реализации: как исправить

Нужно ли выставлять счет-фактуру
По пп. 1 п. 3 ст. 169 НК физическим лицам счета-фактуры не нужны, так как они не платят НДС и не могут заявить налог к вычету. Отсутствие счета-фактуры — не ошибка.
В книгу продаж операции можно вносить на основании:
Кассового чека.
Бланка строгой отчетности.
Сводного документа (бухгалтерской справки, сводного счета-фактуры) за период (месяц, квартал).
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Что сделать для корректировки
Можно выписать счет-фактуру задним числом и поставить дату, которая соответствует моменту реализации, но не предшествует дате отгрузки.
Если из-за пропущенного счета-фактуры нарушилась хронология нумерации, то это нестрашно. В дальнейшем стоит вести нумерацию аккуратно, для исправления ситуауции можно поставить корректный номер.
В книге продаж необходимо сделать запись в дополнительном листе за квартал, к которому относится дата операции.
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