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НДС
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Организация не оформила счет-фактуру при реализации: как исправить

Организация не оформила счет-фактуру при реализации: как исправить

Организация в прошлом периоде провела реализацию физическому лицу. Счет-фактуру не выставили, поэтому эта операция не попала в книгу продаж. Как исправить ситуацию?

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Нужно ли выставлять счет-фактуру

По пп. 1 п. 3 ст. 169 НК физическим лицам счета-фактуры не нужны, так как они не платят НДС и не могут заявить налог к вычету. Отсутствие счета-фактуры — не ошибка.

В книгу продаж операции можно вносить на основании:

  1. Кассового чека.

  2. Бланка строгой отчетности.

  3. Сводного документа (бухгалтерской справки, сводного счета-фактуры) за период (месяц, квартал). 

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Что сделать для корректировки

Можно выписать счет-фактуру задним числом и поставить дату, которая соответствует моменту реализации, но не предшествует дате отгрузки.

Если из-за пропущенного счета-фактуры нарушилась хронология нумерации, то это нестрашно. В дальнейшем стоит вести нумерацию аккуратно, для исправления ситуауции можно поставить корректный номер.

В книге продаж необходимо сделать запись в дополнительном листе за квартал, к которому относится дата операции.

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