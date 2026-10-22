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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 21 октября 2026

Вчера в систему добавлено 9534 документа. В дайджест вошли письма ведомств и судебные акты.

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Письма ведомств и разъяснения (12)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

Письмо Минфина от 13.11.2023 № 03-03-06/1/107957

Письмо ведомства

ред. от 13.11.2023 · действует с 13.11.2023

Письмо Минтруда от 13.11.2023 № 15-3/ООГ-5079

Письмо ведомства

ред. от 13.11.2023 · действует с 13.11.2023

Письмо ФНС от 13.11.2023 № ЗГ-3-11/14749

Письмо ведомства

ред. от 13.11.2023 · действует с 13.11.2023

Письмо Минфина от 14.11.2023 № 03-03-06/1/108379

Письмо ведомства

ред. от 14.11.2023 · действует с 14.11.2023

Письмо Минфина от 15.11.2023 № 03-03-06/1/108887

Письмо ведомства

ред. от 15.11.2023 · действует с 15.11.2023

Письмо Минфина от 16.11.2023 № 03-07-13/1/109690

Письмо ведомства

ред. от 16.11.2023 · действует с 16.11.2023

Письмо Роструда от 16.11.2023 № ПГ/23969-6-1

Письмо ведомства

ред. от 16.11.2023 · действует с 16.11.2023

Письмо Минфина от 17.11.2023 № 03-07-13/1/111513

Письмо ведомства

ред. от 17.11.2023 · действует с 17.11.2023

Письмо ФНС от 17.11.2023 № БС-3-21/14970@

Письмо ведомства

ред. от 17.11.2023 · действует с 17.11.2023

Письмо Минфина от 20.11.2023 № 03-03-05/110933

Письмо ведомства

ред. от 20.11.2023 · действует с 20.11.2023

Письмо Минфина от 21.11.2023 № 03-03-06/1/111251

Письмо ведомства

ред. от 21.11.2023 · действует с 21.11.2023

Письмо Минпромторга от 21.11.2023 № 124845/19

Письмо ведомства

ред. от 21.11.2023 · действует с 21.11.2023

Судебная практика (10)

Название документа

Суд

Решение от 2 апреля 2026 г. по делу № А65-5382/2026

Арбитражный суд Республики Татарстан

Решение от 20 апреля 2026 г. по делу № А65-4670/2026

Арбитражный суд Республики Татарстан

Решение от 7 апреля 2026 г. по делу № А57-35140/2025

Арбитражный суд Саратовской области

Решение от 27 апреля 2026 г. по делу № А57-14395/2025

Арбитражный суд Саратовской области

Решение от 29 апреля 2026 г. по делу № А49-438/2026

Арбитражный суд Пензенской области

Решение от 17 апреля 2026 г. по делу № А49-1702/2026

Арбитражный суд Пензенской области

Решение от 15 апреля 2026 г. по делу № А12-1743/2026

Арбитражный суд Волгоградской области

Решение от 9 апреля 2026 г. по делу № А12-3434/2026

Арбитражный суд Волгоградской области

Решение от 22 апреля 2026 г. по делу № А06-895/2026

Арбитражный суд Астраханской области

Резолютивная часть определения от 2 апреля 2026 г. по делу № А06-4530/2025

Арбитражный суд Астраханской области

Это только 10 свежих определений из нашей системы. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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