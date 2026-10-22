Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 21 октября 2026

Письма ведомств и разъяснения (12)
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Письмо ведомства
ред. от 13.11.2023 · действует с 13.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 13.11.2023 · действует с 13.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 13.11.2023 · действует с 13.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 14.11.2023 · действует с 14.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 15.11.2023 · действует с 15.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 16.11.2023 · действует с 16.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 16.11.2023 · действует с 16.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 17.11.2023 · действует с 17.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 17.11.2023 · действует с 17.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 20.11.2023 · действует с 20.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 21.11.2023 · действует с 21.11.2023
Письмо ведомства
ред. от 21.11.2023 · действует с 21.11.2023
Судебная практика (10)
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Суд
Арбитражный суд Республики Татарстан
Арбитражный суд Республики Татарстан
Арбитражный суд Саратовской области
Арбитражный суд Саратовской области
Арбитражный суд Пензенской области
Арбитражный суд Пензенской области
Арбитражный суд Волгоградской области
Арбитражный суд Волгоградской области
Арбитражный суд Астраханской области
Резолютивная часть определения от 2 апреля 2026 г. по делу № А06-4530/2025
Арбитражный суд Астраханской области
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