Штаб от дронов, ваучеры на GPU и Алиса после атак: российский IT-дайджест #63

Минцифры создало штаб по защите сетей связи от беспилотников, бизнес попросил ваучеры на вычислительные мощности для ИИ-разработчиков, а «Яндекс» подтвердил, что атаки на ЦОДы не отменяют планы по искусственному интеллекту.

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