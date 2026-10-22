Штаб от дронов, ваучеры на GPU и Алиса после атак: российский IT-дайджест #63

Минцифры создало штаб по защите сетей связи от беспилотников, бизнес попросил ваучеры на вычислительные мощности для ИИ-разработчиков, а «Яндекс» подтвердил, что атаки на ЦОДы не отменяют планы по искусственному интеллекту.
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Минцифры создало штаб против дронов
Минцифры создало штаб по защите сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. Замглавы министерства Дмитрий Угнивенко сообщил, что уже определен перечень защищаемых объектов. Особое внимание уделяется резервированию узлов связи и магистральных линий — после серии атак на дата-центры власти переходят от слов к системной защите инфраструктуры.
Бизнес просит ваучеры на GPU для ИИ
Бизнес через рабочую группу «Меры поддержки ИИ» попросил Минцифры выдавать разработчикам искусственного интеллекта ваучеры на доступ к вычислительным мощностям. Меру обсуждают вместе с грантами на создание ИИ-решений. Цель — стимулировать разработку собственных моделей и снизить зависимость от дефицитных ресурсов.
«Яндекс» подтвердил, что атаки на три дата-центра не меняют стратегию по искусственному интеллекту. В ближайшие недели компания готовит крупное обновление «Алисы AI», чья ежедневная аудитория за месяц выросла на 14 %. Параллельно восстановлена базовая работа «Почты», «Диска», «Директа», «Яндекс Go» и других ключевых сервисов.
Роскомнадзор боится автономных ИИ-агентов
Роскомнадзор назвал автономных ИИ-агентов одним из главных вызовов для защиты сетей и планирует создавать собственных защитных ИИ-агентов для противодействия автоматизированным кибератакам. Регулятор фиксирует рост угроз, связанных с автономными системами, которые могут действовать без постоянного контроля человека.
Госзаказчики нарастили закупки серверов
По данным «РТС-тендер», госзаказчики увеличили закупки серверов и услуг по размещению данных. Лоты укрупняются и дорожают — на фоне усложнения технологий и растущих потребностей в вычислительных мощностях, особенно после атак на коммерческие ЦОДы.
5G уже в 36 городах
Офицер ФСБ может возглавить кибербезопасность в Минцифры
В Минцифры обсуждают кандидатуру офицера ФСБ на должность замминистра по информационной безопасности. После серии атак на критическую инфраструктуру ведомство усиливает силовой контур в руководстве цифровой повесткой.
Платформы заплатят за сети
Глава Роскомнадзора Андрей Липов предложил наполнять фонд развития ИКТ-инфраструктуры за счет цифровых платформ и экосистем. По его оценке, недофинансирование отрасли достигло нескольких триллионов рублей, которых не хватает операторам связи. Основными плательщиками должны стать владельцы сервисов — главные коммерческие потребители инфраструктуры.
Голос и SMS вернулись из-за блокировок мессенджеров
Согласно статистике ПАО «МегаФон», на фоне ограничений в работе мессенджеров голосовой трафик и SMS резко выросли. У «МегаФона» объем голосового трафика за девять месяцев 2026 года вырос на 27 %, количество исходящих SMS — на 84 %. «Билайн» зафиксировал рост голоса на 24,3 %. Эксперты связывают тренд с блокировками и нестабильной работой популярных мессенджеров.