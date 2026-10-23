Можно ли учесть возврат госпошлины в доходах на УСН

Стоит ли учитывать возврат госпошлины в доходах

Возврат госпошлины из бюджета при УСН 6% не признается доходом и не облагается налогом по ст. 41 НК, так как никакой экономической выгоды организация не получает.

По п. 1 ст. 346.17 НК — при УСН 6% учитывают доходы от реализации и внереализационные; возврат собственных средств к ним не относится.

Минфин придерживается аналогичной позиции в письме от 21.12.2017 № 03-11-11/85518 — возвращенная госпошлина не включается в доходы при УСН.