Можно ли учесть возврат госпошлины в доходах на УСН

Стоит ли учитывать возврат госпошлины в доходах
Возврат госпошлины из бюджета при УСН 6% не признается доходом и не облагается налогом по ст. 41 НК, так как никакой экономической выгоды организация не получает.
По п. 1 ст. 346.17 НК — при УСН 6% учитывают доходы от реализации и внереализационные; возврат собственных средств к ним не относится.
Минфин придерживается аналогичной позиции в письме от 21.12.2017 № 03-11-11/85518 — возвращенная госпошлина не включается в доходы при УСН.
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Когда возврат госпошлины будет доходом
Возврат госпошлины может быть доходом, если в судебном решении указано, что эта сумма взыскивается с ответчика.
Минфин в письме от 22.06.2009 № 03-11-11/117 придерживается такой же позиции: если суд обязал ответчика компенсировать расходы по уплате госпошлины, то такие суммы признаются в составе внереализационных доходов на УСН.
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