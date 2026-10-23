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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 22 октября 2026

Вчера в систему добавлено 12 710 документов. В подборку вошли письма ведомств (Минфина, ФНС, Роструда), а также судебная практика.

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Письма ведомств и разъяснения (12)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

Письмо Минфина от 16.06.2016 № 03-04-06/35135

Письмо ведомства

ред. от 16.06.2016 · действует с 16.06.2016

Письмо ФНС от 17.06.2016 № СД-3-3/2770@

Письмо ведомства

ред. от 17.06.2016 · действует с 17.06.2016

Письмо Минфина от 17.06.2016 № 03-02-07/1/35452

Письмо ведомства

ред. от 17.06.2016 · действует с 17.06.2016

Письмо Минтруда от 17.06.2016 № 17-3/В-256

Письмо ведомства

ред. от 17.06.2016 · действует с 17.06.2016

Письмо ФНС от 17.06.2016 № ЕД-4-15/10839@

Письмо ведомства

ред. от 17.06.2016 · действует с 17.06.2016

Письмо Минфина от 20.06.2016 № 03-04-06/35802

Письмо ведомства

ред. от 20.06.2016 · действует с 20.06.2016

Письмо ФНС от 22.06.2016 № СД-4-3/11091

Письмо ведомства

ред. от 22.06.2016 · действует с 22.06.2016

Письмо Минфина от 28.06.2016 № 03-04-06/37671

Письмо ведомства

ред. от 28.06.2016 · действует с 28.06.2016

Письмо Минфина от 30.06.2016 № 03-04-05/38420

Письмо ведомства

ред. от 30.06.2016 · действует с 30.06.2016

Письмо ФНС от 30.06.2016 № СД-4-3/11769@

Письмо ведомства

ред. от 30.06.2016 · действует с 30.06.2016

Письмо Минфина от 04.07.2016 № 03-04-06/39492

Письмо ведомства

ред. от 04.07.2016 · действует с 04.07.2016

Письмо ФНС РФ от 04.07.2016 № БС-4-11/11951@

Письмо ведомства

ред. от 04.07.2016 · действует с 04.07.2016

Судебная практика (10)

Название документа

Суд

Постановление от 11 сентября 2020 г. по делу № А53-1739/2020

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

Постановление от 29 сентября 2020 г. по делу № А63-5055/2018

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

Определение от 19 октября 2026 г. № 303-ЭС26-10095 по делу № А24-4131/2025

Верховный Суд

Определение от 19 октября 2026 г. № 303-ЭС26-11118 по делу № А59-2338/2025

Верховный Суд

Определение от 19 октября 2026 г. № 310-ЭС26-8075 по делу № А83-19524/2022

Верховный Суд

Определение от 19 октября 2026 г. № 310-ЭС26-11972 по делу № А09-512/2023

Верховный Суд

Решение от 4 мая 2026 г. по делу № А65-6704/2026

Арбитражный суд Республики Татарстан

Решение от 17 апреля 2026 г. по делу № А65-46575/2025

Арбитражный суд Республики Татарстан

Постановление от 21 сентября 2020 г. по делу № А29-10148/2019

Арбитражный суд Волго-Вятского округа

Постановление от 17 сентября 2020 г. по делу № А43-105/2020

Арбитражный суд Волго-Вятского округа

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