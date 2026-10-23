IT-ипотека под угрозой, гуманитарии в IT, газ для ЦОДов и банки сканируют смартфоны: российский IT-дайджест #64

IT-индустрия нуждается в гуманитариях

IT-компаниям уже недостаточно просто хороших технарей: работодатели все чаще ищут сотрудников с насмотренностью в культуре и искусстве. Тренд усилился после того, как Google DeepMind наняла философа, а спрос на этиков, культурологов и искусствоведов вырос вместе с масштабом ИИ-продуктов.

Причина — кризис доверия к нейросетям и потребность сделать генеративный контент менее «усредненным».