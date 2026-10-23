IT-ипотека под угрозой, гуманитарии в IT, газ для ЦОДов и банки сканируют смартфоны: российский IT-дайджест #64

23 октября власти обсуждают сворачивание льготной IT-ипотеки, IT-компании массово нанимают гуманитариев, Минфин изучает легализацию онлайн-казино, а «Бюро 1440» раскрыло планы по спутниковой группировке «Рассвет».
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Власти обсуждают завершение IT-ипотеки
IT-индустрия нуждается в гуманитариях
IT-компаниям уже недостаточно просто хороших технарей: работодатели все чаще ищут сотрудников с насмотренностью в культуре и искусстве. Тренд усилился после того, как Google DeepMind наняла философа, а спрос на этиков, культурологов и искусствоведов вырос вместе с масштабом ИИ-продуктов.
Причина — кризис доверия к нейросетям и потребность сделать генеративный контент менее «усредненным».
Минфин думает над легализацией онлайн-казино
«Рассвет» — как Starlink, только лучше
Низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» будет состоять из нескольких сотен космических аппаратов. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов. Спутники свяжут лазерными терминалами, обеспечат покрытие территории России и решат задачи от геологоразведки до аварийно-спасательных служб.
В 2027 году терминалы появятся более чем в 500 поездах..
Рынок автоматизации ИБ уперся в потолок
Российский рынок систем SIEM, IRP и SOAR после взрывного роста на 67 % в 2025 году в 2026-м выходит на плато: прирост около 10 %, объем — примерно 23 млрд рублей. Аналитики N4A Analytics связывают это с выработкой отложенного спроса и высокой трудоемкостью внедрения.
Драйвером остаются требования ФСТЭК к выстроенным процессам ИБ с доказуемым результатом.
ЦОДы переходят на газ
Российские дата-центры все чаще переходят на автономную газовую генерацию. В Москве и Подмосковье сетевые организации фактически перестали подключать новые площадки: свободные мощности заняты или зарезервированы до 2028 года.
Эксперты называют газопоршневые и газотурбинные установки наиболее реалистичным вариантом для объектов мощностью до 50–100 МВт.
Банки просканируют смартфоны клиентов
С 1 марта 2027 года банковские приложения будут сканировать смартфоны пользователей на наличие вредоносного ПО. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. При обнаружении угрозы банк заблокирует перевод и предложит провести операцию с безопасного устройства или в отделении.
Проверка возможна только с согласия клиента.
Доступ к МКД есть, но не у всех
Спустя два года после принятия закона о недискриминационном доступе операторов в многоквартирные дома «войти» в МКД действительно стало легче. Однако остаются проблемы из-за размытых формулировок в правилах: управляющие компании иногда предоставляют доступ через неделю-две, а при капремонте оборудование операторов могут просто срезать.
Сбербанк представит стратегию развития на 2027–2029 годы
На Дне инвестора 12 ноября Сбер подведет итоги текущей стратегии (2024–2026) и представит новую на 2027–2029 годы. В центре внимания — результаты последних трех лет, человекоцентричная модель, роль ИИ и технологий, финансовые ориентиры. Презентацию проведут Греф, Ведяхин, Царев, Скворцов и Белевцев.
Минцифры предложило вдвое повысить пошлины за выделение номеров операторам
Минцифры подготовило проект изменений в Налоговый кодекс. Пошлины за номерной ресурс и регистрацию деклараций о соответствии средств связи предлагают удвоить (они не менялись с 2015 года, а инфляция за это время выросла в два раза). Например, за один телефонный номер — с 50 до 100 руб., за код доступа — с 35 тыс. до 70 тыс. руб. и т.д.
Вступление в силу — с 1 января 2027 года.