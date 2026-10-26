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Право
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Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 23 октября 2026

Собрали самые важные обновления в одном дайджесте — от ведомственных приказов до судебной практики.

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Автор

Бюджетный учет и казначейство (2)

Госуслуги, госзадание и имущество учреждений (3)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг

Приказ Минтранса России

ред. актуальная · действует с 09.01.2019

Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением государственного задания

Приказ ФСТЭК России

ред. актуальная · действует с 25.01.2019

Об определении видов особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных учреждений

Приказ Минобрнауки России

ред. актуальная · действует с 08.02.2019

Налог на прибыль: расходы и потери (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О необходимости разработки налогоплательщиком технологических карт, обосновывающих технологические потери

Письмо Минфина России

ред. актуальная · действует с 01.11.2005

Об учете расходов на медосмотры работников и оплату детских путевок в оздоровительные лагеря

Письмо Минфина России

ред. актуальная · действует с 07.11.2005

Учет и аренда (1)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об учете материальных ценностей, предоставленных организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода

Письмо Минфина России

ред. актуальная · действует с 22.06.2005

Электронный документооборот (1)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении форматов документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота

Приказ ФНС России

ред. актуальная · действует с 12.04.2019

Оплата труда и госслужба (1)

Письма ФНС (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О проведении инвентаризации в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2005 № 119-ФЗ

Письмо ФНС России

ред. актуальная · действует с 27.01.2006

Письмо ФНС России от 28.03.2024 № БС-4-11/3563@

Письмо ФНС России

ред. актуальная · действует с 28.03.2024

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение от 21 октября 2026 г. № 308-ЭС26-10968(5) по делу № А32-56776/2022

Верховный Суд Российской Федерации

Постановление от 24 декабря 2020 г. по делу № А65-3880/2020

Арбитражный суд Поволжского округа

Постановление от 23 декабря 2020 г. по делу № А51-7108/2020

Арбитражный суд Дальневосточного округа

Постановление от 22 декабря 2020 г. по делу № А70-18348/2019

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

Постановление от 21 декабря 2020 г. по делу № А56-24293/2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа

Это только 5 свежих определений из нашей системы. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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