Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 23 октября 2026

Бюджетный учет и казначейство (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов
Приказ Минфина России
ред. актуальная · действует с 02.02.2019
Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения органами Федерального казначейства исполнительных документов
Приказ Федерального казначейства
ред. актуальная · действует с 14.07.2019
Госуслуги, госзадание и имущество учреждений (3)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
Приказ Минтранса России
ред. актуальная · действует с 09.01.2019
Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением государственного задания
Приказ ФСТЭК России
ред. актуальная · действует с 25.01.2019
Об определении видов особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных учреждений
Приказ Минобрнауки России
ред. актуальная · действует с 08.02.2019
Налог на прибыль: расходы и потери (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О необходимости разработки налогоплательщиком технологических карт, обосновывающих технологические потери
Письмо Минфина России
ред. актуальная · действует с 01.11.2005
Об учете расходов на медосмотры работников и оплату детских путевок в оздоровительные лагеря
Письмо Минфина России
ред. актуальная · действует с 07.11.2005
Учет и аренда (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об учете материальных ценностей, предоставленных организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода
Письмо Минфина России
ред. актуальная · действует с 22.06.2005
Электронный документооборот (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении форматов документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота
Приказ ФНС России
ред. актуальная · действует с 12.04.2019
Оплата труда и госслужба (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников учреждений, находящихся в ведении ФСО России
Приказ ФСО России
ред. актуальная · действует с 18.12.2017
Письма ФНС (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О проведении инвентаризации в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2005 № 119-ФЗ
Письмо ФНС России
ред. актуальная · действует с 27.01.2006
Письмо ФНС России
ред. актуальная · действует с 28.03.2024
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Определение от 21 октября 2026 г. № 308-ЭС26-10968(5) по делу № А32-56776/2022
Верховный Суд Российской Федерации
Арбитражный суд Поволжского округа
Арбитражный суд Дальневосточного округа
Постановление от 22 декабря 2020 г. по делу № А70-18348/2019
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
Постановление от 21 декабря 2020 г. по делу № А56-24293/2019
Арбитражный суд Северо-Западного округа
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