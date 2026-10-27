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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 26 октября 2026

26 октября в систему поступил 571 документ и 626 редакций. Сделали дайджест с самыми важными обновлениями.

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Налоги и налоговый контроль (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении особенностей учета обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 01.10.2026

Об утверждении порядка рассмотрения материалов налоговой проверки, акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации), с использованием видео-конференц-связи

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 01.10.2026

Об утверждении формата и порядка представления письменных возражений и подтверждающих обоснованность возражений документов в электронной форме

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 01.10.2026

Об утверждении формы сообщения о фактах заключения договоров добровольного страхования жизни, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 213 Налогового кодекса Российской Федерации, их расторжения, а также о фактах и датах выплат и об основаниях для выплат по таким договорам, порядка ее заполнения и формата представления указанного сообщения в электронной форме

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 01.09.2026

Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов, полнотой и достоверностью сведений и документов, представляемых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, а также требований к составлению актов камеральной и выездной проверок

Приказ Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 11.09.2026

Тарифы и инфраструктура (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам (газопроводам-отводам) ООО "ИВТРАНСГАЗСТРОЙ" на территории Нижегородской области

Приказ Федеральной антимонопольной службы

ред. актуальная · действует с 17.10.2026

Об утверждении предельных максимальных аэропортовых сбора и тарифа за обслуживание воздушных судов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, авиационные работы, полеты авиации общего назначения, организаций экспериментальной и государственной авиации, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 63 Воздушного кодекса Российской Федерации организаций иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, предусматривающие положения о взимании тех же сборов и тарифов, которые установлены для российских лиц, и предельного максимального аэропортового сбора за обслуживание воздушных судов осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 63 Воздушного кодекса Российской Федерации организаций иностранных государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют заключенные международные договоры, предусматривающие положения о взимании тех же сборов, которые установлены для российских лиц, на услуги в аэропорту Новокузнецк (Спиченково), оказываемые ООО "Терминал Новокузнецк"

Приказ Федеральной антимонопольной службы

ред. актуальная · действует с 11.09.2026

Об утверждении предельных максимальных аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание воздушных судов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, авиационные работы, полеты авиации общего назначения, организаций экспериментальной и государственной авиации, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 63 Воздушного кодекса Российской Федерации организаций иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, предусматривающие положения о взимании тех же сборов и тарифов, которые установлены для российских лиц, и предельных максимальных аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 63 Воздушного кодекса Российской Федерации организаций иностранных государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют заключенные международные договоры, предусматривающие положения о взимании тех же сборов, которые установлены для российских лиц, на услуги в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), оказываемые АО "МАПК(Е)", на долгосрочный период

Приказ Федеральной антимонопольной службы

ред. актуальная · действует с 25.07.2026

Об установлении предельных максимальных цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Луганская телефонная компания" в географически определяемой зоне нумерации "Луганская"

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 28.07.2026

О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 31.08.2026

Госслужба, кадры и антикоррупционные требования (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральным казначейством

Приказ Федерального казначейства

ред. актуальная · действует с 01.09.2026

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

ред. актуальная · действует с 17.10.2026

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приказ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками

ред. актуальная · действует с 13.10.2026

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Минцифры России, и работниками, замещающими эти должности

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 17.10.2026

Об утверждении порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приказ Министерства спорта Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 17.10.2026

Образование и медицина (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности "Детская кардиология"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 27.06.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности "Урология"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 29.06.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности "Диетология" для лиц, получающих или имеющих высшее образование

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 10.07.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности "Токсикология"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 03.07.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности "Урология"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 10.07.2026

Физическая культура и спорт (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта "кинологический спорт"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 05.09.2026

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта "лыжное двоеборье"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 05.09.2026

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта "бокс"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 05.09.2026

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта "баскетбол"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 05.09.2026

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта "волейбол"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 05.09.2026

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение от 21 октября 2026 г. № 308-ЭС26-10968(5) по делу № А32-56776/2022

Верховный Суд Российской Федерации

Постановление от 24 декабря 2020 г. по делу № А65-3880/2020

Арбитражный суд Поволжского округа

Постановление от 23 декабря 2020 г. по делу № А51-7108/2020

Арбитражный суд Дальневосточного округа

Постановление от 22 декабря 2020 г. по делу № А70-18348/2019

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

Постановление от 21 декабря 2020 г. по делу № А56-24293/2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа

Это только пять свежих определений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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