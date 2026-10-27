Виртуальные операторы, комиссия по сетям и GPT-6.1 Terra: российский IT-дайджест #66

Минцифры и ограничения для виртуальных операторов, ФАС начала возбуждать дела за недопуск провайдеров в жилые дома, zero-day в VMmanager, бенчмарк «Яндекса» для рассуждений, GPT-6.1 Terra с ценой вдвое ниже и метки SynthID на ИИ-картинках.
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Минцифры готовит ограничения для виртуальных операторов связи
Минцифры готовит ряд требований для рынка виртуальных операторов, которые работают на чужой инфраструктуре: минимальный тариф 250 рублей, запрет обслуживать критическую информационную инфраструктуру и двойные отчисления в резерв универсального обслуживания — до 4 процентов. Крупнейшие игроки рынка — Yota, Сбермобайл и Т-Мобайл, у них больше 25,5 млн активных сим-карт.
«Большая четверка» инициативу поддерживает и говорит о демпинге, виртуальные операторы считают, что связь подорожает.
Минцифры и операторы договорились о межведомственной комиссии по сетям
Передачей сетей оператора, который не соответствует требованиям, займется межведомственная комиссия — об этом Минцифры и телеком-ассоциации договорились на второй встрече 23 октября. Лицензии останутся у Роскомнадзора, собственность операторов трогать не будут, а состав комиссии определят позже.
Роскомнадзор сохранит за собой право отзыва лицензий, уточнил глава Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
ФАС начала возбуждать дела за недопуск операторов в жилые дома
Томское УФАС возбудило дело против жилищного кооператива, который не пустил специалистов «Ростелекома» к аварийному оборудованию и требовал заплатить за размещение сетей. Тюменское управление рассматривает дело ТСН «Радуга» из-за отказа «Интеллект телеком». Брать плату за доступ операторов к общему имуществу дома запрещено.
Число таких инцидентов снижается после введения штрафов для управляющих компаний, но проблема не решена.
ISPsystem раскрыла детали атаки через zero-day в VMmanager
ISPsystem из группы «Астра»1 раскрыла детали атаки через уязвимость нулевого дня в VMmanager 6 Hosting. Эксплуатации помогала особенность Nginx, а сама атака шла с применением искусственного интеллекта: тактика адаптировалась под конкретных провайдеров и перебирала векторы. Вендор выпустил патчи и временно отключил удаленное управление и запуск скриптов, а для проверки исправлений развернул приманки в открытом контуре.
В расследовании участвовала «Лаборатория Касперского».
«Яндекс» и ШАД выпустили открытый бенчмарк MTGBench
«Яндекс» и ШАД представили открытый бенчмарк MTGBench: семь текстовых игр — от «Поля чудес» и «Данеток» до Wordle — проверяют, умеет ли модель рассуждать по шагам и учитывать новые вводные. На нем проверили 16 нейросетей: режим рассуждений помогает в задачах с буквами и символами, а русские задания моделям даются хуже английских.
Работу приняли на конференцию EMNLP 2026.
OpenAI выпустила GPT-6.1 Terra вдвое дешевле прошлой модели
OpenAI представила Terra — модель, которая быстро справляется с офисной работой и управлением компьютером. Индекс GPT-6.1 у нее в названии, в API она доступна как gpt-6.1-terra. Она разбирает изображения, точнее работает с интерфейсами программ и уже работает в ChatGPT, а разработчикам доступна через API. В API модель на 50 процентов дешевле GPT-5.6 Terra: 1 доллар за миллион входных токенов и 5 долларов за миллион выходных.
В тесте Agents’ Last Exam она набрала на 15 процентных пунктов больше при трети цены.
Apple начала ставить невидимые метки SynthID на ИИ-картинки
Apple включила в iOS 27.2 технологию SynthID от Google: невидимая метка встраивается в пиксели изображений, которые создал ИИ или сильно изменила Apple Intelligence. Метка появляется на картинках из Image Playground, после функций Extend и Reframe, а также после крупных правок инструментом Clean Up.
Метка живет в самих пикселях, а не в метаданных файла: картинка от нее не портится, а после обрезки и сжатия отметка сохраняется.
Telegram продлил товарный знак в России до 2036 года
Telegram продлил в России исключительное право на товарный знак № 676785 до 15 сентября 2036 года. Прежний срок истекал 15 сентября 2026-го, запись о продлении внесли в Государственный реестр товарных знаков 20 августа.
Правообладателем остается Telegram FZ-LLC из ОАЭ; тогда же в реестре изменили сведения о ее наименовании и местонахождении — Дубай Медиа Сити.
Разработка ПО дала почти 40 процентов добавленной стоимости креативного сектора
Разработка программного обеспечения принесла 3,2 трлн рублей добавленной стоимости в 2025 году — почти 40 процентов всего креативного сектора, подсчитали в Минэкономразвития. На втором месте реклама и PR с 1,2 трлн, на третьем — исполнительские искусства с 935 млрд рублей. Отрасли креативной экономики министерство разложило по видам деятельности впервые, а коды ОКВЭД-2 сейчас уточняют под будущие меры поддержки.
Почти во всех отраслях около 90 процентов участников — малый и средний бизнес.
- Признан иноагентом на территории РФ