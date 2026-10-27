Виртуальные операторы, комиссия по сетям и GPT-6.1 Terra: российский IT-дайджест #66

Минцифры и ограничения для виртуальных операторов, ФАС начала возбуждать дела за недопуск провайдеров в жилые дома, zero-day в VMmanager, бенчмарк «Яндекса» для рассуждений, GPT-6.1 Terra с ценой вдвое ниже и метки SynthID на ИИ-картинках.

Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.