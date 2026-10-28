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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 27 октября 2026

27 октября в систему поступило 86 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

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Автор

Таможня, драгоценные металы и экономические меры (3)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 24.10.2025

О реализации пилотного проекта по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 22.09.2025

О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.12.2025

Госслужба, кадры и антикоррупционные требования (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по делам молодежи, и работниками, замещающими эти должности

Приказ Федерального агентства по делам молодежи

ред. актуальная · действует с 08.05.2026

Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Минвостокразвития России и работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Минвостокразвития России, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 05.05.2026

Об определении порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами работников Госкорпорации «Росатом», а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

Приказ Государственной корпорации по атомной энергии

ред. актуальная · действует с 18.08.2026

Об утверждении перечня должностей Госкорпорации «Росатом», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также перечня должностей Госкорпорации «Росатом», при замещении которых работники Госкорпорации «Росатом» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приказ Государственной корпорации по атомной энергии

ред. актуальная · действует с 06.02.2026

Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 02.01.2026

Контроль, надзор и формы документов (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами федерального государственного земельного контроля (надзора) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных земель

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 25.08.2026

Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных обжаловать постановление, определение по делу об административном правонарушении, решение по жалобе на такие постановление или определение

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 19.04.2026

Об определении формы заявления гражданина Российской Федерации, указанного в части 5 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», о выплате накопительных взносов

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 23.08.2026

Об утверждении порядка представления и состава сведений о поверхностных водных объектах и особенностях их водного режима, предоставляемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды для внесения в государственный водный реестр

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 11.04.2026

Об утверждении форм предоставления оператором электронной площадки, оператором внешней информационной системы информации о ценах, сложившихся по договорам (контрактам) купли-продажи (поставки) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 12.04.2026

Транспорт, граница и инфраструктура (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Невельск (Сахалинская область)

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 31.08.2026

Об утверждении пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Наушки (Республика Бурятия)

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 30.12.2025

Об установлении Требований к государственным навигационным картам внутренних водных путей, включая требования к их картографической основе, к используемым системам координат, высот и к составу навигационной информации, содержащейся в государственных навигационных картах внутренних водных путей

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 28.06.2026

Об установлении в 2026 году возможности подтверждения пригодности для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий, применение которых в строительстве не регламентировано действующими строительными нормами и правилами, национальными стандартами и другими нормативными документами, техническим свидетельством подведомственного Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального автономного учреждения

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 27.03.2026

Об утверждении Порядка создания и ведения витрин данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 06.01.2026

Образование, спорт и внутренние регламенты (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Детская эндокринология»

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 01.03.2026

Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «перетягивание каната»

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 26.01.2026

Об утверждении требований к формированию инвестиционных проектов, направленных на обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков атомных электростанций, инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение научно-исследовательских‚ опытно-конструкторских и технологических работ, включаемых в состав проекта инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, соответствующего положениям пункта 1-1 критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

Приказ Государственной корпорации по атомной энергии

ред. актуальная · действует с 31.12.2027

Об определении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, федеральными государственными гражданскими служащими МЧС России и его территориальных органов, работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 07.02.2026

Об утверждении Порядка уведомления военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, федеральными государственными гражданскими служащими МЧС России и его территориальных органов и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных, трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 17.02.2026

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2026 № 302-ЭС26-12632 по делу № А19-10364/2025

Верховный Суд

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2026 по делу № А40-130713/2025

Арбитражный суд города Москвы

Решение Арбитражного суда Московской области от 26.06.2026 по делу № А41-79455/2025

Арбитражный суд Московской области

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2026 по делу № А40-183835/2025

Суд по интеллектуальным правам

Резолютивная часть определения Арбитражного суда г. Москвы от 29.04.2026 по делу № А40-241493/2025

Девятый арбитражный апелляционный суд

Это только пять свежих определений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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