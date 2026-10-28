Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 27 октября 2026

Таможня, драгоценные металы и экономические меры (3)
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Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 24.10.2025
О реализации пилотного проекта по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 22.09.2025
О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.12.2025
Госслужба, кадры и антикоррупционные требования (5)
Контроль, надзор и формы документов (5)
Транспорт, граница и инфраструктура (5)
Образование, спорт и внутренние регламенты (5)
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2026 № 302-ЭС26-12632 по делу № А19-10364/2025
Верховный Суд
Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2026 по делу № А40-130713/2025
Арбитражный суд города Москвы
Решение Арбитражного суда Московской области от 26.06.2026 по делу № А41-79455/2025
Арбитражный суд Московской области
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2026 по делу № А40-183835/2025
Суд по интеллектуальным правам
Резолютивная часть определения Арбитражного суда г. Москвы от 29.04.2026 по делу № А40-241493/2025
Девятый арбитражный апелляционный суд
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