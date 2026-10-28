ИП на ПСН принял оплату за услугу от другого ИП наличными: нужно ли применять ККТ

Нужно ли пробивать чек
Пробивать кассовый чек не надо, если вид деятельности прямо указан в вашем патенте. Это касается в том числе расчетов наличными с другими ИП.
По п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ ИП на патенте освобождаются от применения ККТ при осуществлении некоторых видов деятельности. Однако ИП следует выдать покупателю документ, который подтвердит факт расчета.
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Что оформить вместо чека
Вместо чека можно выдавать квитанцию или акт с расчетными реквизитами, который должен содержать обязательные сведения из п. 1 ст. 4.7 54-ФЗ:
наименование и номер документа;
дату, время и адрес расчета;
ФИО и ИНН ИП;
систему налогообложения;
признак расчета;
наименование услуги;
сумму, форму расчета;
ФИО и должность оформившего;
подпись.
Для контрагента можно дополнительно оформить договор и акт оказанных услуг — они пригодятся для подтверждения расходов.
Также важно соблюдать лимит по наличным расчетам: не более 100 000 руб. по одному договору, сверх — только безналичным способом.
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