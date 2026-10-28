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ИП на ПСН принял оплату за услугу от другого ИП наличными: нужно ли применять ККТ

ИП на ПСН принял оплату за услугу от другого ИП наличными: нужно ли применять ККТ

ИП освобожден от применения ККТ. Он принял оплату за услуги наличными, какой документ выдавать покупателю?

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Нужно ли пробивать чек

Пробивать кассовый чек не надо, если вид деятельности прямо указан в вашем патенте. Это касается в том числе расчетов наличными с другими ИП.

По п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ ИП на патенте освобождаются от применения ККТ при осуществлении некоторых видов деятельности. Однако ИП следует выдать покупателю документ, который подтвердит факт расчета.

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Что оформить вместо чека

Вместо чека можно выдавать квитанцию или акт с расчетными реквизитами, который должен содержать обязательные сведения из п. 1 ст. 4.7 54-ФЗ:

  • наименование и номер документа;

  • дату, время и адрес расчета;

  • ФИО и ИНН ИП;

  • систему налогообложения;

  • признак расчета;

  • наименование услуги;

  • сумму, форму расчета;

  • ФИО и должность оформившего;

  • подпись.

Для контрагента можно дополнительно оформить договор и акт оказанных услуг — они пригодятся для подтверждения расходов.

Также важно соблюдать лимит по наличным расчетам: не более 100 000 руб. по одному договору, сверх — только безналичным способом.

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