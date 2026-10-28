ИП на ПСН принял оплату за услугу от другого ИП наличными: нужно ли применять ККТ

Нужно ли пробивать чек

Пробивать кассовый чек не надо, если вид деятельности прямо указан в вашем патенте. Это касается в том числе расчетов наличными с другими ИП.

По п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ ИП на патенте освобождаются от применения ККТ при осуществлении некоторых видов деятельности. Однако ИП следует выдать покупателю документ, который подтвердит факт расчета.