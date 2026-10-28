Схема с *#62#, реестр ОРИ и лимит зарубежного трафика: российский IT-дайджест #67

Т-Банк раскрыл новую схему мошенников с командой *#62#, банки просят переписать «Антифрод 3.0», а Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр ОРИ. В подборке также лимит зарубежного трафика, восстановление Яндекс Диска, рост высококритичных атак и TypeScript на Rust, сгенерированный ИИ.

Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.