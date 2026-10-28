Схема с *#62#, реестр ОРИ и лимит зарубежного трафика: российский IT-дайджест #67

Т-Банк раскрыл новую схему мошенников с командой *#62#, банки просят переписать «Антифрод 3.0», а Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр ОРИ. В подборке также лимит зарубежного трафика, восстановление Яндекс Диска, рост высококритичных атак и TypeScript на Rust, сгенерированный ИИ.
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«Т-Банк» раскрыл схему мошенников с командой *#62#
Мошенники убеждают набрать на телефоне команду *#62#, чтобы «проверить прослушку», и выманивают деньги. Сначала жертве звонят про домофон или посылку и просят код из СМС, затем «сотрудник госоргана» ведет ее на фишинговый сайт: команда показывает статус переадресации при выключенном телефоне, а номер на экране — обычно служебный голосовой почты.
В «Т-Банке» советуют прервать разговор и перезвонить по официальному номеру.
Банки просят переписать ограничения «Антифрода 3.0»
Национальный совет финансового рынка обратился в Минцифры и ЦБ с замечаниями к законопроекту «Антифрод 3.0». Банкам не нравится закрытый перечень ситуаций для согласия на обработку персональных данных, запрет агрегаторов в СМС-рассылках и ЕСИА как единственный способ удаленной идентификации.
Минцифры обещает «комплексно рассмотреть» обращение, ЦБ участвует в обсуждении.
Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации
Роскомнадзор 2 октября добавил Apple и Microsoft в перечень ОРИ — организаторов распространения информации. Участники реестра обязаны три года держать у себя сведения о переписках и звонках и отдавать их по запросу госорганов; за отказ грозит штраф и блокировка сервисов.
В августе ФАС возбудила против Apple дело из-за отсутствия RuStore и «Макса» при установке.
Минцифры может получить право ограничивать зарубежный трафик
«Яндекс» восстановил доступ к 96% файлов на Диске
«Яндекс» вернул пользователям доступ к 96% файлов на Диске: документам, фото, аудио и видео. У части пользователей файлы уже все, у других пока не полностью — мощности распределены между сторонними площадками, файлы возвращают постепенно. Загрузка, скачивание и синхронизация работают, скачать папку в вебе пока нельзя.
Всем нынешним клиентам Яндекс 360 сервисы бесплатны до конца октября.
Высококритичных атак на российские компании стало вдвое больше
За девять месяцев 2026 года на веб-ресурсы российских компаний провели 24,7 млн высококритичных атак — на 108 процентов больше, чем годом ранее (12,1 млн). Всплеск аналитики Solar WAF объясняют ИИ-сканерами: в июле зафиксировали 389,4 млн событий сканирования против 254 млн год назад.
Эксперты отмечают: рост атак не равен росту успешных взломов.
ФСТЭК и НКЦКИ: защищенность КИИ растет недостаточно
ФСТЭК проверила две тысячи значимых объектов критической информационной инфраструктуры и нашла 2141 нарушение с 2024 по 2026 год, в 2026-м — 593. Нарушения типовые: нет анализа защищенности, применяются несертифицированные средства, нет контроля администраторов.
В НКЦКИ отмечают, что 90 процентов атак — простое проникновение, а защита отстает от атакующих.
5G на Дальнем Востоке запустят до конца года
МТС до конца 2026 года включит 5G на принципах технологической нейтральности в большинстве регионов Дальнего Востока: сеть работает на действующих частотах LTE, скорость растет на 10–15 процентов. Первые сети уже заработали в Якутске и Чите, а в Хабаровске запустили гигабитную сеть в диапазоне 4,9 ГГц с пиковой скоростью 1,5 Гбит/с.
Массовый гигабитный 5G на отечественном оборудовании начнется в 2027 году.
Cloudflare и VoidZero показали TypeScript на Rust, сгенерированный ИИ
Cloudflare вместе с VoidZero и Максом Швенком выпустили tsrs — порт компилятора TypeScript на Rust. Код написали автономные ИИ-агенты под управлением Claude Opus 5.5, заданием стали 15 197 эталонных тестов.
Проверка типов до восьми раз быстрее и на 70 процентов меньше памяти: монорепозиторий на 37 тысяч файлов проверяется за 7 секунд вместо 80.
Москва продвигает ИТ-экспорт в Африку с льготными кредитами
Московский экспортный центр поставил ИТ в ряд приоритетных направлений: за девять лет он поддержал 27,3 тыс. компаний, а поддержанный экспорт превысил 171 млрд рублей в 115 странах. Для высокотехнологичной продукции действует кредит под 9 процентов с лимитом до 100 млн рублей.
На 2026 год запланированы 23 бизнес-миссии, профильные для ИТ — GITEX Nigeria, Эфиопия и ЮАР.