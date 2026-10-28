Проверка названия и логотипа по базам Роспатента: инструкция для предпринимателя

Раньше сделать проверку самостоятельно было затруднительно, сейчас стало проще. В этой статье расскажу, как проводить проверку, какие особенности есть у этой процедуры и когда имеет смысл обратиться к профессионалам.
Чтобы было нагляднее, я буду показывать все шаги на примере вымышленного персонажа — Анны, которая проверяла название «Умничка» для детского центра. Следите за ее историей — она поможет вам избежать типичных ошибок.
Как провести проверку товарного знака самостоятельно
Проверка товарного знака доступна любому пользователю. Для этого Роспатент создал специальный сервис, который значительно облегчил доступ к базам данных ведомства. Им пользуются и новички, и опытные патентные поверенные. Сервис позволяет бесплатно осуществлять поиск по словесным, изобразительным и комбинированным обозначениям среди зарегистрированных товарных знаков, промышленных образцов и даже поданных заявок.
Сервис Роспатента дает информацию о наличии схожих обозначений только на территории России. Если вас интересует другая юрисдикция, обращаться нужно к соответствующим базам, например, TMview осуществляет поиск по всему Европейскому союзу и за его пределами.
В процессе проверке через нашу отечественную платформу вы также увидите международные регистрации, которые действуют на территории страны, но поданные через Мадридскую систему.
Пошаговая инструкция по проверке
Перед проверкой четко определите проверяемое обозначение. Что это? Название? Логотип? Это важно, чтобы определить зону поиска — по словам или по изображениям.
Обязательно определите классы МКТУ, соответствующие вашей деятельности. Товарные знаки в разных классах МКТУ могут спокойно сосуществовать, но в вашем классе сходство будет препятствием.
Как это сделала Анна: она определила словесное обозначение «Умничка» и графическое изображение (логотип) «Сова в очках». Классы МКТУ — 41, 43, 35. Она планирует открыть развивающий центр, на территории которого будет семейное кафе.
Теперь перейдите по ссылке или найдите сервис через поисковые системы.
1. Зайдите на страницу поиска товарных знаков, там доступен поиск по ТЗ и промышленным образцам. Начните с поиска по ТЗ. Потом можно на всякий случай повторить процедуру по промобразцам.
2. Выберите нужный тип поиска: словесный, изобразительный, атрибутный. Если у вас словесный ТЗ, введите в поисковую строку слово или фразу. Обратите внимание на возможность настройки типа и параметров поиска, например, по написанию, семантический, фонетический — это критерии, по которым эксперт ФИПС будет проверять ваше обозначение. Параметры вы можете также настроить индивидуально. Рекомендую выбирать нечеткий поиск, поскольку это позволит увидеть максимальное количество похожих ТЗ. В фильтрах вы можете сузить поиск до нужных вам классов МКТУ, но сначала проверьте во всех, чтобы видеть всю ситуацию.
Анна сначала проверила название ее центра «Умничка» по нужным классам МКТУ через словесный поиск по написанию, семантическому, фонетическому критериям. А потом перешла к проверке изобразительному элементу «Сова в очках». Классы МКТУ — 41, 43, 35.
И, увы, название уже давно зарегистрировано во всех нужных ей классах МКТУ.
С логотипом ситуация полегче, но есть некоторые препятствия.
1. Проверяйте варианты написания: кириллица, латиница, транслитерация, возможные окончания и перестановки слов. Даже различие в двух-трех буквах может быть признано сходством до степени смешения, поэтому лучше потратить чуть больше времени на проверку.
2. Если ТЗ комбинированный, сначала проверьте словесную часть. Затем загрузите изображение логотипа для поиска схожих графических элементов, композиций и символов. Изображения также проверяют по этому принципу. В сервисе можно настроить фильтры и ограничить классы МКТУ. Ищите не только точные совпадения, но и похожие обозначения.
3. Обратите внимание на заявки. Если заявка подана раньше вашей, она уже имеет приоритет, значит, может помешать вам. Проверьте статус найденных товарных знаков в реестрах: действует ли свидетельство, не истек ли срок, кто правообладатель.
Обратите внимание, что при проверке изобразительного или комбинированного товарного знака нужно учитывать, что в реестре нет данных об авторских правах. То есть ТЗ может быть свободным, но права на изображение все равно принадлежат другому лицу. Поэтому не пытайтесь сделать своим логотипом чужие изображения из Интернета и обязательно получите права на использование от дизайнера, который занимался разработкой для вас.
Анна уже решила, что попробует зарегистрировать только логотип, но вдруг вспомнила, что у нее нет договора с дизайнером. Чтобы избежать проблем в будущем, она согласовала с дизайнером переход исключительных прав на логотип и подписала документы.
Какие особенности проверки товарных знаков нужно учитывать
Самостоятельный онлайн-поиск — это только первичный фильтр. Он показывает потенциальные риски, но не дает гарантии регистрации или абсолютной безопасности использования. Экспертиза Роспатента оценивает сходство комплексно, учитывая также смысловое значение, общее впечатление и другие немаловажные критерии.
Поэтому, несмотря на то, что я рекомендую проводить первичную оценку самостоятельно, так как иногда результат бывает очевидный, при возникновении сомнений лучше обратиться к специалисту патентного бюро или к патентному поверенному. Часто такие проверки проводят бесплатно, зато тщательно и со знанием практических аспектов.
Анна обратилась за помощью, чтобы решить вопрос со словесным элементом и подтвердить свои выводы в отношении логотипа. Эксперт провел проверку и выдал отчет, в котором действительно фигурируют препятствия как в отношении логотипа, так и в отношении названия. Причем были выявлены препятствия, которые Анна проигнорировала при самостоятельном поиске.
Сходство при проверке следует оценивать по 3 признакам: визуал, звук, смысл. Например, можно ли считать схожими обозначения DIXIE и DIXI? А «Лесная радость» и «Радость в лесу»? «Ромашка» и «Romashka», «Золотое яблоко» и «Яблоко золотое»? Да, это те самые ситуации, где сходство присутствует, но есть также субъективизм, который стоит учитывать. Конкретный эксперт, который проверяет вашу заявку, может посчитать иначе. Именно так в реестр попадают спорные обозначения.
Неподготовленному пользователю сложно оценить «сходство до степени смешения» с точки зрения закона. Поверхностный поиск или вывод «ничего не нашлось, значит, свободно» — главная причина отказов и потери денег на пошлины при регистрации и получении исков. В помощь предлагаю «Руководство по экспертизе ТЗ в ФИПС», там довольно полно и с примерами показаны этапы экспертизы и примеры сходства.
Если вы нашли схожие товарные знаки и не уверены в рисках, либо если бренд очень важен для бизнеса, целесообразно не ограничиваться самостоятельными действиями. В остальных случаях у вас есть все шансы оценить ситуацию без обращения к экспертам.
Помните, что результат проверки актуален только на момент ее проведения. Например, вы придумали название, проверили его 11 февраля 2026 года, а зарегистрировать решили 3 июля 2026 года. В таком случае вам нужно снова провести проверку. Что могло случиться за 5 месяцев. От подачи заявки, в результате чего другим лицом будет получен приоритет, до регистрации схожего обозначения. Подобные истории могут происходить даже спустя 2 дня после проверки, если кто-то тут же подаст ваше обозначение на регистрацию.
Пока вы читаете эту статью, кто-то другой может подать заявку на похожее название — тогда приоритет будет уже не у вас.
Долго ждать нельзя, и Анна об этом уже была уведомлена. Поэтому сразу же попросила разработать стратегию конкретно под ее случай.
Рекомендую также учитывать, что уникальность — не единственный критерий для успешного прохождения регистрации. Обратите внимание на основания для отказа, указанные в статье 1483 ГК. При наличии хотя бы одного основания эксперт Роспатента может свободно вынести нежелательное для вас решение. Пошлины в этом случае не возвращаются.
Если проверка дала неутешительные результаты
К сожалению, такое случается часто, потому что в реестре уже более миллиона обозначений, а оценивается не только тождество, но и сходство. Однако даже в такой ситуации у вас есть как минимум 3 варианта дальнейших действий:
Доработка. Этот вариант позволяет уйти от сходства через добавление или исключение некоторых элементов, графики, замены букв, слов и т. д. При этом в процессе стараются сохранить смысловую упаковку, которая была изначально.
Анне предложили доработать ее название. Теперь оно звучало так: «Умнишок». Проверка показала, что шансы на регистрацию достаточно высокие, обозначение фантазийное, уникальное.
Письмо-согласие. Иногда товарный знак зарегистрирован, но правообладатель может разрешить регистрацию похожего обозначения в этой же сфере по собственному желанию. Заинтересованному лицу стоит обратиться к нему за письмом-согласием. Но иногда даже в этом случае экспертиза отказывает, потому что ТЗ тождественны, использование будет вводить потребителей в заблуждение и т. д.
По поводу логотипа ситуация Анны завершилась получением письма-согласия, в котором правообладатель разрешил регистрацию ее ТЗ в том же классе МКТУ, поскольку обозначения не тождественны, предприниматели работают в разных регионах и имеют различные цели деятельности.
Аннулирование. Альтернативный способ забрать нужные виды деятельности себе — аннулировать регистрацию конкурента, если он не использует ТЗ уже 3 года подряд в отношении интересующих товаров и услуг или в случае, если юридическое лицо, на которое зарегистрирован ТЗ, аннулировано.
В каждой ситуации свой алгоритм действий. Важно понимать контекст, с которым вы столкнулись, и действовать исходя из имеющихся обстоятельств. Возможно, в вашем случае будет достаточно подкорректировать классы МКТУ, а может, понадобится полноценная стратегия, которая состоит из нескольких шагов.
Выводы
1. Проверка товарного знака — это важный этап, который должен пройти любой предприниматель, независимо от того, есть ли сейчас запрос на регистрацию в Роспатенте или пока интересует только защита от претензий и исков. Тысячи бизнесменов проверяют названия и логотипы, и те, кто это делает, экономят значительные суммы на пошлинах и судах.
2. Самостоятельная проверка весьма информативна как первый шаг, который позволяет оценить ситуацию в моменте, но важно учитывать нюансы. Некоторые компании и эксперты сейчас проверяют ТЗ бесплатно, при желании можно воспользоваться этой возможностью, чтобы получить экспертную оценку.
3. Не откладывайте проверку на потом. Чем дольше вы используете непроверенное название, тем выше риск, что вам придется менять вывеску, сайт, документы и рекламу в самый неподходящий момент.
4. Если в процессе проверки результат вас расстроил, что случается часто, вы всегда можете исправить ситуацию как минимум тремя способами: доработка, аннулирование, письмо-согласие.