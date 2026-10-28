Проверка названия и логотипа по базам Роспатента: инструкция для предпринимателя

Пошаговая инструкция по проверке

Перед проверкой четко определите проверяемое обозначение. Что это? Название? Логотип? Это важно, чтобы определить зону поиска — по словам или по изображениям.

Обязательно определите классы МКТУ, соответствующие вашей деятельности. Товарные знаки в разных классах МКТУ могут спокойно сосуществовать, но в вашем классе сходство будет препятствием.

Как это сделала Анна: она определила словесное обозначение «Умничка» и графическое изображение (логотип) «Сова в очках». Классы МКТУ — 41, 43, 35. Она планирует открыть развивающий центр, на территории которого будет семейное кафе.

Теперь перейдите по ссылке или найдите сервис через поисковые системы.

1. Зайдите на страницу поиска товарных знаков, там доступен поиск по ТЗ и промышленным образцам. Начните с поиска по ТЗ. Потом можно на всякий случай повторить процедуру по промобразцам.

2. Выберите нужный тип поиска: словесный, изобразительный, атрибутный. Если у вас словесный ТЗ, введите в поисковую строку слово или фразу. Обратите внимание на возможность настройки типа и параметров поиска, например, по написанию, семантический, фонетический — это критерии, по которым эксперт ФИПС будет проверять ваше обозначение. Параметры вы можете также настроить индивидуально. Рекомендую выбирать нечеткий поиск, поскольку это позволит увидеть максимальное количество похожих ТЗ. В фильтрах вы можете сузить поиск до нужных вам классов МКТУ, но сначала проверьте во всех, чтобы видеть всю ситуацию.

Анна сначала проверила название ее центра «Умничка» по нужным классам МКТУ через словесный поиск по написанию, семантическому, фонетическому критериям. А потом перешла к проверке изобразительному элементу «Сова в очках». Классы МКТУ — 41, 43, 35.

Проверка названия «Умничка» в базе товарных знаков Роспатента

И, увы, название уже давно зарегистрировано во всех нужных ей классах МКТУ.

Карточка товарного знака

С логотипом ситуация полегче, но есть некоторые препятствия.

1. Проверяйте варианты написания: кириллица, латиница, транслитерация, возможные окончания и перестановки слов. Даже различие в двух-трех буквах может быть признано сходством до степени смешения, поэтому лучше потратить чуть больше времени на проверку.

2. Если ТЗ комбинированный, сначала проверьте словесную часть. Затем загрузите изображение логотипа для поиска схожих графических элементов, композиций и символов. Изображения также проверяют по этому принципу. В сервисе можно настроить фильтры и ограничить классы МКТУ. Ищите не только точные совпадения, но и похожие обозначения.

3. Обратите внимание на заявки. Если заявка подана раньше вашей, она уже имеет приоритет, значит, может помешать вам. Проверьте статус найденных товарных знаков в реестрах: действует ли свидетельство, не истек ли срок, кто правообладатель.

Обратите внимание, что при проверке изобразительного или комбинированного товарного знака нужно учитывать, что в реестре нет данных об авторских правах. То есть ТЗ может быть свободным, но права на изображение все равно принадлежат другому лицу. Поэтому не пытайтесь сделать своим логотипом чужие изображения из Интернета и обязательно получите права на использование от дизайнера, который занимался разработкой для вас.

Анна уже решила, что попробует зарегистрировать только логотип, но вдруг вспомнила, что у нее нет договора с дизайнером. Чтобы избежать проблем в будущем, она согласовала с дизайнером переход исключительных прав на логотип и подписала документы.