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Коды ОКВЭД
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Когда ИП нужно менять основной ОКВЭД

Когда ИП нужно менять основной ОКВЭД

Доходы от основного вида деятельности стали меньше, чем от другого. Нужно ли менять основной ОКВЭД?

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Что будет, если не внести новый код

Обязанности следить за основным ОКВЭДом после изменения оборотов нет, но он должен отражать деятельность с наибольшей выручкой.

Главный риск — отсутствие кода. Штраф по ч. 4 ст. 14.25 КоАП (5 000–10 000 руб., при повторном нарушении — дисквалификация) будет за деятельность, которой нет в ЕГРИП.

Поэтому если кода нет даже в списке дополнительных, его стоит добавить. Также возможны риски по 115-ФЗ (поступления не соответствуют основному коду), потеря льгот по виду деятельности.

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Что учесть с 2026 года

С 1 сентября 2025 года действует реформа Росстата: коды стали разделяться на «заявительные» и «отчетные», которые Росстат рассчитывает по доле выручки. Пока отчетный основной код не назначен, сменить код можно добровольно.

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