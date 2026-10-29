Когда ИП нужно менять основной ОКВЭД

Что будет, если не внести новый код

Обязанности следить за основным ОКВЭДом после изменения оборотов нет, но он должен отражать деятельность с наибольшей выручкой.

Главный риск — отсутствие кода. Штраф по ч. 4 ст. 14.25 КоАП (5 000–10 000 руб., при повторном нарушении — дисквалификация) будет за деятельность, которой нет в ЕГРИП.

Поэтому если кода нет даже в списке дополнительных, его стоит добавить. Также возможны риски по 115-ФЗ (поступления не соответствуют основному коду), потеря льгот по виду деятельности.