Когда ИП нужно менять основной ОКВЭД

Что будет, если не внести новый код
Обязанности следить за основным ОКВЭДом после изменения оборотов нет, но он должен отражать деятельность с наибольшей выручкой.
Главный риск — отсутствие кода. Штраф по ч. 4 ст. 14.25 КоАП (5 000–10 000 руб., при повторном нарушении — дисквалификация) будет за деятельность, которой нет в ЕГРИП.
Поэтому если кода нет даже в списке дополнительных, его стоит добавить. Также возможны риски по 115-ФЗ (поступления не соответствуют основному коду), потеря льгот по виду деятельности.
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Что учесть с 2026 года
С 1 сентября 2025 года действует реформа Росстата: коды стали разделяться на «заявительные» и «отчетные», которые Росстат рассчитывает по доле выручки. Пока отчетный основной код не назначен, сменить код можно добровольно.
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