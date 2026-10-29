Ozon под дронами, крипта на распутье и терабайт «навсегда» заканчивается: российский IT-дайджест #68

Маркетплейсы считают убытки от атак БПЛА, зарубежные криптобиржи сворачивают российский бизнес ради европейского регулятора, китайские рекламодатели заливают деньги в «Яндекс», а «вечный» терабайт в Mail Облаке внезапно стал временным. Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.

30 миллиардов под «небесным» ударом

Ozon по итогам третьего квартала сформировал резервы на 30,1 млрд рублей по убыткам от атак БПЛА на логистические объекты. С августа компания зафиксировала возгорания на 11 площадках. Сумма почти в восемь раз превышает квартальную чистую прибыль (3,7 млрд руб.). Выручка при этом выросла до 421,2 млрд, а скорректированная EBITDA — до 93 млрд. Часть ущерба застрахована, переговоры со страховщиками идут. Аналитики считают, что реальная «дыра» окажется меньше, а дивиденды (не менее 30 млрд по итогам года) пока под угрозой не стоят. Но если атаки станут регулярными, капзатраты на маскировку и рассредоточение складов вырастут, а второстепенные проекты притормозят.

Криптобиржи выбирают Европу

Bitget и MEXC ограничили права российских пользователей, чтобы соответствовать европейскому регламенту MiCA. Доля россиян на этих площадках была небольшой (около 5% и 3,5% соответственно). Эксперты отмечают: для крупных международных бирж европейский рынок важнее. При этом Bybit и BingX, где доля российских пользователей значительно выше, пока остаются. Российский финтех готовится занять освободившуюся нишу в рамках нового регулирования, но полноценно заменить глобальную ликвидность и деривативы будет сложно.

Китайцы в «Яндексе»: 10+ миллиардов и рост в 2,4 раза

За девять месяцев 2026 года рекламодатели из Китая увеличили вложения в рекламу в «Яндексе» в 2,4 раза. Общий объем инвестиций превысил 10 млрд рублей. Главная категория — мобильные игры (рост в два раза), заметно выросли также путешествия, e-commerce и медицина. 38% рекламодателей — новые, но основной прирост обеспечили уже работающие с площадкой компании. На внутреннем рынке Китая конкуренция усиливается, и бизнес активнее ищет внешние рынки. Россия для них — одно из приоритетных направлений.

«Бриллиантовый век» ИБ или вымирающая профессия?

На SOC Forum первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила, что у специалистов по информационной безопасности впереди «бриллиантовый век» — для тех, кто научится обеспечивать безопасность при внедрении ИИ. Генеральный директор «Солара» Игорь Ляпунов ответил жестче: классический «безопасник образца 2023–2026» рискует стать профессией кучера при появлении автомобиля. ИИ уже превращается из ассистента злоумышленника в полноценного актора атак, а скорость таких атак скоро превысит когнитивные возможности человека. Перестраиваться придется и вендорам, и корпоративным командам.

Открытый код как антиколониальный инструмент

Глава Минцифры Максут Шадаев на выставке «Платформа суверенного развития» заявил, что Россия готова полностью открывать исходный код своих платформ — соцсетей, мессенджеров, видеосервисов — и адаптировать фундаментальные ИИ-модели под законы и культурную специфику других стран. Западные решения, по его словам, поставляются как «черный ящик» и порождают «цифровой колониализм».

Yango: 150 миллионов поездок в Африке

Сервис такси Yango (международный бренд «Яндекса») с начала года совершил 150 млн поездок в 16 странах Африки. Более 15 млн пользователей регулярно пользуются сервисами компании. Ранее Bloomberg писал о планах вложить около $150 млн в дальнейшее расширение.

Rutube под шквалом DDoS

В III квартале Rutube отразил 300 DDoS-атак — в 2,4 раза больше, чем во II квартале. С начала года — свыше 530 атак (в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го). В «Газпром-медиа» связывают рост с тем, что ИИ сделал подготовку и запуск атак значительно дешевле и быстрее. Холдинг планирует усиливать автоматизацию реагирования и сокращать время от обнаружения угрозы до ее локализации.

946 миллиардов токенов за квартал

Клиенты Yandex AI Studio в III квартале потребили через API 946 млрд коммерческих токенов — в четыре раза больше, чем за весь 2025 год. Годовая повторяющаяся выручка (ARR) превысила 2,4 млрд рублей и удвоилась год к году. Рост связывают с развитием ИИ-агентов и оптимизацией моделей. Среди кейсов — «Гид по подаркам» «Читай-города» и внутренние агенты в «Акрихине». Платформу расширили инструментами публикации агентов в мессенджерах и на сайтах, а также возможностью передавать файлы через API.

16,8 миллиарда штрафов за Google

Российский «Гугл» (ООО «Гугл») выплатил 16,8 млрд рублей штрафов, наложенных на американский Google. Из них около 14,7 млрд списано в счет административных взысканий, еще более 2,1 млрд переведено ФССП. Всего в конкурсную массу поступило свыше 18,8 млрд. Компания находится в процедуре банкротства с 2023 года.

«Вечный» терабайт оказался не вечным