У ИП с ЕНС списались деньги на налоги физлица: что делать с задолженностью по УСН и НДС

Почему произошла такая ситуация
У ИП существует один ЕНС на все обязательства — и предпринимательские и личные, так как ЕНС открывается налогоплательщику как физическому лицу по ст. 11.3 НК.
Очередность погашения регламентирует п. 8 ст. 45 НК:
Недоимка по НДФЛ.
Текущий НДФЛ.
Недоимка по иным налогам.
Текущие налоги и авансы.
Пени.
Проценты.
Штрафы.
В группе текущих налогов приоритет у обязательств с более ранним сроком уплаты. Налогоплательщик не вправе выбрать, на какой налог направить деньги.
Уведомление по имущественным налогам обычно формируется с 1 сентября по 1 октября. Имущественные налоги отражаются в таком случае в совокупной обязанности со сроком уплаты 01.12.2026.
Положительное сальдо ЕНС уменьшилось на эту сумму, а декларации и уведомления по НДС и УСН на тот момент еще не были поданы, поэтому конкуренции обязательств не было.
После этого в совокупную обязанность включились НДС (по декларации) и УСН (по уведомлению об исчисленных суммах) со сроком 28.10.2026 — общая обязанность превысила внесенные средства, отсюда возникла отрицательное сальдо.
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Как проверить действия ФНС
Предмет для обращения возможен в двух аспектах, и оба проверяются одним документом — справкой о принадлежности сумм ЕНП.
Если справка покажет, что суммы отражены как зачет в счет предстоящей обязанности по имущественным налогам, а к дате уплаты налогов возникла недоимка с более ранним сроком, то можно попросить ФНС применить очередность по п. 8 ст. 45 НК и направить зачтенные суммы на погашение недоимки по УСН и НДС, пересчитав пени.
Если сумма по имущественным налогам не верна, то это будет самостоятельным основанием для корректировки совокупной обязанности, минуса и пеней.
Если справка покажет верные начисления и обычное включение в совокупную обязанность — распределение правомерно, и требование нужно исполнить, чтобы избежать роста пеней.
Правомерно ли требование
При отрицательном сальдо инспекция обязана направить требование по ст. 69 НК.
Сроки направления согласно ст. 70 НК: свыше 3 000 руб. — в течение трех месяцев со дня возникновения отрицательного сальдо; 3 000 руб. и менее — в течение года.
Срок исполнения составляет 8 дней по п. 3 ст. 69 НК, если в требовании не указан более длительный.
Решение о взыскании за счет денежных средств — в течение двух месяцев после истечения срока исполнения требования согласно п. 3 ст. 46 НК.
Как действовать ИП
ИП необходимо действовать по алгоритму:
Запросить документы через личный кабинет налогоплательщика: справку о принадлежности сумм ЕНП, справку о сальдо ЕНС и акт сверки — срок 5 рабочих дней.
Сверить начисления по имущественным налогам. Если есть ошибка — подать заявление на корректировку через личный кабинет.
Если подтвержден зачет в счет предстоящей обязанности — обратиться в инспекцию с просьбой применить п. 8 ст. 45 НК, направить зачтенные суммы на погашение недоимки по УСН и НДС со сроком 28.10.2026 и пересчитать пени (со ссылкой на п. 3 ст. 75 НК).
Оценить целесообразность погашения минуса. Пени начисляются ежедневно на общее отрицательное сальдо (для ИП — 1/300 ключевой ставки ЦБ). Можно погасить задолженность сейчас и добиваться возврата пеней при признании ошибки либо ждать ответа инспекции, пока пени растут.
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