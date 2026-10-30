У ИП с ЕНС списались деньги на налоги физлица: что делать с задолженностью по УСН и НДС

Почему произошла такая ситуация

У ИП существует один ЕНС на все обязательства — и предпринимательские и личные, так как ЕНС открывается налогоплательщику как физическому лицу по ст. 11.3 НК.

Очередность погашения регламентирует п. 8 ст. 45 НК:

Недоимка по НДФЛ. Текущий НДФЛ. Недоимка по иным налогам. Текущие налоги и авансы. Пени. Проценты. Штрафы.

В группе текущих налогов приоритет у обязательств с более ранним сроком уплаты. Налогоплательщик не вправе выбрать, на какой налог направить деньги.

Уведомление по имущественным налогам обычно формируется с 1 сентября по 1 октября. Имущественные налоги отражаются в таком случае в совокупной обязанности со сроком уплаты 01.12.2026.

Положительное сальдо ЕНС уменьшилось на эту сумму, а декларации и уведомления по НДС и УСН на тот момент еще не были поданы, поэтому конкуренции обязательств не было.

После этого в совокупную обязанность включились НДС (по декларации) и УСН (по уведомлению об исчисленных суммах) со сроком 28.10.2026 — общая обязанность превысила внесенные средства, отсюда возникла отрицательное сальдо.