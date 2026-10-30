ИТ-раскол, серые асики и симки мошенников: российский IT-дайджест #69

Крупный бизнес все чаще пишет софт сам, аграрии жалуются на ГИС, ИТ-компании берут кредиты, а криптосфера продолжает пугать серым железом и перепаянными кошельками, а майнинг пребирается в Сибирь. Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.

Инхаус побеждает, но не всех

На форуме «Территория» зампред правления Россельхозбанка Екатерина Елманова сообщила, что 75% решений в банке — собственная разработка, а ключевые системы стоят в реестре отечественного ПО. В группе «Спортмастер» доля собственного софта уже 100%. Компании считают TCO и выбирают: делать самим или брать вендора. При этом инфраструктурное ПО (ОС, СУБД, виртуализация, бэкапы) по-прежнему остается зоной вендоров — его сложно и дорого разрабатывать внутри. Эксперты предупреждают: главная ловушка инхауса — недооценка стоимости поддержки и развития (65–85% совокупной стоимости владения).

Аграрии против ГИС

На Smart Agro 2026 представители АПК открыто высказали недовольство государственными информационными системами. Производители жалуются, что они «доноры» данных: тратят ресурсы и деньги, а взамен почти ничего не получают. Появились дополнительные затраты на персонал или аутсорс для работы с ФГИС «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн» и другими. Единая цифровая платформа АПК уже работает с марта, но многие о ней узнали только на конференции. Региональные власти и разработчики обещают больше диалога и полезной обратной связи.

Кредит не на рост

Институт экономики роста им. Столыпина подсчитал: процентный долг ядра ИТ-сектора в 2025 году составил 200–230 млрд рублей — всего 5–6% выручки и 0,25% корпоративного кредитного портфеля банков. Операционная маржа сектора — 11,3%, а стоимость кредита — около 22%. В итоге компании берут займы в основном для закрытия кассовых разрывов и рефинансирования, а не для масштабирования. У четверти компаний, активно привлекающих долг, коэффициент покрытия процентов упал, а риски выросли. Классический кредит под залог основных средств для ИТ почти не работает — нематериальных активов много, но они сконцентрированы у единиц.

«Национальная Орбита»

Бывший генеральный директор «Триколора» Вячеслав Мордачев создал АНО «Альянс „Национальная Орбита“». Цель — синхронизировать развитие спутниковой группировки с пространственным развитием страны, защищать интересы российского космоса и стать независимой «фабрикой мысли» между бизнесом и государством. В планах — собрать пул из топ-100 экспертов отрасли.

Серые асики и перепаянные кошельки

На Crypto Summit эксперты в очередной раз предупредили: вести бизнес через криптосферу в России по-прежнему опасно. Майнинговое оборудование часто ввозят по серой схеме, номера стирают, идентифицировать технику почти невозможно. Криптокошельки приходят перепаянными — увеличивается число попыток подбора seed-фразы, и деньги уходят после первого пополнения. С 1 сентября 2026 года криптовалюта признана имуществом, но полноценный регулируемый контур появится только к середине–концу 2027 года. Пока «запреты уже наказуемы, а легального контура еще толком нет».

Майнинг переехал в Сибирь

По данным МТС EnergyTool, после запрета майнинга в ряде регионов Центральной России количество ферм в стране выросло на 8%. Лидер — Сибирь (23% всех ферм). Самый быстрый рост показал Краснодарский край (+63%). В Иркутской области, несмотря на ограничения, ферм стало на 27% больше. Энергосистемы регионов получают разную нагрузку, и операторам приходится быстро адаптироваться.

ФНС следит за самозанятыми

Налоговая начала тестировать скоринговую модель, которая выявляет самозанятых, систематически аннулирующих чеки в «Мой налог». За девять месяцев к ответственности привлекли около 3000 человек на сумму порядка 300 млн рублей. Штраф за первое нарушение — 20% от суммы, за повторное — 100%.

Симки мошенников из Max