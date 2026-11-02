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Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 30 октября 2026

30 октября в систему поступило 111 документов. Собрали все важные поступления в одном дайджесте.

3 открытия
Автор

Налоги, коэффициенты и отчетность (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2027 год

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 10.11.2026

О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 09.11.2026

Об утверждении формы заявления о выдаче сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога (авансовых платежей по налогам), порядка ее заполнения и формата представления такого заявления в электронной форме

Приказ ФНС

ред. актуальная · действует с 01.01.2027

Письмо ФНС России от 19.10.2026 № БС-36-21/9156@

Письмо ФНС

ред. актуальная · действует с 19.10.2026

О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 01.01.2025

Маркировка и товарные рынки (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, товаров личной гигиены, упакованных в потребительскую упаковку

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 01.09.2025

Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, товаров личной гигиены, хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, туалетных принадлежностей, упакованных в потребительскую упаковку

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 09.11.2026

Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота отдельных видов удобрений в потребительской упаковке

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 09.11.2026

О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 23.01.2015

О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 21.07.2015

Соцстрах, госуслуги и надзор (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Административного регламента Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 09.11.2026

Об утверждении Перечня информации о деятельности образовательных организаций системы МВД России для размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также Порядка размещения этой информации

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 12.10.2026

Об утверждении требований к проведению наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 31.10.2026

О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 15.07.2015

Вопросы Министерства финансов Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 15.01.2016

Госуправление и кадры (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О Федеральном архивном агентстве

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 04.04.2016

Вопросы Федерального архивного агентства

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 22.06.2016

О Федеральном агентстве по государственным резервам

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 23.11.2016

Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 05.04.2016

Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 08.08.2016

Наука, образование и премии (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Положения о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 18.06.2015

Об утверждении Положения о Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и Положения о Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 28.09.2015

О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 30.09.2015

О стипендиях имени Д.С.Лихачева и стипендиях имени А.А.Собчака

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 20.10.2015

О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 07.12.2015

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2026 № 305-ЭС26-5608(3) по делу № А40-13/2023

Верховный Суд Российской Федерации

Решение Арбитражного суда Смоленской области от 08.06.2026 по делу № А62-1108/2026

Арбитражный суд Смоленской области

Решение Арбитражного суда Тульской области от 22.05.2026 по делу № А68-3083/2026

Арбитражный суд Тульской области

Решение Арбитражного суда Рязанской области от 13.05.2026 по делу № А54-10591/2025

Арбитражный суд Рязанской области

Решение Арбитражного суда Луганской Народной Республики от 07.05.2026 по делу № А87-247/2026

Арбитражный суд Луганской Народной Республики

Это только пять свежих определений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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