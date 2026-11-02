Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 30 октября 2026

Налоги, коэффициенты и отчетность (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 10.11.2026
О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 09.11.2026
Об утверждении формы заявления о выдаче сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога (авансовых платежей по налогам), порядка ее заполнения и формата представления такого заявления в электронной форме
Приказ ФНС
ред. актуальная · действует с 01.01.2027
Письмо ФНС
ред. актуальная · действует с 19.10.2026
О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 01.01.2025
Маркировка и товарные рынки (5)
Соцстрах, госуслуги и надзор (5)
Госуправление и кадры (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 04.04.2016
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 22.06.2016
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 23.11.2016
Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 05.04.2016
Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 08.08.2016
Наука, образование и премии (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении Положения о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 18.06.2015
Об утверждении Положения о Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и Положения о Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 28.09.2015
О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 30.09.2015
О стипендиях имени Д.С.Лихачева и стипендиях имени А.А.Собчака
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 20.10.2015
О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 07.12.2015
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2026 № 305-ЭС26-5608(3) по делу № А40-13/2023
Верховный Суд Российской Федерации
Решение Арбитражного суда Смоленской области от 08.06.2026 по делу № А62-1108/2026
Арбитражный суд Смоленской области
Решение Арбитражного суда Тульской области от 22.05.2026 по делу № А68-3083/2026
Арбитражный суд Тульской области
Решение Арбитражного суда Рязанской области от 13.05.2026 по делу № А54-10591/2025
Арбитражный суд Рязанской области
Решение Арбитражного суда Луганской Народной Республики от 07.05.2026 по делу № А87-247/2026
Арбитражный суд Луганской Народной Республики
Это только пять свежих определений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.