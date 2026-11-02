Запрет обучения ИИ и сбой Beget: российский IT-дайджест #70

Google, OpenAI, Microsoft и Anthropic согласовали единый запрет обучения ИИ, а у Beget произошел глобальный сбой. В подборке также возобновление вывода на Binance, спор Apple и VK, бесплатный софт Минцифры для обезличивания данных и уязвимость в Telegram.

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