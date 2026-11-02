Запрет обучения ИИ и сбой Beget: российский IT-дайджест #70

Google, OpenAI, Microsoft и Anthropic согласовали единый запрет обучения ИИ, а у Beget произошел глобальный сбой. В подборке также возобновление вывода на Binance, спор Apple и VK, бесплатный софт Минцифры для обезличивания данных и уязвимость в Telegram.
Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.
Binance возобновила вывод криптовалют после взлома на $6,3 млрд
Вывод открыли сразу в 15 сетях. По словам биржи, потери покрыты на 95 процентов: на это ушло больше 6,34 млрд долларов из фонда защиты пользователей и своих резервов. Биткоин и Ethereum заработали 1 ноября, после открытия пользователи вывели около 3,64 млрд долларов, но отток стабилизировался.
ФБР обвинило северокорейскую группировку TraderTraitor, официального подтверждения США пока нет.
Google, OpenAI, Microsoft и Anthropic договорились о едином запрете обучения ИИ
Компании предложили новый стандарт для robots.txt: сайту достаточно указать строку User-Agent: __usage_ai-training и Disallow: /, чтобы одним правилом запретить обучение моделей на своем контенте. Сейчас приходится перечислять отдельные программы вроде GPTBot и ClaudeBot.
Предложение обсуждают в IETF. Anthropic внедряет его уже сейчас, OpenAI обещает в ближайшие месяцы, а Microsoft — только с 1 февраля 2027 года.
Суд в Москве запретил Apple продолжать иск против VK в США
Арбитражный суд Москвы запретил Apple продолжать разбирательство против VK в американском суде. Иск VK подала 19 августа 2026 года: компания требует вернуть приложения в App Store и взыскать судебную неустойку за неисполнение решения — 50 млн рублей в день за соцсеть VK, 3 млн за «Одноклассники» и 5 млн за VK Music.
Сбой у хостинг-провайдера Beget: не открывались панель и сайты клиентов
У Beget произошел глобальный сбой: клиенты не могли войти в панель управления и личный кабинет, фиксировались ошибки 502 Bad Gateway, не работали сайты на хостинге, были проблемы с VPS, почтовыми серверами и DNS. Из-за сбоя не открывался сайт системы маркировки «Честный знак».
В провайдере заявили: сбой комплексный и задел все уровни архитектуры, а инженеры вручную настраивали инфраструктуру прямо в дата-центрах.
Минцифры раздаст бесплатный софт для обезличивания данных
К сентябрю 2029 года министерство планирует подготовить бесплатное программное обеспечение для обезличивания персональных данных. Это следует из постановления Правительства от 28 октября 2026 года № 1418, которое меняет постановление № 1154.
Разработчика выберут по закону о госзакупках, после чего оператор сможет выбрать — использовать свое ПО или бесплатное от Минцифры.
Telegram для Android можно было взломать одним звонком
Стартап NebuSec обнаружил дыру, позволявшую выполнить код на смартфоне: жертве хватало ответить на звонок, а атакующему — обычного аккаунта Telegram. Ошибка жила в разборе служебных сообщений MediaState, которыми обмениваются приложения, пока идет соединение.
В Telegram заявили, что дыру закрыли в августе, еще до отчета NebuSec, и что рабочую цепочку атаки никто не показал.
Мертвых сайтов в зоне .ru стало больше 500 тысяч
К 2026 году количество сайтов в российском сегменте, которые отдают ошибки, выросло на 24 процента с 2024 года и достигло 552 866 — это 9,3 процента всех доменов зоны .ru. Чаще всего это ошибки 4xx и 5xx: заброшенные проекты, сбои при переносе сайтов, последствия DDoS-атак и уход иностранных хостингов.
Дополнительный риск создают уязвимости: 21 октября 2026 года две критические дыры в PHP привели к приостановке работы части сайтов.
Nvidia с ноября прекращает поддержку Windows 10
Nvidia с ноября перестает поддерживать Windows 10: новые версии драйверов для этой системы выпускаться не будут. Для компаний это значит, что парк компьютеров на Windows 10 останется без обновлений графики и исправлений безопасности от производителя — обновлять систему придется, чтобы получать новые драйверы.
Пользователям стоит проверить, какие машины еще работают на этой версии.
Claude помог написать эксплойт для критической дыры в ядре Linux
В ядре Linux обнаружили уязвимость CVE-2026-98432: по шкале CVSS ей дали 9,8 балла. Ошибка живет в обработке TCP-соединений по IPv4 с версии 4.4 и дает возможность испортить память ядра. Для атаки не нужны учетная запись и действия пользователя — достаточно открыть соединение; Red Hat оценил риск ниже, в 5,9 балла, потому что выиграть гонку между ядрами процессора непросто.
Эксплойт помогла написать модель Claude.