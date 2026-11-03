Как отражать в бухгалтерском учете оказание услуг самозанятым

Какой счет использовать
Если организация работает с самозанятым по отдельным актам и хочет вести учет в разрезе договоров и формировать акты сверки, оптимально использовать счет 76.09. В этом случае типовая проводка при отражении услуги будет: Дт 26 (или 20,44) — Кт 76.09.
В таком варианте четко видно расчеты по каждому договору, удобно контролировать задолженность и без проблем формировать акты сверки. Такой способ подходит, когда с одним самозанятым заключено несколько разных договоров либо когда оказание услуги и оплата разнесены во времени.
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Какой счет использовать, если происходят массовые выплаты
Если в организации происходят массовые выплаты сразу нескольким самозанятым по реестрам, удобнее использовать счет 76.16. Он предусмотрен для реестровых выплат, поэтому упрощает оформление типовых однотипных перечислений. Но у него есть ограничения: учет ведётся только в разрезе контрагентов (без детализации по договорам), а расчеты по этому счету не попадают в акт сверки.
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