Как отражать в бухгалтерском учете оказание услуг самозанятым

Какой счет использовать

Если организация работает с самозанятым по отдельным актам и хочет вести учет в разрезе договоров и формировать акты сверки, оптимально использовать счет 76.09. В этом случае типовая проводка при отражении услуги будет: Дт 26 (или 20,44) — Кт 76.09.

В таком варианте четко видно расчеты по каждому договору, удобно контролировать задолженность и без проблем формировать акты сверки. Такой способ подходит, когда с одним самозанятым заключено несколько разных договоров либо когда оказание услуги и оплата разнесены во времени.