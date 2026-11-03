Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Право
Читать 3 мин

Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 3 ноября 2026

3 ноября в систему загрузили 35 документов. Собрали самые важные из поступлений.

218 просмотров4 открытия
Автор

Налоги, отчетность и официальные публикации (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 01.01.2027

О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 02.04.2014

О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 31.07.2013

О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива"

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 04.03.2013

О представителе Президента Российской Федерации в Специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 05.03.2014

Противодействие коррупции и контроль (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Вопросы противодействия коррупции

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 08.07.2013

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 02.04.2013

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 02.04.2013

Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 03.12.2013

О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 08.09.2014

Госуправление: структура и полномочия (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об упразднении Министерства регионального развития Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 08.09.2014

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.11.2013

Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 25.07.2013

Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 07.04.2014

О системе управления ракетно-космической отраслью

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 02.12.2013

Казачество и памятные даты (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об атамане Забайкальского войскового казачьего общества

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 31.07.2014

Об атамане Енисейского войскового казачьего общества

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 11.10.2012

Об атамане Волжского войскового казачьего общества

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 16.04.2014

Об атамане войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 16.04.2014

Об атамане войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское"

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 07.10.2013

Наука, кадры и общественные институты (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О президенте Российской академии наук

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 08.07.2013

О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 16.04.2014

Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 18.02.2014

О Совете при Президенте Российской Федерации по русскому языку

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 09.06.2014

Об утверждении Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 11.07.2013

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.06.2026 по делу № А32-7090/2026 · Клерк

Арбитражный суд Краснодарского края

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 29.05.2026 по делу № А14-4592/2026 · Клерк

Арбитражный суд Воронежской области

Решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания от 14.05.2026 по делу № А61-260/2026 · Клерк

Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания

Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 13.05.2026 по делу № А15-10031/2025 · Клерк

Арбитражный суд Республики Дагестан

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.05.2026 по делу № А53-42922/2025 · Клерк

Арбитражный суд Ростовской области

Это только пять свежих определений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка