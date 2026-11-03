Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 3 ноября 2026

Налоги, отчетность и официальные публикации (5)
Противодействие коррупции и контроль (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 08.07.2013
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 02.04.2013
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 02.04.2013
Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 03.12.2013
О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 08.09.2014
Госуправление: структура и полномочия (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об упразднении Министерства регионального развития Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 08.09.2014
О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.11.2013
Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 25.07.2013
Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 07.04.2014
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 02.12.2013
Казачество и памятные даты (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 31.07.2014
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 11.10.2012
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 16.04.2014
Об атамане войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 16.04.2014
Об атамане войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское"
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 07.10.2013
Наука, кадры и общественные институты (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 08.07.2013
О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 16.04.2014
Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 18.02.2014
О Совете при Президенте Российской Федерации по русскому языку
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 09.06.2014
Об утверждении Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 11.07.2013
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.06.2026 по делу № А32-7090/2026 · Клерк
Арбитражный суд Краснодарского края
Решение Арбитражного суда Воронежской области от 29.05.2026 по делу № А14-4592/2026 · Клерк
Арбитражный суд Воронежской области
Решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания от 14.05.2026 по делу № А61-260/2026 · Клерк
Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания
Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 13.05.2026 по делу № А15-10031/2025 · Клерк
Арбитражный суд Республики Дагестан
Решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.05.2026 по делу № А53-42922/2025 · Клерк
Арбитражный суд Ростовской области
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