Мошеннические кредиты, резерв ЦОДов и ИИ-самолечение: российский IT-дайджест #71

Верховный суд защитил заемщика от кредита, оформленного мошенниками, операторы ЦОДов назвали рискованным резервирование 10% мощностей за десять дней, а Т-Банк расширил линейку неоактивов до 75 инструментов. В подборке также банкротство Getty Images, атака на холодильники в магазинах, правила доступа провайдеров в дома и ИИ-самолечение PostgreSQL.

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