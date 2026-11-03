Мошеннические кредиты, резерв ЦОДов и ИИ-самолечение: российский IT-дайджест #71

Верховный суд защитил заемщика от кредита, оформленного мошенниками, операторы ЦОДов назвали рискованным резервирование 10% мощностей за десять дней, а Т-Банк расширил линейку неоактивов до 75 инструментов. В подборке также банкротство Getty Images, атака на холодильники в магазинах, правила доступа провайдеров в дома и ИИ-самолечение PostgreSQL.
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Верховный суд защитил заемщика от кредита, оформленного мошенниками
Три инстанции обязали жителя Новосибирска вернуть почти 75 тыс. рублей по займу, оформленному по фотографии его паспорта: телефон и карта, на которые пришли деньги, ему не принадлежали, что подтвердили оператор и банк. Верховный суд отменил эти решения: договор займа считается заключенным, только если деньги получил сам заемщик или указанное им лицо, а паспортные данные и фото документа не доказывают, кто оформлял кредит.
SMS с чужого телефона тоже не доказательство.
Т-Банк расширил линейку неоактивов до 75 инструментов
Т-Банк добавил десять новых неоактивов — расчетных бессрочных фьючерсов на глобальные акции, которые торгуются на СПБ Бирже. Под ними — бумаги производителей чипов и техники, разработчиков софта и даже фастфуда: среди базовых активов NVIDIA и Micron, Alphabet и Oracle, а также McDonald’s.
Всего в линейке стало 75 инструментов, оборот с мая 2026 года превысил 2 трлн рублей, а сделки внутри дня бесплатны — платить нужно только за перенос позиции.
Операторы ЦОДов назвали рискованным резервирование 10% мощностей за десять дней
Указ обязывает негосударственные дата-центры зарезервировать 10% площадей и мощностей до 12 ноября, а по решению особой подкомиссии предоставлять их в течение суток. Участники рынка говорят, что найти свободные мощности в Москве и Петербурге сложнее, чем в регионах, и что срок в десять дней рискован для тех, кто не ведет подробный учет.
Документ распространяется и на корпоративные ЦОДы, а на них приходится более 70% мощностей.
Зарубежные ЦОД разрешили временно — с согласованием ФСБ
Указ допускает временное использование вычислительных мощностей за пределами России, но не свободно: нужно решение особой подкомиссии, которое согласуют с ФСБ. Внутри страны владельцы негосударственных ЦОДов обязаны зарезервировать 10% площадей и мощностей не позднее чем через десять дней после вступления документа в силу. Резерв продолжает использоваться самими центрами, а по решению подкомиссии мощности предоставляют в течение суток.
Минцифры поручено провести учет свободных площадей и утвердить требования к надежности.
Минцифры хочет обязать застройщиков пускать в дома трех провайдеров
Поправки Минцифры запрещают «захват» инфраструктуры: одна сеть на дом или сети операторов из одной группы лиц не должны мешать размещению минимум трех независимых провайдеров. Правило затронет и линейно-кабельные сооружения, а доступ должен предоставляться за плату не выше экономически обоснованных расходов.
Нормы заработают с 1 марта 2028 года для домов, разрешение на строительство которых получено после этой даты.
Getty Images подала заявление о банкротстве
Фотосток вошел в процедуру банкротства с долгом 1,46 млрд долларов при 20 млн долларов наличных и выручке 978 млн долларов за последние 12 месяцев. Компания оценивает активы и обязательства в диапазоне от 1 до 10 млрд долларов, план реструктуризации поддержали основные акционеры.
Судебные решения на сумму около 200 млн долларов ударили по результатам, еще до 275 млн долларов обязательств могут возникнуть в будущем.
Кибератака разморозила продукты в супермаркетах: температура выросла до 50 градусов
В супермаркете ICA в Стокгольме атака подняла температуру во всех морозильных камерах до 50 °C: системы управления холодильниками взломали ночью, а заметили это спустя несколько часов. Компания говорит, что пострадало небольшое число магазинов.
Месяцем ранее аналогичная атака затронула более 2 тыс. супермаркетов во Франции.
Платформа Tantor 7.1 получила ИИ-самолечение PostgreSQL
В обновлении платформы Tantor появилось автоматическое устранение типовых проблем СУБД: система сама разбирается с мертвыми строками, устаревшей статистикой, нехваткой соединений, медленными запросами и неудачными настройками. Предложенные действия проходят проверку на безопасность и возможность отката, а все выше заданного порога риска передается администратору.
На dev- и test-контурах можно разрешить исправлять все сразу, в рабочей среде — по узким правилам.