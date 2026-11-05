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Иностранные работники
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Как трудоустроить визового иностранца

Как трудоустроить визового иностранца

Организация собирается нанять на работу иностранца, которому нужна виза. Рассказываем, как это сделать.

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Как проверить миграционный статус

От статуса иностранца зависит количество документов, которые необходимо подготовить:

  • Временно пребывающий (визовый) — полный пакет: рабочая виза, разрешение на работу, разрешение работодателя.

  • РВП / ВНЖ — разрешения не требуются; с РВП работать можно только в субъекте его выдачи, с ВНЖ — по всей России.

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Проверка квоты и отраслевых лимитов

Перед началом процедуры работодателю необходимо убедиться, что он учтен в квоте на 2026 год. Общая квота — 278 940 визовых работников — она включает и приглашения, и разрешения на работу (утв. постановлением Правительства от 28.11.2025 № 1920). Квота включает и трудовые договоры и ГПД.

Отраслевая доля проверяется соблюдение лимитов по Постановлению Правительства от 05.12.2025 № 1995: строительство — 50%, выращивание овощей, лесоводство и деревообработка — 40%, управление недвижимостью и обслуживание зданий — до 70%.

Как получить разрешение на привлечение к работе и оформить приглашение

Работодателю необходимо оформить разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Срок действия документа — не более 1 года по п. 4 ст. 18 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ. При необходимости продления его нужно будет получать заново в пределах квоты. Госпошлина с 27.07.2026 — 15 000 руб. за каждого иностранца.

Дальше работодатель должен подать в МВД ходатайство о выдаче приглашения (срок рассмотрения — до 30 дней). Одновременно с приглашением оформляют разрешение на работу для сотрудника. Госпошлина за разрешение на работу — 5 000 руб. Последовательность действий зависит от того, находится кандидат уже в России или за границей.

На основании приглашения сотрудник обращается в консульство РФ. Рабочая виза выдаётся на срок до 1 года (далее продлевается на основании трудового договора).

Что с миграционным учетом

Постановка на миграционный учет должна быть в течение 7 рабочих дней со дня прибытия по ч. 1 ст. 20 ФЗ № 109-ФЗ.

С 1 сентября 2026 года работник должен пройти медосвидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда и далее ежегодно. Заключения передаются в МВД и Роспотребнадзор в электронном виде за 24 часа — носить справки самому не нужно.

В первые 30 дней после въезда также проводят дактилоскопию и фотографирование.

Как заключить трудовой договор и уведомить МВД о заключении договора

В договоре должны быть указаны реквизиты разрешения на работу по ст. 327.2 ТК. Разрешение привязано к региону, профессии и работодателю — все должно совпадать с условиями договора.

По общему правилу договор бессрочный, а истечение срока разрешения — не служит основанием для срочности, но при прекращении разрешения работника нужно отстранить, а через месяц — уволить. Зарплата выплачивают только в безналичной форме.

После заключения договора необходимо уведомить МВД не позже трех дней с даты оформления по п. 8 ст. 13 ФЗ № 115-ФЗ. О расторжении договора необходимо сообщить в тот же срок. Согласие на обработку персональных данных нужно также приложить к уведомлению.

После заключения договора работодателю необходимо подать в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1 не позже следующего рабочего дня после оформления приказа о приеме.

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