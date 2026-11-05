Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 4 ноября 2026

Налоги, субсидии и бюджет (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 10.06.2025
Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строит
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 23.07.2022
Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затр
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 28.12.2023
Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям индустриальн
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 22.06.2021
О перечне градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право применения пониженной с
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.01.2025
Документ
Раздел
Редакция и статус
О некоторых вопросах, связанных с установлением ежемесячной доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия сенатора Российской Фед
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 30.12.2025
О порядке исчисления выслуги лет для назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим службу (работавшим) в таможенных орг
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 17.04.2025
Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определени
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 20.05.2025
О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 14.11.2024
Об утверждении Правил выплаты публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» возмещения гражданам - участникам строительства
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 06.05.2023
Труд и государственная служба (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об оплате труда руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 05.11.2024
О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 10.10.2024
О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 26.02.2026
О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам следственных
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 23.10.2026
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.07.2026
Образование, наука, культура и спорт (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 22.01.2026
О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 28.09.2023
О стипендиях Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.01.2025
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.01.2022
Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 19.06.2026
Промышленность, транспорт и лицензирование (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 08.11.2023
Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 12.08.2026
О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 03.08.2020
Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.12.2022
Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 25.11.2016
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Арбитражный суд города Москвы
Арбитражный суд Московской области
Арбитражный суд г. Москвы
Девятый арбитражный апелляционный суд
Десятый арбитражный апелляционный суд
Это только пять свежих определений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.