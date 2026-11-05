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Право
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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 4 ноября 2026

4 ноября в систему поступило 398 документов: 326 постановлений Правительства, 63 указа и 6 федеральных законов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

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Автор

Налоги, субсидии и бюджет (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 10.06.2025

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строит

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 23.07.2022

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затр

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 28.12.2023

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям индустриальн

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 22.06.2021

О перечне градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право применения пониженной с

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.01.2025

Социальная сфера и пенсии (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О некоторых вопросах, связанных с установлением ежемесячной доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия сенатора Российской Фед

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 30.12.2025

О порядке исчисления выслуги лет для назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим службу (работавшим) в таможенных орг

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 17.04.2025

Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определени

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 20.05.2025

О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 14.11.2024

Об утверждении Правил выплаты публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» возмещения гражданам - участникам строительства

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 06.05.2023

Труд и государственная служба (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об оплате труда руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 05.11.2024

О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 10.10.2024

О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 26.02.2026

О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам следственных

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 23.10.2026

О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.07.2026

Образование, наука, культура и спорт (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 22.01.2026

О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 28.09.2023

О стипендиях Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.01.2025

Вопросы Министерства спорта Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.01.2022

Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 19.06.2026

Промышленность, транспорт и лицензирование (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 08.11.2023

Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 12.08.2026

О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 03.08.2020

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.12.2022

Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 25.11.2016

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Решение от 31 августа 2026 г.

Арбитражный суд города Москвы

Решение от 28 мая 2026 г.

Арбитражный суд Московской области

Решение от 21 мая 2026 г.

Арбитражный суд г. Москвы

Постановление от 15 мая 2026 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд

Постановление от 30 апреля 2026 г.

Десятый арбитражный апелляционный суд

Это только пять свежих определений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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