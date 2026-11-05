Данные банков на аутсорсинг, 948 уязвимостей Linux и Kandinsky в открытом коде: российский IT-дайджест #72

Банкам разрешили отдавать данные ИТ-подрядчикам без согласия клиентов, ИИ-агенты OpenAI нашли в ядре Linux 948 уязвимостей, а Сбер открыл код Kandinsky Avatar. В подборке также тендер «Почты России» на 5,48 млрд и гифки в ChatGPT.
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Банки смогут отдавать данные ИТ-подрядчикам без согласия клиентов
Президент подписал закон, который дает финансовым организациям право отдавать в обработку данные закрытого доступа — компаниям из ИТ-сектора с аккредитацией Минцифры и банкам под контролем государства. Без согласия клиентов можно передавать вспомогательные ИТ-функции, обезличенные массивы, антифрод-мониторинг под контролем банка и обработку типовых обращений.
Норма вступает в силу через год, договоры нужно привести в соответствие за 180 дней. Надзор закрепили за ЦБ.
«Максим» получил премию RuStore за популярность в регионах
Сервис заказа такси «Максим» победил в региональной номинации премии RuStore 2026: в шорт-лист также вошли «Самокат» и 2ГИС. По данным компании, у приложения больше 100 млн скачиваний в России, 73% из них — на Android, и оно работает более чем в 500 городах.
Победу в сервисе называют подтверждением ставки на небольшие города.
«Почта России» закупает услуги ЦОДов на 5,48 млрд рублей
Почта России объявила тендер на услуги дата-центров: подрядчику нужно предоставить три площадки: две в столице и одну за пределами Московского региона, связать их с работающей инфраструктурой и обеспечить резервное копирование. Заявки принимают до 10 ноября, обеспечение участия — 27,4 млн рублей.
Речь не о переносе своих ЦОДов как объектов, а о миграции оборудования и систем на площадки операторов.
Сбер открыл код модели Kandinsky Avatar 1.0
Сбер представил модель, которая генерирует видеоаватары: подстраивает артикуляцию под речь, добавляет мимику, жесты и повороты головы, а манеру говорить задают текстовым запросом. Доступны две версии — Lite с 2 млрд параметров и Pro с 21 млрд для HD-видео. Модель обучали на 1,17 млн видеофрагментов на 95 языках.
Код и веса открыты, чтобы разработчики могли встраивать модель в свои продукты и дообучать ее.
ИИ-агенты OpenAI нашли в ядре Linux 948 уязвимостей
Система из нескольких агентов проанализировала 5034 участка кода — около 2,8 млн строк, или 7% ядра. За 12 часов она нашла 2308 потенциальных проблем и подтвердила 1724, запустив программы-воспроизведения в изолированной среде с KASAN.
В итоге исследователи выделили 948 уникальных уязвимостей повышения привилегий и получили 1169 эксплойтов, дающих root.
В Microsoft Paint нашли уязвимость для удаленного взлома Windows 11
Проблема в чтении данных за границами буфера: специально подготовленный файл изображения позволяет выполнить код. По классификации Microsoft вектор атаки — сетевой, привилегии не нужны.
Уязвимость опубликована 13 октября, исправление указано в версии Paint 11.2605.91.0, однако найти ее для загрузки не удается.
ChatGPT научился делать гифки: OpenAI выпустила Images 2.6
Для анимации хватает текстового описания или загруженной картинки: можно попросить персонажа помахать рукой, изменить скорость и поделиться GIF. В ChatGPT появились и сохраненные референсы — фото питомца или человека можно переиспользовать в других чатах.
OpenAI заявляет, что новая версия работает на 50% быстрее прежней; независимого замера в материалах нет. В API добавили модели Flare и Sunburst.
Минобрнауки не собирается отказываться от письменных дипломов из-за ИИ
Российские вузы сами решают, в какой форме защищать выпускную работу: классический письменный диплом или защита стартапа — оба варианта остаются. Отказываться от одного из них Минобрнауки не планирует, сообщил замминистра Константин Могилевский.
Дискуссия обострилась на фоне развития генеративных моделей, которые умеют писать тексты.