Данные банков на аутсорсинг, 948 уязвимостей Linux и Kandinsky в открытом коде: российский IT-дайджест #72

Банкам разрешили отдавать данные ИТ-подрядчикам без согласия клиентов, ИИ-агенты OpenAI нашли в ядре Linux 948 уязвимостей, а Сбер открыл код Kandinsky Avatar. В подборке также тендер «Почты России» на 5,48 млрд и гифки в ChatGPT.

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