Что ИП на УСН делать после превышения лимита по освобождению от НДС

Нужно ли сдавать декларацию
Сдавать декларацию не нужно. Обязанность по НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита в 20 млн руб. по п. 5 ст. 145 НК. Если превышение произошло в декабре 2026 года, НДС начисляется с 1 января 2027 года.
Поэтому первая декларация будет за 1 квартал 2027 года — крайний срок уплаты 26 апреля 2027 года. А уплата НДС происходит частями — по 1/3.
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Когда утрачивается право на патент
Право на ПСН утрачивается с начала периода, на который он был выдан по п. 6 ст. 346.45 НК. Если его выдали на 1 год, то утрата права и пересчет по УСН происходит с 1 января 2026 года.
Если патент уже истек к моменту превышения, то последствий по пересчету не возникает.
В течение 10 календарных дней со дня превышения в ФНС необходимо подать заявление по форме № 26.5-3 об утрате права на ПСН по п. 8 ст. 346.45 НК.
Когда возникает обязанность уплаты НДС
Дату возникновения обязанности по НДС определяют по фактическим поступлениям нарастающим итогом с начала года. Доходы по УСН и ПСН при этом уже суммируются исходя из фактической выручки.
Пересчет патентных доходов нужен для доплаты налога по УСН за период действия утраченного патента, но не для даты возникновения НДС.
Стоит также учитывать, что по абз. 2 п. 9 ст. 164 НК впервые перешедшие на пониженную ставку НДС могут отказаться от нее и перейти на общую в течение четырех последовательных кварталов, начиная с квартала первой декларации.
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