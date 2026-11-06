Что ИП на УСН делать после превышения лимита по освобождению от НДС

Нужно ли сдавать декларацию

Сдавать декларацию не нужно. Обязанность по НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита в 20 млн руб. по п. 5 ст. 145 НК. Если превышение произошло в декабре 2026 года, НДС начисляется с 1 января 2027 года.

Поэтому первая декларация будет за 1 квартал 2027 года — крайний срок уплаты 26 апреля 2027 года. А уплата НДС происходит частями — по 1/3.