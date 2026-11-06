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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 5 ноября 2026

5 ноября в систему поступил 2051 документ. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

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Автор

Налоги и бухгалтерский учет (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации

Федеральный закон

ред. актуальная · действует с 27.11.2017

Об утверждении перечня научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.01.2025

О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 07.08.2018

Об утверждении форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (г. Байконура)

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 22.10.2018

О признании не подлежащим применению приказа ГТК России от 7 декабря 2001 г. № 1162 "О реализации положений Налогового кодекса Российской Федерации”

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 16.09.2018

Социальные гарантии и пенсии (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О приведении некоторых актов Президента Российской Федерации в соответствие с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации”

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.01.2019

О мерах повышения социальной защищенности некоторых категорий судей и государственных служащих

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.01.2023

О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий должностным лицам таможенных органов Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.01.2023

О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 26.07.2021

О мерах по обеспечению социальной защиты работников органов прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.01.2023

Оплата труда и кадры (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 26.10.2023

О дополнительных условиях оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.01.2023

Вопросы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.01.2023

О подготовке кадров для органов внутренних дел Российской Федерации по договорам на обучение

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 10.10.2024

О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 10.11.2020

Культура, наука и спорт (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Основ государственной культурной политики

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 17.07.2025

О создании Президентского фонда культурных инициатив

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 17.07.2025

О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 17.02.2022

О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 09.10.2018

О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 01.09.2018

Транспорт, тарифы и строительство (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу (газопроводу-отводу)

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 11.09.2026

Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.09.2025

Об утверждении Правил оказания услуг по хранению транспортных средств на платных парковках

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 05.11.2025

Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 05.11.2025

О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 05.11.2025

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Решение от 10 сентября 2026 г.

Арбитражный суд Белгородской области

Решение от 21 мая 2026 г.

Арбитражный суд Смоленской области

Решение от 13 мая 2026 г.

Арбитражный суд Тамбовской области

Решение от 13 мая 2026 г.

Арбитражный суд Тульской области

Решение от 12 мая 2026 г.

Арбитражный суд города Севастополя

Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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