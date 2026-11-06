Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 5 ноября 2026

Налоги и бухгалтерский учет (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон
ред. актуальная · действует с 27.11.2017
Об утверждении перечня научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.01.2025
О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 07.08.2018
Об утверждении форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (г. Байконура)
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 22.10.2018
О признании не подлежащим применению приказа ГТК России от 7 декабря 2001 г. № 1162 "О реализации положений Налогового кодекса Российской Федерации”
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 16.09.2018
Документ
Раздел
Редакция и статус
О приведении некоторых актов Президента Российской Федерации в соответствие с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации”
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.01.2019
О мерах повышения социальной защищенности некоторых категорий судей и государственных служащих
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.01.2023
О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий должностным лицам таможенных органов Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.01.2023
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 26.07.2021
О мерах по обеспечению социальной защиты работников органов прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.01.2023
Оплата труда и кадры (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 26.10.2023
О дополнительных условиях оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.01.2023
Вопросы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.01.2023
О подготовке кадров для органов внутренних дел Российской Федерации по договорам на обучение
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 10.10.2024
О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 10.11.2020
Культура, наука и спорт (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 17.07.2025
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 17.07.2025
О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 17.02.2022
О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 09.10.2018
О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 01.09.2018
Транспорт, тарифы и строительство (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу (газопроводу-отводу)
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 11.09.2026
Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.09.2025
Об утверждении Правил оказания услуг по хранению транспортных средств на платных парковках
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 05.11.2025
Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 05.11.2025
О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 05.11.2025
Судебная практика (5)
Определение
Суд
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