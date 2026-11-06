Безопасность ЕСУГИ, sshhole в OpenSSH и GPT-6 Cyber: российский IT-дайджест #73

Росимущество заказало систему безопасности за 1,91 млрд, в OpenSSH на musl нашли уязвимость sshhole, а OpenAI показала GPT-6 Cyber с уровнем угрозы Critical. В подборке также подключение Max к ГИС КСИМ, права для курьеров и открытые веса Kimi K3.1 Pro.

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