ИП на УСН подал уведомление за 9 месяцев, но система его отклонила: что делать

Что делать с уведомлением

Это не ошибка, а автоматическая реакция системы на льготу. Постановления Правительства (от 25.08.2026 № 1074 для Wildberries и от 30.09.2026 № 1277 для Ozon) продлили срок уплаты налогов для пострадавших продавцов маркетплейсов, и ИП включен в соответствующий перечень.

Обнулять и направлять новое уведомление не нужно. Если переслать тот же файл, то он снова придет с аналогичным сообщением. А обнуление будет противоречить отсрочке.

Срок уплаты аванса по УСН должен отображаться как 28.10.2027, поэтому ИП необходимо проверить сальдо на ЕНС.