ИП на УСН подал уведомление за 9 месяцев, но система его отклонила: что делать

Что делать с уведомлением
Это не ошибка, а автоматическая реакция системы на льготу. Постановления Правительства (от 25.08.2026 № 1074 для Wildberries и от 30.09.2026 № 1277 для Ozon) продлили срок уплаты налогов для пострадавших продавцов маркетплейсов, и ИП включен в соответствующий перечень.
Обнулять и направлять новое уведомление не нужно. Если переслать тот же файл, то он снова придет с аналогичным сообщением. А обнуление будет противоречить отсрочке.
Срок уплаты аванса по УСН должен отображаться как 28.10.2027, поэтому ИП необходимо проверить сальдо на ЕНС.
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Можно ли отказаться от льготы
Официального механизма для отказа от отсрочки не предусмотрено. Исключение из перечня возможно только по инициативе самого маркетплейса, и обязанности выполнить такую просьбу у него нет.
Но ИП вправе заплатить раньше срока. ФНС в письме от 01.10.2026 № ЗГ-35-3/13563@ отметила, что суммы, которые уплатили в период отсрочки, отражаются как переплата на ЕНС.
Автоматически средства не направятся в счет отсроченного аванса до 2027 года — сначала сальдо пойдет на текущие неотсроченные платежи (НДФЛ, ввозной НДС и т.д.). Чтобы направить сумму именно на аванс по УСН за 9 месяцев 2026, стоит подать в инспекцию заявление о зачете.
Будет ли штраф за неподачу уведомления
Штрафа за отсутствие уведомления не будет. Налоговая в письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 прямо указала, что непредставление уведомления не образует состава правонарушения по п. 1 ст. 126 НК. Пени за период отсрочки также не начисляются.
Для перестраховки можно направить в ИФНС письменный запрос через личный кабинет и попросить подтвердить, что уведомление не требуется. Письменный ответ инспекции будет основанием для освобождения от ответственности по пп. 3 п. 1 ст. 111 НК.
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