Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 6 ноября 2026

Налоги, бюджет и господдержка (5)
Труд, миграция и госслужба (5)
Экология, ЖКХ и ресурсы (5)
Закупки, транспорт и безопасность (5)
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Решение от 7 июня 2026 г. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Арбитражный суд Республики Татарстан
Арбитражный суд Саратовской области
Постановление от 6 мая 2026 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
Арбитражный суд Самарской области
Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.