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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 6 ноября 2026

6 ноября в систему поступило 100 документов: 93 постановления Правительства, 6 указов и приказ Минфина об утверждении форм бюджетной отчетности.

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Налоги, бюджет и господдержка (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.10.2024

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 18.04.2023

Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) субсидий публично-правовой компании, и типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) субсидии публично-правовой компании

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 30.04.2026

Об утверждении Положения об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 07.09.2022

Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 15.02.2026

Социальная сфера и семьи с детьми (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об осуществлении ежегодной семейной выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим 2 и более детей

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.01.2026

Об утверждении Правил подачи застрахованными лицами заявления об отказе от финансирования накопительной пенсии за счет индивидуальной части тарифа страхового взноса

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 28.03.2023

Об утверждении Правил передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 28.03.2023

Об утверждении Правил корректировки инвестиционного портфеля управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 02.10.2026

Об утверждении типового соглашения о возникновении у участника долевого строительства доли в праве общей долевой собственности на объект социальной инфраструктуры

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 13.08.2022

Труд, миграция и госслужба (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 23.10.2025

Об особенностях осуществления государственной регистрации юридических лиц, имеющих место нахождения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и совершения отдельных нотариальных действий

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 04.03.2026

О порядке принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, а также приостановления действия и отмены такого решения в отношении лица без гражданства, получившего временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.03.2026

О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.03.2026

Об утверждении Положения об установлении мер по недопущению возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс регулирования, контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного страхования, должностных лиц Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и членов Общественного совета по инвестированию средств пенсионных накоплений

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 28.03.2023

Экология, ЖКХ и ресурсы (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 22.10.2026

О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.09.2026

О представлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями отчетности о массе отходов от использования товаров и (или) полученного из них вторичного сырья и об их доле, использованных при производстве товаров (продукции), и сведений о договорах, которыми предусмотрена утилизация отходов от использования товаров и которые заключены с производителями товаров, импортерами товаров, иными лицами, о расторжении таких договоров в отчетном периоде, а также о ведении учета отходов от использования товаров, полученного из них вторичного сырья, использованных при производстве товаров (продукции)

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.01.2024

О соглашениях об условиях осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.09.2026

О соглашениях об условиях осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.09.2026

Закупки, транспорт и безопасность (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 30.09.2026

О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 18.10.2022

О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 18.02.2022

Об утверждении Положения о ведении единой автоматизированной информационной системы технического осмотра и об организации взаимодействия при ее использовании

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.09.2026

Об утверждении требований к транспортным средствам, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-служебным транспортным средствам уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей, а также к специальным оперативно-служебным транспортным средствам таможенных органов Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 10.12.2020

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Решение от 7 июня 2026 г. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Решение от 14 мая 2026 г. АС Республики Татарстан

Арбитражный суд Республики Татарстан

Решение от 7 мая 2026 г. АС Саратовской области

Арбитражный суд Саратовской области

Постановление от 6 мая 2026 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

Решение от 4 мая 2026 г. АС Самарской области

Арбитражный суд Самарской области

Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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