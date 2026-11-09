Документы для приема иностранца с ВНЖ. Дайджест КУБа за 9 ноября 2026

🔹 Принимаем иностранца с ВНЖ: какие документы нужны кроме стандартных. Компания берет на работу иностранца с видом на жительство РФ. Бухгалтер просит коллег подсказать: что нужно оформить помимо обычного пакета при приеме, чтобы не пропустить обязательные документы и сроки.

🔹 Присоединение «нулевки»: проверяют ли реорганизацию как ликвидацию. Работающая компания хочет присоединить недействующую, у которой есть дебиторка: содержать нулевку и платить аренду невыгодно. Вопрос к коллегам — будет ли ФНС проверять такую реорганизацию так же внимательно, как ликвидацию.

🔹 Отсрочка по постановлению № 1074: расчет проходит, а в ЛК ЕНС переноса нет. Компания по своим расчетам подпадает под отсрочку по постановлению № 1074 — ущерб больше 5% доходов за 2025 год, есть в перечне РВБ. Однако в личном кабинете ЕНС новых сроков уплаты до сих пор нет. Бухгалтер ищет тех, у кого было так же, и спрашивает, что делать.

🔹 ФССП списала 6 000 ₽ по судебному приказу за взносы — и насчитала сбор 20 000 ₽. С расчетного счета списали ровно 6 000 ₽, сальдо ЕНП положительное, судов не было. На сайте ФССП указано: судебный приказ арбитражного суда, страховые взносы и пени, плюс исполнительский сбор 20 000 ₽. Дозвониться приставу не удается, бухгалтер ищет, где выяснить причину.