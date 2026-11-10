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Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 9 ноября 2026

Собрали самые важные поступления за 9 ноября в одном дайджесте.

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Автор

Налоги, бюджет и отчетность (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Учет расходов при исчислении налога на прибыль организаций и применение налоговых вычетов по НДС начиная с 1 сентября 2026 года в случае оформления транспортных документов на бумажном носителе

Письмо ФНС

ред. актуальная · действует с 03.11.2026

О порядке подачи документов в целях прохождения проверки соответствия установленным требованиям для обеспечения начала функционирования операторов электронных площадок, на которых обеспечивается проведение закупок, указанных в части 78 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», перечне таких документов

Письмо Минфина

ред. актуальная · действует с 05.10.2026

Об утверждении Порядка утверждения Федеральной службой государственной статистики форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению, первичных статистических показателей и указаний по их представлению

Ведомственный приказ

вступает в силу 17.11.2026

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов нефтегазового комплекса

Ведомственный приказ

вступает в силу 16.11.2026

Об утверждении перечня иных платежей, не являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения и получения информации, необходимой для уплаты которых, и информации об уплате физическими и юридическими лицами которых предназначена Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 01.11.2026

Социальные выплаты и здравоохранение (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 25.04.2019

Об утверждении Административного регламента Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Прием от застрахованных лиц заявлений о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет»

Ведомственный приказ

вступает в силу 16.11.2026

Об утверждении Административного регламента Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Предоставление пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их безработными, и женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях»

Ведомственный приказ

вступает в силу 16.11.2026

О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 09.12.2025

Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 28.03.2023

Труд, кадры и госслужба (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об установлении предельной штатной численности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 02.11.2026

Об оплате труда Генерального прокурора Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 01.10.2013

О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 04.02.2020

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности в профессиональной деятельности врача"

Ведомственный приказ

ред. актуальная · действует с 26.10.2026

О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 17.04.2021

Культура, образование и спорт (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О некоторых вопросах государственной политики в области культуры

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 07.10.2025

О премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 07.10.2025

Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по образовательным программам высшего образования

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 08.09.2021

О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 19.07.2018

О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 07.10.2025

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение от 20 мая 2026 г.

Арбитражный суд Нижегородской области

Решение от 19 мая 2026 г.

Арбитражный суд Красноярского края

Определение от 13 мая 2026 г.

Арбитражный суд Ярославской области

Определение от 8 мая 2026 г.

Арбитражный суд Кировской области

Определение от 7 мая 2026 г.

Арбитражный суд Ивановской области

Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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