Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 9 ноября 2026

Налоги, бюджет и отчетность (5)
Труд, кадры и госслужба (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об установлении предельной штатной численности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 02.11.2026
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 01.10.2013
О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 04.02.2020
Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности в профессиональной деятельности врача"
Ведомственный приказ
ред. актуальная · действует с 26.10.2026
О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 17.04.2021
Культура, образование и спорт (5)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О некоторых вопросах государственной политики в области культуры
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 07.10.2025
О премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 07.10.2025
Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по образовательным программам высшего образования
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 08.09.2021
О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 19.07.2018
О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 07.10.2025
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Арбитражный суд Нижегородской области
Арбитражный суд Красноярского края
Арбитражный суд Ярославской области
Арбитражный суд Кировской области
Арбитражный суд Ивановской области
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