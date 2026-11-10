Сотрудники имеют право подписи за директора на время его отсутствия: что делать при его смене

Нужно ли издать новый приказ

Если приказ издали «на время отсутствия» конкретного директора, после его смены он прекращает действие в части замещения, так как замещать больше некого.

Новый директор должен издать новый приказ о праве подписи, а старый — отменить или признать утратившим силу. Исключением служит ситуация, если в приказе не указано ФИО директора — он может действовать до отмены. Но при формулировке «на время отсутствия» переиздание обязательно.