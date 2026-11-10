Сотрудники имеют право подписи за директора на время его отсутствия: что делать при его смене

Нужно ли издать новый приказ
Если приказ издали «на время отсутствия» конкретного директора, после его смены он прекращает действие в части замещения, так как замещать больше некого.
Новый директор должен издать новый приказ о праве подписи, а старый — отменить или признать утратившим силу. Исключением служит ситуация, если в приказе не указано ФИО директора — он может действовать до отмены. Но при формулировке «на время отсутствия» переиздание обязательно.
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Нормативная база действия приказа
По ч. 8 ст. 12 ТК локальный нормативный акт прекращает действие в трех случаях:
истечение срока;
отмена другим актом;
вступление в силу закона с более высоким уровнем гарантий.
Смена руководителя в этот перечень не входит — поэтому другие приказы прежнего директора не аннулируются автоматически.
Однако по ст. 60.2 ТК исполнение обязанностей временно отсутствующего работника оформляют как дополнительную работу на срок, который привязан к отсутствию конкретного лица.
Смена лица, подписавшего документ, сама по себе не отменяет его действие, но и не «продлевает» полномочия, срок которых был привязан к отсутствию прежнего директора.
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