Нужно ли ООО на УСН уплачивать налог на имущество по нежилому помещению

Когда организации на УСН должны платить имущественный налог

Организации на УСН освобождены от уплаты налога на имущество, за исключением объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость по п. 2 ст. 346.11 НК.

Статус нежилого помещения не создает налог. Для объектов, из пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК (административно-деловые и торговые центры, нежилые помещения под офисы, торговлю, общепит и бытовое обслуживание), обязательным условием будет включение в региональный перечень.

В Москве такой перечень утвержден Постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП.

Если помещение входит в перечень, то оно автоматически признается «кадастровыми» объектами независимо от их собственного назначения. Поэтому проверять нужно прежде всего здание с кадастровым номером, в котором расположено ваше помещение.

Актуальный перечень на 2026 год можно проверить через официальный сервис Департамента экономической политики Москвы.