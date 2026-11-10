Нужно ли ООО на УСН уплачивать налог на имущество по нежилому помещению

Когда организации на УСН должны платить имущественный налог
Организации на УСН освобождены от уплаты налога на имущество, за исключением объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость по п. 2 ст. 346.11 НК.
Статус нежилого помещения не создает налог. Для объектов, из пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК (административно-деловые и торговые центры, нежилые помещения под офисы, торговлю, общепит и бытовое обслуживание), обязательным условием будет включение в региональный перечень.
В Москве такой перечень утвержден Постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП.
Если помещение входит в перечень, то оно автоматически признается «кадастровыми» объектами независимо от их собственного назначения. Поэтому проверять нужно прежде всего здание с кадастровым номером, в котором расположено ваше помещение.
Актуальный перечень на 2026 год можно проверить через официальный сервис Департамента экономической политики Москвы.
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Какая ставка налога на имущество
Если обязанность по уплате возникнет, ставка для ООО составит 2% от кадастровой стоимости помещения. Если здание с кадастровым номером окажется в перечне, налог нужно будет считать по ставке 2%.
При этом для Москвы действует льгота для малого бизнеса (ст. 4.1 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64): налоговая база по кадастровому объекту может уменьшаться на величину кадастровой стоимости 300 кв. м на одного налогоплательщика.
Условия применения льготы такие:
организация является субъектом МСП;
стоит на учете не менее 3 лет;
среднесписочная численность не менее 10 человек и выручка не менее 2 млн руб. на работника.
Если здания в перечне нет — налог на имущество за помещение платить не нужно. Если есть — обязанность возникает, ставка составит 2%, и можно применить льготу для МСП.