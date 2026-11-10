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Налог на имущество
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Нужно ли ООО на УСН уплачивать налог на имущество по нежилому помещению

Нужно ли ООО на УСН уплачивать налог на имущество по нежилому помещению

ООО на УСН приобрело нежилое помещение в Москве. Нужно ли платить по нему налог на имущество?

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Когда организации на УСН должны платить имущественный налог

Организации на УСН освобождены от уплаты налога на имущество, за исключением объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость по п. 2 ст. 346.11 НК.

Статус нежилого помещения не создает налог. Для объектов, из пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК (административно-деловые и торговые центры, нежилые помещения под офисы, торговлю, общепит и бытовое обслуживание), обязательным условием будет включение в региональный перечень.

В Москве такой перечень утвержден Постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП.

Если помещение входит в перечень, то оно автоматически признается «кадастровыми» объектами независимо от их собственного назначения. Поэтому проверять нужно прежде всего здание с кадастровым номером, в котором расположено ваше помещение.

Актуальный перечень на 2026 год можно проверить через официальный сервис Департамента экономической политики Москвы.

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Какая ставка налога на имущество

Если обязанность по уплате возникнет, ставка для ООО составит 2% от кадастровой стоимости помещения. Если здание с кадастровым номером окажется в перечне, налог нужно будет считать по ставке 2%.

При этом для Москвы действует льгота для малого бизнеса (ст. 4.1 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64): налоговая база по кадастровому объекту может уменьшаться на величину кадастровой стоимости 300 кв. м на одного налогоплательщика.

Условия применения льготы такие:

  • организация является субъектом МСП;

  • стоит на учете не менее 3 лет;

  • среднесписочная численность не менее 10 человек и выручка не менее 2 млн руб. на работника.

Если здания в перечне нет — налог на имущество за помещение платить не нужно. Если есть — обязанность возникает, ставка составит 2%, и можно применить льготу для МСП.

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