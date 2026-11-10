Проценты по накопительным счетам ИП. Дайджест КУБа за 10 ноября 2026

🔹 Экосбор при импорте из РБ. Разовый импорт товара из Беларуси. Товара нет в Перечне подлежащих утилизации. Упаковка указана в договоре без материала и веса, в ТН и CMR информации нет. Нужно ли сдавать отчет в РПН и как рассчитать экосбор?

🔹 Касса + 1С:УНФ 3.0 Фреш. Реально ли подключить кассовый аппарат к 1С:УНФ 3.0 Фреш, чтобы продажи автоматически отражались и списывались остатки? Кто сталкивался и есть ли рабочие варианты?

🔹 НДС с аванса и корректировки. Получили аванс, отгрузили товар, остаток аванса перешел на прошлый квартал, восстановили НДС. В том же квартале — корректировочные счета-фактуры на уменьшение. Как правильно уменьшить восстановление НДС с аванса?

🔹 Проценты по накопительным счетам ИП. ИП на УСН 6 % переводит деньги на накопительные счета, банк начисляет проценты. Правда ли, что в 2026 году эти суммы уже не нужно включать в доходы ИП (а в 2025 нужно было)?