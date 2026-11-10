Общие положения и классификация доходов
ФСБУ 9/2025 применяется с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год. Оно отменяет с 01.01.2027 ПБУ 9/99 «Доходы». Обратите внимание на учетную политику в вашей организации и замените отмененный ПБУ на новый ФСБУ.
ФСБУ 9/2025 обязаны применять все коммерческие организации, а также НКО — в части предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Стандарт не применяют организации бюджетной сферы. Он также не распространяются на доходы и иные объекты бухгалтерского учета, связанные с получением доходов, если требования к их формированию и раскрытию установлены другими ФСБУ. Например, ФСБУ 25/2018 устанавливает особый порядок учета доходов по аренде.
Все стандарты работают только в связке друг с другом — это нужно учитывать.
Классификация доходов
С 1 января 2027 года все доходы делятся на включаемые и не включаемые в чистую прибыль.
Доходы, которые участвуют в формировании чистой прибыли, напрямую влияют на нее. Это основная статья доходов предприятия: выручка, а также доходы, которые не включаются в выручку, например, прочие или процентные доходы.
В отчете о финансовых результатах все доходы, указанные до строки «Чистая прибыль», относятся к доходам, которые включаются в чистую прибыль.
Доходы, не включаемые в чистую прибыль, влияют на совокупный финансовый результат, но не участвуют в расчете чистой прибыли. Например, предприятие проводит переоценку основных средств и регулярно признает ее результаты. Если в результате возникла дооценка основных средств, то это доход. Но результат дооценки не включается в расчет чистой прибыли и учитывается по специальным нормам ФСБУ.
Такие операции есть не у всех предприятий, но стандарт их предусматривает. Если такие операции есть, отражать их нужно так.
Критерии признания выручки
Стандарт устанавливает пять обязательных критериев признания выручки. Если хотя бы один из них не выполняется, выручку не признают в этом периоде, пока не будут выполнены все критерии.
У компании есть право на получение выручки по договору с покупателем или заказчиком, заключенному в обычной деятельности. Договор имеет коммерческое содержание: его исполнение изменит распределение рисков и денежные потоки сторон в будущем. В договоре определены права сторон на продукцию и условия оплаты.
Контроль над переданной продукцией перешел к контрагенту. Речь не о переходе права собственности, а именно периода перехода контроля. Контроль считается перешедшим, если контрагент может:
определять, как использовать продукцию (товары, работы, услуги);
получать экономические выгоды от нее;
ограничивать права других лиц определять способ использования продукции и получать от нее экономические выгоды.
В результате передачи продукции контрагенту экономические выгоды компании увеличатся. Уверенность в этом есть, если компания уже получила актив в оплату или если нет неопределенности в получении актива. В качестве оплаты компания может получать как денежные, так и неденежные активы. Для всех операций стандарт предусматривает отдельные правила.
Величина выручки может быть определена.
Расходы, которые компания понесла или понесет при передаче продукции контрагенту, можно определить.
Чтобы признать операцию выручкой в учете, нужно выполнить все пять критериев.
Например, организация продает недвижимое имущество. Акт приема-передачи подписан в конце 2026 года, дата регистрации перехода права собственности уже в 2027 году. Для НДС и налога на прибыль выручку признают на дату акта.
Можно ли признать выручку на дату акта в бухучете, как и в налоговом, так как в ФСБУ 9/2025и МСФО уже нет привязки к праву собственности как в ПБУ 9/99?
При переходе права собственности на недвижимость государственная регистрация обязательна, однако контроль над объектом переходит к новому владельцу с момента фактической передачи. Согласно положениям ст. 218, 223 и 224 ГК с момента составления акта приема-передачи объекты недвижимости перешли во владение, пользование и распоряжение нового собственника. Государственная регистрация здесь — своего рода обязательный этап оформления сделки. Дата государственной регистрации не будет признаваться датой перехода контроля.
ФСБУ 9/2025 «Доходы»: оценка выручки
Определение суммы выручки при рассрочке/отсрочке
При продаже продукции на условиях отсрочки или рассрочки платежа выручку определяют как сумму, которую компания получила бы от контрагента без такой отсрочки или рассрочки. Выручку определяют по дисконтированной стоимости.
Исключения из дисконтирования:
период отсрочки или рассрочки не превышает 12 месяцев;
организация вправе применять упрощенные способы учета.
Если организация не вправе применять упрощенные способы учета и отсрочка или рассрочка превышает 12 месяцев, выручку нужно дисконтировать.
После признания выручки дебиторская задолженность покупателя увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактических платежей.
В момент признания выручки компания отражает выручку и соответствующую дебиторскую задолженность по дисконтированной стоимости. Затем в течение срока отсрочки нужно начислять процентные доходы и увеличивать дебиторскую задолженность. Поступающие от контрагента в счет оплаты деньги уменьшают дебиторскую задолженность.
Сумму начисляемых процентов определяют как произведение дебиторской задолженности на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки. Как правило, проценты начисляют ежемесячно.
Начисляемые проценты не увеличивают выручку, а включаются в прочие доходы.
Выручку признают по дисконтированной стоимости в момент фактической передачи контроля покупателю. В дальнейшем проценты не включают в строку «Выручка», а учитывают на счете 91.1 и относят к процентным доходам к получению.
Стандарт исходит из экономической сути сделки. Если компания передала товар и предоставила отсрочку оплаты, речь идет о двух сделках: реализации и предоставлении денежных средств. Деньги не предоставляют бесплатно — за пользование нужно платить проценты. Поэтому новый стандарт вводит дисконтирование.
Выручка при оплате в неденежной форме
Выручку по договорам, по которым покупатель оплачивает товары неденежными средствами, учитывают по стоимости активов, полученных или подлежащих получению.
Если компания реализует товары, работы или услуги, а в счет оплаты полностью или частично получает неденежные активы, такие активы нужно оценить по справедливой стоимости (МСФО 13).
Если справедливую стоимость активов установить нельзя, выручку определяют как стоимость товаров, работ или услуг, которые организация передала или передаст, исходя из цены их отдельной продажи.
Выручка с учетом скидок
Выручку определяют с учетом всех скидок независимо от формы их предоставления, если одновременно соблюдаются два условия:
сумму скидки можно определить;
покупатель имеет право на скидку или есть вероятность, что такое право у него возникнет.
Если хотя бы одно условие не выполняется, выручку определяют без учета скидок.
Стандарт устанавливает правила расчета скидки, если ее нельзя определить по договору (п. 28 ФСБУ 9/2025):
средневзвешенное значение по набору скидок в сравнимых обстоятельствах;
выбор наиболее вероятного значения скидки по условиям договора.
Варианты расчета скидки:
Способ один: средневзвешенное значение скидки — 8% (5% х 90% + 10% х 80% + 15% х 70%) / 3
В данном случае средневзвешенное значение скидки более адекватно отражает ожидаемый ее размер, так как программа лояльности сама по себе имеет несколько уровней.
Способ два: наиболее вероятное значение — 5%.
Если контроль над активами переходит к покупателю в течение периода, например в строительстве, выручку признают в течение этого периода. Выручка признается в течение периода, когда одновременно выполняются два условия:
обязанность передать продукцию покупателю по условиям договора исполняется в течение периода, превышающего один отчетный;
можно определить степень исполнения этой обязанности.
Стандарт предусматривает два способа определения степени исполнения обязанности:
по доле объема продукции (в натуральном или денежном измерении), контроль над которой перешел к покупателю на отчетную дату, в общем объеме продукции, подлежащей передаче по договору;
по доле расходов, понесенных для исполнения обязанности, в расчетной величине общих расходов по договору.
Свод финансовой информации в течение периода строительства
Расчеты:
Степень готовности рассчитывается как отношение расходов, понесенных на выполнение договора на отчетную дату, к общей сумме расходов по договору.
С применением полученного процента готовности показатели рассчитывают нарастающим итогом.
Доходы, отличные от выручки
К доходам, отличным от выручки, относятся:
проценты, которые начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора;
активы, полученные безвозмездно, принимаются к учету по справедливой стоимости на дату их принятия к учету.
Упрощенный учет доходов
Упрощенные способы учета доходов доступны только организациям, которые вправе применять упрощенный учет. Такие организации могут определять выручку по цене договора без учета скидок независимо от условий договора. Скидку при этом признают расходом периода, в котором она фактически предоставлена покупателю.
Если договор предусматривает оплату полностью или частично неденежными средствами, выручку можно оценивать по цене, по которой в сравнимых обстоятельствах организация обычно определяет выручку при передаче аналогичной продукции.
При продаже продукции на условиях отсрочки или рассрочки платежа выручку можно определять в сумме номинальной стоимости актива, который должен поступить в оплату по договору в будущем, независимо от условий договора.
Организация вправе считать обязанность по передаче продукции исполненной в момент перехода контроля к покупателю, независимо от условий договора.
Позже можно перейти на ФСБУ 9/2025.
Способы перехода на ФСБУ 9/2025
Стандарт предусматривает два способа перехода:
полный ретроспективный подход: нужно ретроспективно скорректировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности;
упрощенный ретроспективный метод: его нужно закрепить в учетной политике, потому что по умолчанию применяется полный ретроспективный метод.
При упрощенном методе единовременную корректировку отражают на дату начала самого раннего отчетного периода, представленного в бухгалтерской (финансовой) отчетности, с которого применяется ФСБУ 9/2025.
Ответы на вопросы
При продаже непрофильных активов получаем доход, он относится к выручке или такой доход не является выручкой в принципе?
Этот доход относится к прочим доходам, а не к выручке. Он включается в расчет чистой прибыли.
А как определять переход контроля при продаже неисключительной лицензии, особенно если у покупателя нет права контролировать третьи лица?
Поскольку лицензия неисключительная, покупатель не может ограничивать третьих лиц в получении экономических выгод от этой лицензии. Поэтому реализацию отражают либо в момент передачи лицензии, либо в течение срока ее действия.
В ООО есть должник-арендатор, нет понимания, что он может рассчитаться, как в этом случае быть, нужно ли пересчитывать выручку ретроспективно в 2027 году?
Если выручка уже признана, но арендатор не платит, у вас должен стоять вопрос не в пересчете выручки, а в начислении резерва по сомнительным долгам.
Отсрочки нет, но покупатель платит через 13 месяцев, как это учитывать?
Здесь нужно понимать, либо у вас в договоре есть отсрочка (рассрочка) платежа, либо отсрочки не было и покупатель задерживает оплату. Если у вас указана рассрочка в договоре на срок более 12 месяцев, то нужно дисконтировать. Если рассрочки нет, то здесь нужно рассматривать вопрос начисления резервов по сомнительным долгам.
Как сверяться с покупателем?
Если вы признали у себя выручку по дисконтированной стоимости, а у покупателя упрощенный учет и никакого дисконтирования нет. Пока нет практической реализации данного механизма в 1С, предполагается, что это будут отдельные субсчета на счетах учета, на которых будет отдельная сумма остатка дебиторки без дисконтирования и субсчет по дисконтированию.
Как разобраться в ФСБУ 9/2025
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