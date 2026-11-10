Общие положения и классификация доходов

ФСБУ 9/2025 применяется с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год. Оно отменяет с 01.01.2027 ПБУ 9/99 «Доходы». Обратите внимание на учетную политику в вашей организации и замените отмененный ПБУ на новый ФСБУ. ФСБУ 9/2025 обязаны применять все коммерческие организации, а также НКО — в части предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Стандарт не применяют организации бюджетной сферы. Он также не распространяются на доходы и иные объекты бухгалтерского учета, связанные с получением доходов, если требования к их формированию и раскрытию установлены другими ФСБУ. Например, ФСБУ 25/2018 устанавливает особый порядок учета доходов по аренде. Все стандарты работают только в связке друг с другом — это нужно учитывать.

Классификация доходов

С 1 января 2027 года все доходы делятся на включаемые и не включаемые в чистую прибыль. Фрагмент презентации вебинара: «ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новая логика учета доходов и расходов». Классификация доходов Доходы, которые участвуют в формировании чистой прибыли, напрямую влияют на нее. Это основная статья доходов предприятия: выручка, а также доходы, которые не включаются в выручку, например, прочие или процентные доходы. В отчете о финансовых результатах все доходы, указанные до строки «Чистая прибыль», относятся к доходам, которые включаются в чистую прибыль. Доходы, не включаемые в чистую прибыль, влияют на совокупный финансовый результат, но не участвуют в расчете чистой прибыли. Например, предприятие проводит переоценку основных средств и регулярно признает ее результаты. Если в результате возникла дооценка основных средств, то это доход. Но результат дооценки не включается в расчет чистой прибыли и учитывается по специальным нормам ФСБУ. Такие операции есть не у всех предприятий, но стандарт их предусматривает. Если такие операции есть, отражать их нужно так.

Критерии признания выручки