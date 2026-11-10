ИИ-агент в Telegram, Teammates от Perplexity и «белые списки» для ЦОДов: российский IT-дайджест #74

Встроенный ИИ-агент в Telegram для macOS, автономные сотрудники Perplexity, блокировки аккаунтов ChatGPT Pro, закон ЕС против «затягивающих» интерфейсов, резервирование мощностей дата-центров и штраф Telegram на 14,6 млн.
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Telegram встроил ИИ-агента в экспериментальную версию для macOS
Ассистент живет во вкладке AI Assistant: ищет по перепискам, готовит ответы, собирает таблицы и калькуляторы прямо в чате. Модель, инструменты и разрешения настраиваются через Teleharness, а Deep Memory хранит детали прошлых запросов.
В тестах часть задач выполнялась медленно, и есть вопрос: стоит ли подключать помощника к основному аккаунту.
Подписчики ChatGPT Pro за $200 теряют аккаунты без предупреждения
Жалобы на внезапные блокировки идут и про ChatGPT, и про Claude: часть пользователей тарифа Pro потеряла сохраненные заметки, а апелляции отклонялись за минуты.
Среди возможных причин называют VPN и подключения с серверов в разных странах, но компании причин не называют и масштаб не раскрывают.
Perplexity представил автономных ИИ-сотрудников Teammates
Агенты работают без постоянного контроля: им назначают специализацию — сбор данных, подготовка материалов — и они связываются друг с другом, чтобы закрыть большое поручение.
Система интегрирована с Perplexity Computer и делит рабочее пространство между несколькими ролями.
Еврокомиссия готовит закон против «затягивающих» функций соцсетей
Проект Digital Fairness Act даст право отключать автовоспроизведение, уведомления и механики, изображающие личные отношения, — включая функции чат-ботов. В основе — список из десяти «темных паттернов», а для детей хотят запретить лутбоксы и pay-to-win.
Штрафы — до 6% мировой выручки, документ представят 11 ноября.
Дата-центры могут обязать отключать клиентов ради «белых списков»
Речь о резервировании 10% мощностей под приоритетные сервисы — госпорталы, банки, соцсети и маркетплейсы — по указу от 2 ноября. Меру обсуждали в Минцифре 6 ноября: частные ЦОД могут заставить временно отключать менее важных клиентов, а за отказ грозит временное управление.
Telegram обновил Bot API до версии 10.4
Боты получили скрытые ответы в групповых чатах: нажал кнопку — и ответ видит только он, кроме личных сообщений каналов. Еще добавили цитаты с форматированием и новые юзернеймы. Обновление вышло вместе с HTML-виджетами.
Apple закрыла в macOS прием взломанных сертификатов eMudhra
Обновление 27.2.1 и предыдущие поддерживаемые ветки macOS закрыли лазейку: утилиты командной строки больше не принимают поддельные сертификаты индийского удостоверяющего центра.
О взломе стало известно 17 октября, когда похитили ключи восьми промежуточных УЦ: шесть из них выпускают TLS-сертификаты, подтверждающие подлинность сайтов.
Суд оштрафовал Telegram на 14,6 млн рублей
Мессенджер признали виновным по трем протоколам части 2 статьи 13.41 КоАП: за отказ удалить запрещенные материалы. По двум протоколам назначили по 3,8 млн рублей, по третьему — 7 млн.
Роскомнадзор требовал удалить книгу, признанную экстремистской, и публикации о запрещенной организации.