ИИ-агент в Telegram, Teammates от Perplexity и «белые списки» для ЦОДов: российский IT-дайджест #74

Telegram встроил ИИ-агента в экспериментальную версию для macOS

Ассистент живет во вкладке AI Assistant: ищет по перепискам, готовит ответы, собирает таблицы и калькуляторы прямо в чате. Модель, инструменты и разрешения настраиваются через Teleharness, а Deep Memory хранит детали прошлых запросов.

В тестах часть задач выполнялась медленно, и есть вопрос: стоит ли подключать помощника к основному аккаунту.