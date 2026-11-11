Почему декабрь — правильное время для проверки КЭП
С 1 сентября 2026 года СФР ужесточил контроль за атрибутами сертификата. Теперь для приема отчетности (в том числе ЕФС-1) в поле Key Usage обязательно должны быть три параметра:
keyAgreement — согласование ключей;
dataEncipherment — шифрование данных;
keyEncipherment — шифрование ключа.
Если хотя бы одного из них нет, СФР вернет отказ — даже если срок действия сертификата еще не истек. То есть «годен по дате» ≠ «принят системой».
Кто точно должен проверить (или перевыпустить) КЭП
В зоне риска — сертификаты, которые одновременно отвечают двум условиям:
Выданы УЦ ФНС до 28 августа 2025 года включительно.
Действуют после 1 сентября 2026 года.
До этой даты УЦ ФНС выпускал сертификаты «только на подпись» — без нужных шифровальных атрибутов. Для СФР они теперь непригодны.
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Кому можно не торопиться
КЭП от УЦ ФНС, выданные после 28.08.2025 — в них нужные атрибуты уже есть.
Сертификаты бюджетных учреждений от УЦ Федерального казначейства — у них отдельный порядок взаимодействия с СФР.
Личные КЭП физлиц от коммерческих УЦ — но только если ими не подписывают отчетность организации. Если сотрудник или аутсорсер сдает отчеты по МЧД, сертификат проверяют по общим правилам.
Как быстро проверить свой сертификат
Это занимает пару минут:
Откройте файл сертификата (.cer).
Перейдите на вкладку «Состав».
Найдите строку «Использование ключа» (Key Usage).
Убедитесь, что в списке есть все три атрибута: keyAgreement, dataEncipherment, keyEncipherment.
Если чего-то не хватает — планируйте перевыпуск.
Практический план действий на декабрь
Ниже — короткий чек-лист, который удобно сохранить:
Проведите инвентаризацию сертификатов. Выпишите, кем и когда выдан каждый, кто им пользуется и для каких отчетов.
Проверьте Key Usage по каждому сертификату, которым подписывают отчетность в СФР.
Запланируйте перевыпуск для сертификатов из группы риска. Не тяните до конца декабря: нагрузка на УЦ в конце года растет.
Для руководителей и ИП: если данные не менялись и носитель тот же, перевыпуск можно сделать дистанционно через ЛК ФНС.
Для сотрудников и представителей: обращайтесь в аккредитованный УЦ и сразу просите сертификат с нужными атрибутами для СФР.
Помните про носитель: при дистанционном перевыпуске новый сертификат запишется только на тот же токен. Сменить носитель удаленно нельзя — нужен личный визит.
Настройте новый сертификат в бухгалтерской программе или веб‑сервисе.
Не удаляйте старый ключ. Он нужен, чтобы расшифровывать старые отчеты и переписку.
Что из 2026 года «переедет» в 2027 год
Часть изменений, о которых важно знать заранее, вступает в силу позже, но готовиться к ним лучше сейчас. Поправки в 63‑ФЗ (закон от 04.08.2026 № 315‑ФЗ) заработают с 1 сентября 2027 года:
Единая форма МЧД. Все госорганы будут обязаны принимать доверенности единого формата с портала Госуслуг. Специализированные формы останутся как дополнительные. Это упростит работу: не придется держать несколько доверенностей под разные системы.
Уточнения по заполнению сертификатов. Если в документах заявителя нет имени или фамилии, их не будут вносить в сертификат — по аналогии с правилом для отчества.
Новые категории заявителей. Сертификаты смогут получать руководители диппредставительств, консульств, международных организаций. Также снимается запрет на выдачу сертификата из‑за отметки о недостоверности адреса для организаций в стадии банкротства.
Вывод
Чтобы спокойно закрыть год и не столкнуться с отказами в отчетности, в декабре проведите аудит КЭП. Особое внимание — сертификатам для СФР: проверьте атрибуты в Key Usage. Если есть несоответствия, запланируйте перевыпуск и заранее подготовьте носители и доступы. Параллельно учитывайте грядущие изменения 2027 года — особенно переход на единую форму МЧД. Так вы заранее снизите риски и сэкономите время в пиковые отчетные периоды.
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