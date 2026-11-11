Почему декабрь — правильное время для проверки КЭП

С 1 сентября 2026 года СФР ужесточил контроль за атрибутами сертификата. Теперь для приема отчетности (в том числе ЕФС-1) в поле Key Usage обязательно должны быть три параметра:

keyAgreement — согласование ключей;

dataEncipherment — шифрование данных;

keyEncipherment — шифрование ключа.

Если хотя бы одного из них нет, СФР вернет отказ — даже если срок действия сертификата еще не истек. То есть «годен по дате» ≠ «принят системой».