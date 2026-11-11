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КЭП в декабре 2026: шпаргалка для бухгалтера — что успеть до конца года

КЭП в декабре 2026: шпаргалка для бухгалтера — что успеть до конца года

Декабрь у бухгалтера — это не только сверка и закрытие года, но и проверка «цифровых инструментов». Один из них — квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если сертификат не соответствует новым требованиям, отчеты могут не пройти, даже если подпись технически «работает».

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Почему декабрь — правильное время для проверки КЭП

С 1 сентября 2026 года СФР ужесточил контроль за атрибутами сертификата. Теперь для приема отчетности (в том числе ЕФС-1) в поле Key Usage обязательно должны быть три параметра:

  • keyAgreement — согласование ключей;

  • dataEncipherment — шифрование данных;

  • keyEncipherment — шифрование ключа.

Если хотя бы одного из них нет, СФР вернет отказ — даже если срок действия сертификата еще не истек. То есть «годен по дате» ≠ «принят системой».

Кто точно должен проверить (или перевыпустить) КЭП

В зоне риска — сертификаты, которые одновременно отвечают двум условиям:

  1. Выданы УЦ ФНС до 28 августа 2025 года включительно.

  2. Действуют после 1 сентября 2026 года.

До этой даты УЦ ФНС выпускал сертификаты «только на подпись» — без нужных шифровальных атрибутов. Для СФР они теперь непригодны.

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Кому можно не торопиться

  • КЭП от УЦ ФНС, выданные после 28.08.2025 — в них нужные атрибуты уже есть.

  • Сертификаты бюджетных учреждений от УЦ Федерального казначейства — у них отдельный порядок взаимодействия с СФР.

  • Личные КЭП физлиц от коммерческих УЦ — но только если ими не подписывают отчетность организации. Если сотрудник или аутсорсер сдает отчеты по МЧД, сертификат проверяют по общим правилам.

Как быстро проверить свой сертификат

Это занимает пару минут:

  1. Откройте файл сертификата (.cer).

  2. Перейдите на вкладку «Состав».

  3. Найдите строку «Использование ключа» (Key Usage).

  4. Убедитесь, что в списке есть все три атрибута: keyAgreement, dataEncipherment, keyEncipherment.

Если чего-то не хватает — планируйте перевыпуск.

Практический план действий на декабрь

Ниже — короткий чек-лист, который удобно сохранить:

  • Проведите инвентаризацию сертификатов. Выпишите, кем и когда выдан каждый, кто им пользуется и для каких отчетов.

  • Проверьте Key Usage по каждому сертификату, которым подписывают отчетность в СФР.

  • Запланируйте перевыпуск для сертификатов из группы риска. Не тяните до конца декабря: нагрузка на УЦ в конце года растет.

  • Для руководителей и ИП: если данные не менялись и носитель тот же, перевыпуск можно сделать дистанционно через ЛК ФНС.

  • Для сотрудников и представителей: обращайтесь в аккредитованный УЦ и сразу просите сертификат с нужными атрибутами для СФР.

  • Помните про носитель: при дистанционном перевыпуске новый сертификат запишется только на тот же токен. Сменить носитель удаленно нельзя — нужен личный визит.

  • Настройте новый сертификат в бухгалтерской программе или веб‑сервисе.

  • Не удаляйте старый ключ. Он нужен, чтобы расшифровывать старые отчеты и переписку.

Что из 2026 года «переедет» в 2027 год

Часть изменений, о которых важно знать заранее, вступает в силу позже, но готовиться к ним лучше сейчас. Поправки в 63‑ФЗ (закон от 04.08.2026 № 315‑ФЗ) заработают с 1 сентября 2027 года:

  • Единая форма МЧД. Все госорганы будут обязаны принимать доверенности единого формата с портала Госуслуг. Специализированные формы останутся как дополнительные. Это упростит работу: не придется держать несколько доверенностей под разные системы.

  • Уточнения по заполнению сертификатов. Если в документах заявителя нет имени или фамилии, их не будут вносить в сертификат — по аналогии с правилом для отчества.

  • Новые категории заявителей. Сертификаты смогут получать руководители диппредставительств, консульств, международных организаций. Также снимается запрет на выдачу сертификата из‑за отметки о недостоверности адреса для организаций в стадии банкротства.

Вывод

Чтобы спокойно закрыть год и не столкнуться с отказами в отчетности, в декабре проведите аудит КЭП. Особое внимание — сертификатам для СФР: проверьте атрибуты в Key Usage. Если есть несоответствия, запланируйте перевыпуск и заранее подготовьте носители и доступы. Параллельно учитывайте грядущие изменения 2027 года — особенно переход на единую форму МЧД. Так вы заранее снизите риски и сэкономите время в пиковые отчетные периоды.

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