Как ИП на АУСН отразить аванс по лизингу в расходах

Как учитывать расход на АУСН

На АУСН действует кассовый метод. Расход признается в момент, когда были выполнены все условия для учета по договору, а не в день фактической оплаты.

По договору расход фиксируется в последний день месяца, в котором подписали акт приема-передачи автомобиля. Расход в прошлом периоде система не увидит, так как по условиям договора он еще не наступил.