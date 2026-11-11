Как ИП на АУСН отразить аванс по лизингу в расходах

Как учитывать расход на АУСН
На АУСН действует кассовый метод. Расход признается в момент, когда были выполнены все условия для учета по договору, а не в день фактической оплаты.
По договору расход фиксируется в последний день месяца, в котором подписали акт приема-передачи автомобиля. Расход в прошлом периоде система не увидит, так как по условиям договора он еще не наступил.
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Что сделать сейчас
ИП стоит дождаться последнего дня месяца. Система самостоятельно зафиксирует расход по лизингу. Подавать уведомления или совершать ручные операции не нужно — отражение произойдет в рамках регламентных операций налогового органа.
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