Как ИП принять на работу мигранта: уведомление МВД, НДФЛ и квоты

Куда подавать уведомление о приеме

Уведомление о заключении трудового договора подают в территориальный орган МВД субъекта, в котором фактически работает мигрант. Субъект регистрации ИП здесь значения не имеет.

Если деятельность ведут в обоих регионах, уведомление подают в каждый из них, а если работник позже начинает трудиться в новом субъекте — туда подают новое уведомление в течение трех рабочих дней с момента начала работы.

По общему правилу патент действует только в регионе выдачи, но для Москвы и Московской области (а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области) с 1 сентября 2025 года действует соглашение субъектов — патент, выданный в одном из этих регионов, действителен и в другом.