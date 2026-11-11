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Иностранные работники
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Как ИП принять на работу мигранта: уведомление МВД, НДФЛ и квоты

Как ИП принять на работу мигранта: уведомление МВД, НДФЛ и квоты

ИП занимается интернет-торговлей и собирается трудоустроить иностранного гражданина с патентом. Однако место фактической деятельности отличается от адреса регистрации.

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Куда подавать уведомление о приеме

Уведомление о заключении трудового договора подают в территориальный орган МВД субъекта, в котором фактически работает мигрант. Субъект регистрации ИП здесь значения не имеет.

Если деятельность ведут в обоих регионах, уведомление подают в каждый из них, а если работник позже начинает трудиться в новом субъекте — туда подают новое уведомление в течение трех рабочих дней с момента начала работы.

По общему правилу патент действует только в регионе выдачи, но для Москвы и Московской области (а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области) с 1 сентября 2025 года действует соглашение субъектов — патент, выданный в одном из этих регионов, действителен и в другом.

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Какую форму уведомления использовать

С 1 сентября 2026 года действует приказ МВД от 12.05.2026 № 290. При приеме иностранца работодателю необходимо подать:

  1. Уведомление по форме приложения № 7. Новшества бланка: отдельное поле «Пол» работника, срок действия договора (или отметка о бессрочности), основной ОКВЭД работодателя, ИНН работодателя.

  2. Отдельное согласие работника на обработку персональных данных — с 1 сентября 2026 года его нельзя вписывать в бланк, оно оформляется отдельным документом и прикладывается к уведомлению.

Сведения о патенте и работнике вносят в саму форму. ФНС и службу занятости уведомлять не требуется. Способы подачи такие:

  • лично в территориальный орган;

  • заказным письмом с описью вложения;

  • через Госуслуги (для электронной подачи нужна электронная подпись).

Если уведомление занимает несколько листов, то его прошивают, нумеруют, на обороте последнего листа делают заверительную запись. Форму нужно выбирать по дате подачи, а не по дате договора.

Что делать с НДФЛ

Доходы работников с патентами облагают НДФЛ по прогрессивной шкале вне зависимости от налогового статуса и гражданства — 13% с дохода до 2,4 млн руб. в год, 15% с превышения (свыше 5 млн — 18%, свыше 20 млн — 20%, свыше 50 млн — 22%).

Для уменьшения НДФЛ на уплаченные авансы за патент необходимо получить в ФНС уведомление о праве на зачет — его выдают на каждый календарный год.

Что еще учесть при приеме иностранца

В 2026 году действует постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995 о допустимой доле иностранных работников по видам деятельности. Если ОКВЭДов ИП в перечне нет, то ограничение не применяется.

По приказу МВД от 15.09.2026 № 728 с 1 октября ФНС ежеквартально передает в МВД сведения о выплатах иностранцам из РСВ. Зарплата в отчетности должна соответствовать реальным выплатам: при расхождении уведомление получают и работник, и работодатель, на представление документов — 3 рабочих дня, проверка занимает до 30 рабочих дней.

Сам норматив дохода (не ниже прожиточного минимума с учетом иждивенцев) и аннулирование патента по этому основанию заработают с 1 января 2027 года, так что в 2026 году патент по доходам пока не отзывают — но сведения уже передаются, и «серая» зарплата с 2027 года будет напрямую отражаться на патенте работника.

В течение двух месяцев со дня выдачи патента работник обязан сам уведомить МВД о трудовой деятельности и приложить копию договора. Если не подать уведомление, то патент аннулируют, а новый можно будет получить только через год.

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