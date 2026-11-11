Как ИП принять на работу мигранта: уведомление МВД, НДФЛ и квоты

Куда подавать уведомление о приеме
Уведомление о заключении трудового договора подают в территориальный орган МВД субъекта, в котором фактически работает мигрант. Субъект регистрации ИП здесь значения не имеет.
Если деятельность ведут в обоих регионах, уведомление подают в каждый из них, а если работник позже начинает трудиться в новом субъекте — туда подают новое уведомление в течение трех рабочих дней с момента начала работы.
По общему правилу патент действует только в регионе выдачи, но для Москвы и Московской области (а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области) с 1 сентября 2025 года действует соглашение субъектов — патент, выданный в одном из этих регионов, действителен и в другом.
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Какую форму уведомления использовать
С 1 сентября 2026 года действует приказ МВД от 12.05.2026 № 290. При приеме иностранца работодателю необходимо подать:
Уведомление по форме приложения № 7. Новшества бланка: отдельное поле «Пол» работника, срок действия договора (или отметка о бессрочности), основной ОКВЭД работодателя, ИНН работодателя.
Отдельное согласие работника на обработку персональных данных — с 1 сентября 2026 года его нельзя вписывать в бланк, оно оформляется отдельным документом и прикладывается к уведомлению.
Сведения о патенте и работнике вносят в саму форму. ФНС и службу занятости уведомлять не требуется. Способы подачи такие:
лично в территориальный орган;
заказным письмом с описью вложения;
через Госуслуги (для электронной подачи нужна электронная подпись).
Если уведомление занимает несколько листов, то его прошивают, нумеруют, на обороте последнего листа делают заверительную запись. Форму нужно выбирать по дате подачи, а не по дате договора.
Что делать с НДФЛ
Доходы работников с патентами облагают НДФЛ по прогрессивной шкале вне зависимости от налогового статуса и гражданства — 13% с дохода до 2,4 млн руб. в год, 15% с превышения (свыше 5 млн — 18%, свыше 20 млн — 20%, свыше 50 млн — 22%).
Для уменьшения НДФЛ на уплаченные авансы за патент необходимо получить в ФНС уведомление о праве на зачет — его выдают на каждый календарный год.
Что еще учесть при приеме иностранца
В 2026 году действует постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995 о допустимой доле иностранных работников по видам деятельности. Если ОКВЭДов ИП в перечне нет, то ограничение не применяется.
По приказу МВД от 15.09.2026 № 728 с 1 октября ФНС ежеквартально передает в МВД сведения о выплатах иностранцам из РСВ. Зарплата в отчетности должна соответствовать реальным выплатам: при расхождении уведомление получают и работник, и работодатель, на представление документов — 3 рабочих дня, проверка занимает до 30 рабочих дней.
Сам норматив дохода (не ниже прожиточного минимума с учетом иждивенцев) и аннулирование патента по этому основанию заработают с 1 января 2027 года, так что в 2026 году патент по доходам пока не отзывают — но сведения уже передаются, и «серая» зарплата с 2027 года будет напрямую отражаться на патенте работника.
В течение двух месяцев со дня выдачи патента работник обязан сам уведомить МВД о трудовой деятельности и приложить копию договора. Если не подать уведомление, то патент аннулируют, а новый можно будет получить только через год.
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