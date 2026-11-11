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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 10 ноября 2026

Собрали самые важные поступления за 10 ноября в одном дайджесте.

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Автор

Лицензирование и контроль (3)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

Указ Президента

ред. актуальная · действует с 05.11.2026

О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений

Постановление Правительства

ред. актуальная · действует с 06.11.2026

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Постановление Правительства

вступает в силу 01.03.2027 · действует до 01.03.2033

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Постановление от 4 июня 2026 г.

Арбитражный суд Северо-Западного округа

Постановление от 2 июня 2026 г.

Арбитражный суд Поволжского округа

Определение от 1 июня 2026 г.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

Постановление от 28 мая 2026 г.

Арбитражный суд Уральского округа

Постановление от 27 мая 2026 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

 Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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