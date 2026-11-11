Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 10 ноября 2026

Лицензирование и контроль (3)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
Указ Президента
ред. актуальная · действует с 05.11.2026
О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 06.11.2026
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Постановление Правительства
вступает в силу 01.03.2027 · действует до 01.03.2033
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Арбитражный суд Северо-Западного округа
Арбитражный суд Поволжского округа
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
Арбитражный суд Уральского округа
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
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