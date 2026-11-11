Т2 ищет консультантов за 643 млн, реестр СМИ закрывают, а программистам дают еще два года на сертификаты: российский IT-дайджест #75

Оператор Т2 запускает масштабную трансформацию бизнес-процессов, Роскомнадзор переводит реестр СМИ в закрытый режим «по запросу», правительство продлевает эксперимент с добровольной сертификацией разработчиков, а производители электроники просят отложить технологический сбор. Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.

643 миллиона на перестройку Т2

Дочерняя структура «Ростелекома» — Т2 — объявила открытый конкурс на исследование организационной структуры и бизнес-процессов, а также сопровождение внедрения изменений. Начальная максимальная цена контракта — почти 643 млн рублей. Заявки принимают до 13 ноября, итоги подведут 14 декабря. В компании связывают проект с планами до 2030 года: автоматизация, внедрение ИИ и цифровых решений. Вознаграждение консультантов будет зависеть от достигнутого экономического эффекта. Эксперты отмечают, что сумма выглядит значительной, но объясняется комплексным характером работ — от диагностики до внедрения и адаптации персонала.

Реестр СМИ уходит «по запросу»

Роскомнадзор подготовил проект приказа, по которому реестр зарегистрированных СМИ станет закрытым. Сведения будут выдавать бесплатно только по конкретному запросу в виде выписки (на следующий день). Реестр полностью переведут в цифровой вид, а носители будут хранить в недоступных для посторонних местах. Юристы видят в этом актуализацию устаревшего приказа 2011 года и общий тренд на ограничение публичного доступа к госреестрам.

Сертификат программистам продлили до 2028 года

Правительство продлило эксперимент по добровольному подтверждению компетенций разработчиков ПО до 31 декабря 2028 года. Отчет Минцифры теперь ждут к 29 января 2029-го. Участники проходят тесты на цифровой платформе и получают годовой сертификат в личном кабинете на «Госуслугах». Эксперты рынка в основном сходятся: пока это не обязательный пропуск на рынок труда, а дополнительный сигнал для работодателей (особенно при работе с госсектором). Главный риск — превращение экзамена в формальность, если задания станут предсказуемыми.

Отечественная САПР гибридных сетей

Университет Решетнева в Красноярске представил уникальную российскую систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи. Программа сама синтезирует облик космических и наземных сетей под требования заказчика и бюджет, учитывает нормативы МСЭ и умеет передавать рассчитанные маршруты напрямую в оборудование. В 2027 году ее планируют адаптировать под российские ОС и внести в реестр отечественного ПО. Разработчики утверждают, что она заменяет целый комплекс зарубежных аналогов (STK, Visualyse, Satsoft, Matlab).

Три приоритета Узбекистана

На российско-узбекском медиафоруме в Ташкенте начальник департамента администрации президента Узбекистана по финтеху, цифровизации и ИИ Бобур Ходжаев назвал три ключевых направления сотрудничества: чтобы ИИ понимал не только языки, но и культуру и историю; создание общего цифрового контента; цифровая грамотность. Отдельно подчеркнута важность совместной работы по защите детей в медиа- и киберпространстве.

Технологический сбор просят отложить

Ассоциация РАТЭК обратилась к премьер-министру с просьбой перенести введение технологического сбора, запланированное на 1 декабря 2026 года. Производители электроники не успевают настроить учетные системы и зарезервировать оборотные средства — четкие правила расчета и взаимодействия ГИС до сих пор не приняты. Бизнес предлагает сначала запустить механизм в экспериментальном режиме. Минюст поддерживает отрасль, Минпромторг считает сроки достаточными.

Минимальные взносы для операторов

Минцифры обсуждает введение минимальных обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания на уровне 500 тыс. рублей. Сейчас операторы платят 2% от доходов. Параллельно рассматривают увеличение переходного периода реформы лицензирования до двух лет. Лицензии планируют разделить на три типа стоимостью 1, 10 и 50 млн рублей. Для виртуальных операторов ставку в РУО могут поднять до 4%, а обслуживание объектов КИИ — запретить. Фиксированный платеж сильнее всего ударит по небольшим региональным провайдерам.

Проводное радио сохранят