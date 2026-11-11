Доходы от депозита и лимит ПСН. Дайджест КУБа за 11 ноября 2026

🔹 Возмещение НДС. Впервые проводим возмещение НДС в ООО (~1 млн руб.). При подготовке документов нашли расхождения ±300 руб. Нужна ли корректировка? Какие риски и подводные камни?
🔹 Шаблон П-4. Кто может поделиться новым шаблоном П-4 (месячная) в формате XML? Сайт Росстата не работает, организация новая, шаблонов нет.
🔹 Доходы от депозита и лимит ПСН. Входят ли доходы от депозита в лимит ПСН (15 млн)?
🔹 Касса на вендинг. Можно ли не покупать отдельную кассу на вендинговые автоматы (УСН), если уже есть касса на производстве готовой еды (ПСН)? Достаточно ли менять СНО в чеке?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.
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