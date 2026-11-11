Что в российском праве называют лишением гражданства

В российском праве не существует понятия «лишение гражданства». Эта формулировка часто используется в обиходе, однако ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ оперирует понятием «прекращение гражданства Российской Федерации». Помимо добровольного выхода, закон предполагает несколько оснований, когда гражданство прекращается по решению органа власти.

Механизм прекращения появился с законом о гражданстве 2023 года и касается приобретенного гражданства — то есть случаев, когда человек получил паспорт не по рождению: по приему в гражданство, в порядке признания. Для тех, кто является гражданином по рождению, прекращение гражданства по инициативе государства законом не предусмотрено

Вопрос «могут ли лишить гражданства по рождению» некорректен, так как прекращение гражданства возможно только в случае его приобретения не по рождению.