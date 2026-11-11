Что в российском праве называют лишением гражданства
В российском праве не существует понятия «лишение гражданства». Эта формулировка часто используется в обиходе, однако ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ оперирует понятием «прекращение гражданства Российской Федерации». Помимо добровольного выхода, закон предполагает несколько оснований, когда гражданство прекращается по решению органа власти.
Механизм прекращения появился с законом о гражданстве 2023 года и касается приобретенного гражданства — то есть случаев, когда человек получил паспорт не по рождению: по приему в гражданство, в порядке признания. Для тех, кто является гражданином по рождению, прекращение гражданства по инициативе государства законом не предусмотрено
Вопрос «могут ли лишить гражданства по рождению» некорректен, так как прекращение гражданства возможно только в случае его приобретения не по рождению.
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За что могут лишить: четыре группы оснований
Состав оснований менялся: перечень 2023 года дополняли в 2025 и 2026 годах. Ниже — четыре группы, которые действуют сегодня.
Первая группа — преступления из перечня. Самое известное основание: осуждение за преступления террористической и экстремистской направленности, за тяжкие преступления против личности и за организацию незаконной миграции. Перечень ст. 24 Закона № 138-ФЗ расширили: гражданства лишают за тяжкие преступления и экстремистскую деятельность, включая убийства и преступления против половой неприкосновенности.
Вторая группа — действия, создающие угрозу национальной безопасности. Формулировка шире конкретного состава преступления по ст. 26 Закона № 138-ФЗ: она охватывает поведение, которое оценивается как угроза, даже если приговора по конкретной статье нет.
Третья группа — неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. При получении гражданства лица обязаны произнести присягу по ст. 21 Закона № 138-ФЗ, в которой есть обязанность по соблюдению Конституции. Непостановка на воинский учет — нарушение присяги.
Четвертая группа — недостоверные сведения при приеме в гражданство. Если человек представил подложные документы или сообщил заведомо ложные сведения, это станет самостоятельным основанием для прекращения гражданства по ст. 25 Закона № 138-ФЗ.
Как принимается решение
Процедура закрытая: инициатива исходит не от самого человека. Уполномоченные органы — прежде всего МВД — выявляют основания, собирают материалы и готовят представление. При угрозе национальной безопасности также важное значение имеет заключение ФСБ. Решение о прекращении гражданства относится к полномочиям МВД и их территориальным органам по ст. 29 Закона № 138-ФЗ, в исключительных случаях — к полномочиям президента.
Для человека это выглядит так: сначала появляется информация о приговоре или проверке, затем — решение, потом — уведомление и изъятие паспорта. Отдельного «суда по лишении гражданства» не предусмотрено: основанием служат уже состоявшиеся акты — приговор суда по статье из перечня, заключение о недостоверных сведениях, оценка действий как угрозы.
Что можно оспорить
Решение о прекращении гражданства можно обжаловать в суде или в вышестоящем органе. Предмет спора — не «политическая целесообразность», а факты: действительно ли приговор содержит статью из перечня, действительно ли сведения при приеме были недостоверны, действительно ли действия образуют угрозу.
Что происходит после решения
Паспорт становится недействительным и изымается. Человек приобретает статус иностранного гражданина или лица без гражданства — в зависимости от того, какое гражданство у него осталось.
Для семьи это тоже имеет значение: прекращение гражданства одного из родителей не лишает гражданства детей автоматически, но может повлиять на их статус, если они приобрели гражданство вместе с ним или через него. Такие ситуации разбираются отдельно.
Масштаб: что показывают цифры
По данным МВД на май 2026 года, с момента вступления закона в силу гражданства лишились более 3 000 человек по приговорам судов, и около 40% всех решений принято за последний год. Динамика показывает, что механизм перестал быть редким исключением и применяется регулярно.
Для сравнения: в 2023–2024 годах такие решения были единичными и почти не освещались. Рост связан и с расширением перечня, и с настройкой процедуры: органы научились собирать материалы быстрее.
Если пришло уведомление: порядок действий
Зафиксируйте дату и основание, которое указано в решении: статья приговора, заключение о недостоверных сведениях или оценка угрозы.
Запросите материалы: без них невозможно понять, по какому основанию прекратили гражданство.
Проверьте, вступил ли в силу приговор, на который ссылаются. Если нет — это основание для возражений.
Не рассчитывайте на «восстановление гражданства» как на отдельную процедуру: законного механизма «вернуть» прекращенное гражданство по заявлению нет — только через отмену предыдущего решения и новое приобретение. Однако повторное вступление в гражданство также тесно связано с обстоятельствами прекращения первичного.
Коротко
Лишение гражданства в российском праве — это прекращение приобретенного гражданства по инициативе государства. Основания: преступления из перечня (терроризм, экстремизм, тяжкие против личности, организация незаконной миграции), действия, создающие угрозу безопасности, и недостоверные сведения при приеме в гражданство. Граждан по рождению механизм не касается. Решение принимается на уровне МВД, оспаривается в суде и влечет изъятие паспорта без автоматического предоставления иного статуса.
Основания прекращения гражданства
Собрали в одной таблицы основания, чем подтверждаются и что это значит для человека.
Основание
Суть
Чем подтверждается
Последствие
Преступление из перечня
терроризм, экстремизм, тяжкие против личности, организация незаконной миграции
вступивший в силу приговор
прекращение гражданства
Угроза национальной безопасности
действия, которые можно оценить как угрозу
заключение органов
прекращение гражданства
Недостоверные сведения
подложные документы, ложные данные при приеме
проверка материалов
прекращение гражданства
Первоначальная постановка на воинский учет
Неисполнение предусмотренной законом обязанности
Сведения и документы, подтверждающие обязанность и факт ее неисполнения
прекращение гражданства
Вопросы и ответы
Могут ли лишить гражданства по рождению?
Действующий механизм касается приобретенного гражданства. Для граждан по рождению прекращение гражданства по инициативе государства законом не предусмотрено.
Лишают ли гражданства за непостановку на воинский учет?
Да, в ст. 21 Закона № 138-ФЗ есть отдельное основание — непостановка на первичный воинский учет.
Можно ли обжаловать решение?
Да, в суде. Оспаривают факты и процедуру: наличие приговора по нужной статье, достоверность сведений, соблюдение порядка. Перечень оснований суд не пересматривает.
Что происходит с паспортом?
Он становится недействительным и изымается.