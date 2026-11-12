Чек-лист из десяти шагов

1. Актуализируйте учетную политику. Закрепите в ней критерии существенности, порядок определения операционного цикла, перечень дополнительных строк. Если досрочно перешли на ФСБУ 9/2025 — отразите переход в пояснениях.

2. Встройте новые статьи баланса. «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже» — обязательные части минимального перечня. Строки «Доходы будущих периодов» в пассиве больше нет: перераспределите суммы в «Капитал и резервы» или краткосрочные обязательства.

3. Пересмотрите классификацию активов и обязательств. После поправок № 159н оборотными считаются активы, которые будут проданы или использованы в течение операционного цикла либо не более чем через 12 месяцев — включая ровно 12. Это закрыло старый спор о пограничных активах. Краткосрочные обязательства — те, что погашаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

4. Заполните ОФР по новым названиям. Строка 2300 теперь звучит как «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения», для прекращаемой деятельности выделена отдельная строка за вычетом налога, код 2530 получил расширенное название про переоценку внеоборотных активов.

5. Сверьте капитал. Для НКО строка 1300 называется «Итого капитал/Итого целевое финансирование». Задолженность участников по оплате вкладов — это не дебиторка, а строка в разделе «Капитал», показываемая в скобках. Отчет об изменениях капитала теперь имеет один раздел вместо трех, а показатель «чистые активы» из него убрали.

6. Подготовьте пояснения по форме № 8. Возьмите шаблон из приложения № 8 к стандарту, пронумеруйте каждое пояснение и проставьте ссылки в графах отчетных форм. Что уже раскрыто в балансе или ОФР — дублировать таблицами не нужно.

7. Обеспечьте сопоставимость. Показатели приводятся минимум за два периода — текущий и предыдущий. Если вы переклассифицировали активы под новые статьи, пересчитайте сравнительные данные за 2025 год и объясните причину в пояснениях.

8. Завершите аудит. Если ваша отчетность подлежит обязательному аудиту, заключение можно сдать вместе с комплектом. Опоздали — у вас 10 рабочих дней со дня подписания заключения, но не позже 31 декабря 2027 года.

9. Сдайте отчетность в ФНС в электронном виде. Обязательный экземпляр идет только в налоговую — в Росстат нести не нужно. Используйте новый формат по приказу № ЕД-1-1/326@ и отправляйте через оператора ЭДО или личный кабинет налогоплательщика.

10. Проверьте комплект перед отправкой. Пять форм плюс пояснения, все обязательные статьи заполнены, обороты сверены с главной книгой, промежуточная отчетность не противоречит годовым данным. Ошибку исправляйте исправленной отчетностью: для годовой — не позднее 31 июля 2027 года.