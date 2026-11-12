Стандарт отработал год — но сам поменялся
ФСБУ 4/2023 (приказ Минфина № 157н) действует второй отчетный год и полностью вытеснил из оборота ПБУ 4/99 с приказом № 66н. Все коммерческие организации и НКО применяют его по умолчанию, исключение — только бюджетники и Банк России.
Пока бухгалтеры привыкали к новым формам, Минфин уже доработал стандарт: приказом № 159н от 07.11.2025 (в силе с 16.12.2025) уточнены критерии оборотных активов, коды строк и названия статей. Эти правки обязательны и при подготовке отчета за 2026 год.
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Пояснения стали обязательными — для всех
Комплект без пояснений приравнивается к непредставленному, и это правило больше не имеет «льготного окна» даже для малых предприятий на упрощенке. Упрощенные формы можно, а вот пояснения — нет. Минимальный состав перечислен в пункте 54 стандарта: подтверждение соответствия федеральным стандартам, сведения об учетной политике, характере деятельности, существенных статьях, событиях после отчетного периода, связанных сторонах и условных обязательствах.
Реорганизация перестала «рвать» отчетный год
С 1 января 2026 года работает закон № 471-ФЗ. Заключительный и вступительный балансы на дату преобразования больше не составляются — отчетный период не прерывается,Organization просто продолжает вести учет, как ни в чем не бывало.
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Промежуточная отчетность в ГИРБО стала реальностью
Если вы головной исполнитель или исполнитель по гособоронзаказу, то уже должны были сдать первую промежуточную отчетность за I полугодие 2026 — не позднее 31 июля. Дальше такой порядок становится нормой: отчетная промежуточная — в течение 30 дней после отчетной даты, исправленная — до 31 декабря отчетного года.
Новый XML-формат: сдаются только два
Приказ ФНС № ЕД-1-1/326@ от 20.05.2026 заработал 27 июня 2026 года и одним росчерком убил прежние форматы. Теперь их ровно два: для полной отчетности и для упрощенной. Файлы, собранные по старым правилам, налоговая просто не примет — и это не формальность, а техническая ошибка загрузки.
Что сдавать: полный или упрощенный комплект
Полный набор для коммерческих организаций:
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах;
отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств;
пояснения к балансу и ОФР.
НКО идут по другой ветке: баланс, отчет о целевом использовании средств, приложения. ОФР и ОДДС у НКО опциональны, но если их не сдаете — перенесите их данные в пояснения, иначе комплект не будет считаться полным.
Упрощенный вариант: баланс + ОФР (или отчет о целевом использовании для НКО) + пояснения. ОИК и ОДДС здесь не обязательны, но если содержащаяся в них информация существенна — она все равно раскрывается в пояснениях.
Чек-лист из десяти шагов
1. Актуализируйте учетную политику. Закрепите в ней критерии существенности, порядок определения операционного цикла, перечень дополнительных строк. Если досрочно перешли на ФСБУ 9/2025 — отразите переход в пояснениях.
2. Встройте новые статьи баланса. «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже» — обязательные части минимального перечня. Строки «Доходы будущих периодов» в пассиве больше нет: перераспределите суммы в «Капитал и резервы» или краткосрочные обязательства.
3. Пересмотрите классификацию активов и обязательств. После поправок № 159н оборотными считаются активы, которые будут проданы или использованы в течение операционного цикла либо не более чем через 12 месяцев — включая ровно 12. Это закрыло старый спор о пограничных активах. Краткосрочные обязательства — те, что погашаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.
4. Заполните ОФР по новым названиям. Строка 2300 теперь звучит как «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения», для прекращаемой деятельности выделена отдельная строка за вычетом налога, код 2530 получил расширенное название про переоценку внеоборотных активов.
5. Сверьте капитал. Для НКО строка 1300 называется «Итого капитал/Итого целевое финансирование». Задолженность участников по оплате вкладов — это не дебиторка, а строка в разделе «Капитал», показываемая в скобках. Отчет об изменениях капитала теперь имеет один раздел вместо трех, а показатель «чистые активы» из него убрали.
6. Подготовьте пояснения по форме № 8. Возьмите шаблон из приложения № 8 к стандарту, пронумеруйте каждое пояснение и проставьте ссылки в графах отчетных форм. Что уже раскрыто в балансе или ОФР — дублировать таблицами не нужно.
7. Обеспечьте сопоставимость. Показатели приводятся минимум за два периода — текущий и предыдущий. Если вы переклассифицировали активы под новые статьи, пересчитайте сравнительные данные за 2025 год и объясните причину в пояснениях.
8. Завершите аудит. Если ваша отчетность подлежит обязательному аудиту, заключение можно сдать вместе с комплектом. Опоздали — у вас 10 рабочих дней со дня подписания заключения, но не позже 31 декабря 2027 года.
9. Сдайте отчетность в ФНС в электронном виде. Обязательный экземпляр идет только в налоговую — в Росстат нести не нужно. Используйте новый формат по приказу № ЕД-1-1/326@ и отправляйте через оператора ЭДО или личный кабинет налогоплательщика.
10. Проверьте комплект перед отправкой. Пять форм плюс пояснения, все обязательные статьи заполнены, обороты сверены с главной книгой, промежуточная отчетность не противоречит годовым данным. Ошибку исправляйте исправленной отчетностью: для годовой — не позднее 31 июля 2027 года.
Сроки одной таблицей
Что сдается
Куда
Срок
Годовая отчетность за 2026 год
ФНС (ГИРБО), электронно
до 31 марта 2027 года
Исправленная годовая
ФНС
до 31 июля 2027 года
Аудиторское заключение
ФНС (ГИРБО)
с отчетностью или до 31.12.2027
Промежуточная (если обязаны)
ФНС (ГИРБО)
30 дней после отчетной даты
Где ошибаются чаще всего
Отправка без пояснений — комплект считается непредставленным, а это штраф по статье 18 закона № 402-ФЗ.
Сбор файлов по устаревшему XML-формату, не действующему с 27 июня 2026 года.
Пропущенные статьи «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже» в балансе.
Механическое перенесение «Доходов будущих периодов» в исчезнувшую строку.
Отсутствие пересчитанных данных за 2025 год после реклассификации.
Заглянуть в 2027 год уже сейчас
Если вы досрочно не перешли на ФСБУ 9/2025 «Доходы», в 2026 году вы остаетесь на ПБУ 9/99, и это нормально: стандарт обязателен только с отчетности за 2027 год, а досрочный переход — добровольное решение через учетную политику. Но важно понимать, что рядом с ним уже утвержден ФСБУ 10/2026 «Расходы», который начнет действовать одновременно — а досрочно применить его нельзя. Готовиться к переходу лучше парой, а не поодиночке.
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